 Рада проголосовала за Госбюджет-2019. ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"За" соответствующее решение проголосовало 240 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов..

Как сообщается на Правительственном портале, также Парламент одобрил проекты изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы, которые, среди прочего, обеспечивают ресурсную базу наполнения сметы.

"Проект госбюджета предусматривает рост ВВП и постепенное снижение дефицита и долговой нагрузки. В документе сохранены все приоритетные направления финансирования, среди которых - финансирование армии и сектора безопасности, продолжение социальных программ, в том числе "Доступные лекарства", проведение монетизации субсидий, осуществление автоматического перерасчета пенсий и тому подобное. Также сохранены программы поддержки промышленности, прежде всего, агросектора и использования недр, строительства и восстановления дорог. Документ является сбалансированным и соответствует принципам сотрудничества с одним из ключевых финансовых партнеров - Международным валютным фондом", - сказано в сообщении.

Обращаясь к парламентариям, глава правительства подчеркнул, что сегодня решалась судьба миллионов украинцев.

"Самый главный наш долг - обеспечить стабильность и развитие. И бюджет - инструмент реализации наших программ, - сказал Владимир Гройсман. - Мы сделаем все, чтобы Украина развивалась и росла ".

Кроме того, Владимир Гройсман на своей странице в Facebook поблагодарил коллег за принятие бюджета-2019: "Спасибо коллегам за это важное решение! Впервые бюджет принят почти за полтора месяца до Нового года. Это сигнал о стабильности как для украинского бизнеса и промышленности, так и для международных партнеров.

Очень важно, что этот бюджет сбалансирован и совершенно реалистичный. В 2017-2018 годах в стране начались фундаментальные реформы. И Бюджет-2019 позволяет сохранить и ускорить начатые изменения", - написал премьер-министр Украины

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По словам премьер-министра, в следующем году будет усилена обороноспособность, реформирована медицина, будет меняться образование, будут строится и ремонтироваться дороги, будут повышены зарплаты и пенсии.

"В Госбюджете-2019 мы заложили все основания для дальнейшего роста экономики, а значит и для благосостояния всех украинцев", - резюмировал Гройсман.