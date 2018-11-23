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 Политика Украины, Экономика
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 Рада проголосовала за Госбюджет-2019. ВИДЕО

После бессонной ночи депутаты провели результативное голосование за закон о государственном бюджете на 2019 год.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"За" соответствующее решение проголосовало 240 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.. 

Как сообщается на Правительственном портале, также Парламент одобрил проекты изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы, которые, среди прочего, обеспечивают ресурсную базу наполнения сметы.

"Проект госбюджета предусматривает рост ВВП и постепенное снижение дефицита и долговой нагрузки. В документе сохранены все приоритетные направления финансирования, среди которых - финансирование армии и сектора безопасности, продолжение социальных программ, в том числе "Доступные лекарства", проведение монетизации субсидий, осуществление автоматического перерасчета пенсий и тому подобное. Также сохранены программы поддержки промышленности, прежде всего, агросектора и использования недр, строительства и восстановления дорог. Документ является сбалансированным и соответствует принципам сотрудничества с одним из ключевых финансовых партнеров - Международным валютным фондом", - сказано в сообщении.

Обращаясь к парламентариям, глава правительства подчеркнул, что сегодня решалась судьба миллионов украинцев.

"Самый главный наш долг - обеспечить стабильность и развитие. И бюджет - инструмент реализации наших программ, - сказал Владимир Гройсман. - Мы сделаем все, чтобы Украина развивалась и росла ".

Кроме того, Владимир Гройсман на своей странице в Facebook поблагодарил коллег за принятие бюджета-2019: "Спасибо коллегам за это важное решение! Впервые бюджет принят почти за полтора месяца до Нового года. Это сигнал о стабильности как для украинского бизнеса и промышленности, так и для международных партнеров.

Очень важно, что этот бюджет сбалансирован и совершенно реалистичный. В 2017-2018 годах в стране начались фундаментальные реформы. И Бюджет-2019 позволяет сохранить и ускорить начатые изменения", - написал премьер-министр Украины 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Налоговый комитет рекомендовал Раде принять законопроект из "бюджетного пакета"

По словам премьер-министра, в следующем году будет усилена обороноспособность, реформирована медицина, будет меняться образование, будут строится и ремонтироваться дороги, будут повышены зарплаты и пенсии.

"В Госбюджете-2019 мы заложили все основания для дальнейшего роста экономики, а значит и для благосостояния всех украинцев", - резюмировал Гройсман.

Рада проголосовала за Госбюджет-2019 01

Источник: https://censor.net.ua/n3098477
 
 
 Топ комментарии
 
Ради транша так старались быстро принять бюджет.
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Без голосования Юли и ее Родины бюджет недействителен.
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Ради транша так старались быстро принять бюджет.
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да все там во власти ЧЕРТИ И СЛУГИ ДЬЯВОЛА! ночами только НЕЧИСТЬ И ТВОРИТЬ ДЕЛИШКИ И ГАДОСТИ...посмотрите назад с 25 мая 2014 года после того как Порошенко пролезло на "трон" все оборудки -указы, решения ночами бюджет какой год- ночами, как начали с Конституции, так по ней и плачем с 1996 года.. толку от этого документа НОЛЬ все на нее плевали и плюют.. а почему, потому ночью ногами продавливали и с голоса и с места такой хрени приняли... например с голоса с ряда какой то нардеп предложил вместо Крымской области или Симферопольской -- внести и прописать АРК Крым и проглотили и потом нам аукнулось.. так и с бюджетом, главное "стать раком и нагнуться для присоса" у МВФ.. чтобы что то в корыто помоев подбросили... жрать (пардон -воровать уже нечего) твари..
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це за минулий рік стаття, фігня якась...
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все, пля
вот прям чую нутром!!!
заживем!!!)))
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Roman reonn
Если считать блок БПП и НФ то будет 215.) Там подтянуться рыги от Воли народа и Видродження- Хомутынника, кернеса, плюс думаю РПЛяшка проголосует тоже.
23.11.2018 01:43
ОтветитьБольше не нравится 4в точку !!!
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Надо было 226 а проголосувало 240 и многие не пришли, было бы больше.
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Это где?
По словам премьер-министра, в следующем году будет усилена обороноспособность, реформирована медицина, будет меняться образование...
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газ по 10 єто конечно победа народа мвф
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Без голосования Юли и ее Родины бюджет недействителен.
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Пока его не свернут в трубочку и не засунут для утверждения главе фракции. Рада проголосовала за Госбюджет-2019 - Цензор.НЕТ 4546
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Взагалі назви партії, вулиці, міста і т.д. не перекладаються, я не адвокат жульки, але партія "Родина" це десь на рашке.
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Судячи з дій Йулі Кочанівської її партію треба називати «Родіна».
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..А *панамських поцреотів * -..*уРодіна * !? Рада проголосувала за Держбюджет-2019 - Цензор.НЕТ 5113
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чи просто як було БЮТ ~ блок юліних засобів гігієни.
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No comments !!!

Фракция партии "Блок Петра Порошенко
За: 108 Против: 1 Воздержались: 1 Не голосовали: 8 Отсутствуют: 16. Против проголосовал Сергей Каплин.
Фракция "Народный фронт"
За: 72 Против: 0 Воздержались: 0 Не голосовали: 3 Отсутствуют: 6
Внефракционные
За: 18 Против: 5 Воздержались: 0 Не голосовали: 3 Отсутствуют: 34
"Против" голосовали Андрей Ильенко, Александр Марченко, Михаил Головко, Юрий Левченко, Олег Осуховский.
Фракция "Оппозиционный блок"
За: 4 Против: 16 Воздержались: 0 Не голосовали: 2 Отсутствуют: 16
"Против" проголосовали: Евгений Балицкий, Алексей Белый, Михаил Добкин, Андрей Киселев, Дмитрий Колесников, Артур Мартовицкий, Василий Нимченко, Константин Павлов, Игорь Шурма, Александр Вилкул, Андрей Гальченко, Александр Долженков, Тарас Козак, Владимир Новинский, Дмитрий Шпенов, Нестор Шуфрич.
Фракция "Самопомич"
За: 0 Против: 5 Воздержались: 6 Не голосовали: 0 Отсутствуют: 14
"Против" голосовали: Роман Семенуха, Елена Сотник, Татьяна Острикова, Ирина Сисоенко, Евгений Соболев.
Группа "Партия" Возрождение "
За: 22 Против: 1 Воздержались: 0 Не голосовали: 1 Отсутствуют: 0
"Против" голосовал Виктор Бондарь.
Фракция Радикальной партии Олега Ляшко
За: 0 Против: 0 Воздержались: 15 Не голосовали: 1 Отсутствуют: 5
Фракция политической партии "Всеукраинское объединение" Батькивщина "
За: 0 Против: 0 Воздержались: 0 Не голосовали: 0 Отсутствуют: 20
Группа "Воля народа"
За: 0 Против: 0 Воздержались: 0 Не голосовали: 0 Отсутствуют: 20
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В БЮТ были трое они там выступали полит агитацию проводили, типа Юля придёт сразу сделает зарплаты по 1000 баксов пенсии по 500 и не будут кредитов брать, только почему то Юлька когда была при власти набрала кредитов на 23 млрд дол.
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кагал офшоры приготовил и еще раз, на прощание- сделает гоев
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1 млрд. грн. президенту під вибори, +25% Авакову - це бюджет розвитку?
Гарні справи вночі не роблять.
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"будут...будут...будут..."____________________самое главное володя - тебя с петей в 2019 уже не будет!
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Вставай вставай ..барило ! ...Тобі *лярд на харчі* ПРийняли .! Рада проголосувала за Держбюджет-2019 - Цензор.НЕТ 6650
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.Рада проголосувала за Держбюджет-2019 - Цензор.НЕТ 2079...
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с БЮТ присутствували только 3 человека.
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ну все...-это "перемога"...теперь заживем и возрадуемся от реформ пеци и К*.
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Бюджет ...
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АРМІЯ ... - 90 млрд..
ПОЛІЦІЯ ... - 117.млрд. Рада проголосувала за Держбюджет-2019 - Цензор.НЕТ 141
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Рада проголосувала за Держбюджет-2019 - Цензор.НЕТ 6131
В проекте бюджета на 2019 предусматривается выделение 708 миллионов гривен на "Украинский культурный фонд", из которого также будет финансироваться поддержка проектов, производство и распространение фильмов патриотической направленности.
Так, согласно проекту, фонд получит в 2019 году 708 миллионов гривен, что почти в три с половиной раза превышает прошлогоднюю сумму в 207 миллионов гривен.
Ранее фонд Марины Порошенко выделил 1,5 млн гривен общественной организации жены вице-премьера Зубко на фестиваль.
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Как 708 млн???
Еще вчера был миллиард. За ночь скомуниздили 300 млн.
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Это другой фонд. Марыны, а не брехуна. Брехуна с его фондом не обидели. Не баись, кормилец Украины и Всесвиту
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Уф... отлегло... успокоился. Значит свои получу...
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Максимальне напруження по дерибану спало, депутати підраховують прибутки.
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Бюджет просто дно, ВСУ - 90 млрд а на МВД - 110 млрд, субсидии урезаны, медицина и образование урезаны.
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Юля придёт сразу сделает зарплаты по 1000 баксов пенсии по 500 и не будут кредитов брать, только почему то Юлька когда была при власти набрала кредитов на 23 млрд долларов.
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Юля если придет,то это будет последним гвоздем для Украины.
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МВФ патякал, что даст ворам и брехунам очередной транш шекелей только после создания Антикоррупционного суда, а соевые воры и брехуны божились, что создадут его до конца года. Это все, что нужно знать об этих двух бандах мародеров. И дальних родичей, кстати
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На відео видно, що Гройсман ледь очі відкриває.
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Прийняли бюджет і дуже добре. А тих "народних дупутатів" , що проголосували "проти" записати у міжфракційну фракцію "ЗаЖОПу" і нехай вани там сидать глибоко і годують глистів..😕😕😕
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ЮляБотов, КремлеБотов набежало или это одно и тоже.
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А яка поміж ними різниця? Їм хоч пальця покажи - все рівно будуть тішитися..😃😃😃
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада проголосовала за Госбюджет-2019. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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