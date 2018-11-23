 Рада проголосовала за Госбюджет-2019. ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"За" соответствующее решение проголосовало 240 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов..
Как сообщается на Правительственном портале, также Парламент одобрил проекты изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы, которые, среди прочего, обеспечивают ресурсную базу наполнения сметы.
"Проект госбюджета предусматривает рост ВВП и постепенное снижение дефицита и долговой нагрузки. В документе сохранены все приоритетные направления финансирования, среди которых - финансирование армии и сектора безопасности, продолжение социальных программ, в том числе "Доступные лекарства", проведение монетизации субсидий, осуществление автоматического перерасчета пенсий и тому подобное. Также сохранены программы поддержки промышленности, прежде всего, агросектора и использования недр, строительства и восстановления дорог. Документ является сбалансированным и соответствует принципам сотрудничества с одним из ключевых финансовых партнеров - Международным валютным фондом", - сказано в сообщении.
Обращаясь к парламентариям, глава правительства подчеркнул, что сегодня решалась судьба миллионов украинцев.
"Самый главный наш долг - обеспечить стабильность и развитие. И бюджет - инструмент реализации наших программ, - сказал Владимир Гройсман. - Мы сделаем все, чтобы Украина развивалась и росла ".
Кроме того, Владимир Гройсман на своей странице в Facebook поблагодарил коллег за принятие бюджета-2019: "Спасибо коллегам за это важное решение! Впервые бюджет принят почти за полтора месяца до Нового года. Это сигнал о стабильности как для украинского бизнеса и промышленности, так и для международных партнеров.
Очень важно, что этот бюджет сбалансирован и совершенно реалистичный. В 2017-2018 годах в стране начались фундаментальные реформы. И Бюджет-2019 позволяет сохранить и ускорить начатые изменения", - написал премьер-министр Украины
По словам премьер-министра, в следующем году будет усилена обороноспособность, реформирована медицина, будет меняться образование, будут строится и ремонтироваться дороги, будут повышены зарплаты и пенсии.
"В Госбюджете-2019 мы заложили все основания для дальнейшего роста экономики, а значит и для благосостояния всех украинцев", - резюмировал Гройсман.
вот прям чую нутром!!!
заживем!!!)))
Если считать блок БПП и НФ то будет 215.) Там подтянуться рыги от Воли народа и Видродження- Хомутынника, кернеса, плюс думаю РПЛяшка проголосует тоже.
23.11.2018 01:43
ОтветитьБольше не нравится 4в точку !!!
По словам премьер-министра, в следующем году будет усилена обороноспособность, реформирована медицина, будет меняться образование...
Фракция партии "Блок Петра Порошенко
За: 108 Против: 1 Воздержались: 1 Не голосовали: 8 Отсутствуют: 16. Против проголосовал Сергей Каплин.
Фракция "Народный фронт"
За: 72 Против: 0 Воздержались: 0 Не голосовали: 3 Отсутствуют: 6
Внефракционные
За: 18 Против: 5 Воздержались: 0 Не голосовали: 3 Отсутствуют: 34
"Против" голосовали Андрей Ильенко, Александр Марченко, Михаил Головко, Юрий Левченко, Олег Осуховский.
Фракция "Оппозиционный блок"
За: 4 Против: 16 Воздержались: 0 Не голосовали: 2 Отсутствуют: 16
"Против" проголосовали: Евгений Балицкий, Алексей Белый, Михаил Добкин, Андрей Киселев, Дмитрий Колесников, Артур Мартовицкий, Василий Нимченко, Константин Павлов, Игорь Шурма, Александр Вилкул, Андрей Гальченко, Александр Долженков, Тарас Козак, Владимир Новинский, Дмитрий Шпенов, Нестор Шуфрич.
Фракция "Самопомич"
За: 0 Против: 5 Воздержались: 6 Не голосовали: 0 Отсутствуют: 14
"Против" голосовали: Роман Семенуха, Елена Сотник, Татьяна Острикова, Ирина Сисоенко, Евгений Соболев.
Группа "Партия" Возрождение "
За: 22 Против: 1 Воздержались: 0 Не голосовали: 1 Отсутствуют: 0
"Против" голосовал Виктор Бондарь.
Фракция Радикальной партии Олега Ляшко
За: 0 Против: 0 Воздержались: 15 Не голосовали: 1 Отсутствуют: 5
Фракция политической партии "Всеукраинское объединение" Батькивщина "
За: 0 Против: 0 Воздержались: 0 Не голосовали: 0 Отсутствуют: 20
Группа "Воля народа"
За: 0 Против: 0 Воздержались: 0 Не голосовали: 0 Отсутствуют: 20
Гарні справи вночі не роблять.
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АРМІЯ ... - 90 млрд..
ПОЛІЦІЯ ... - 117.млрд.
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В проекте бюджета на 2019 предусматривается выделение 708 миллионов гривен на "Украинский культурный фонд", из которого также будет финансироваться поддержка проектов, производство и распространение фильмов патриотической направленности.
Так, согласно проекту, фонд получит в 2019 году 708 миллионов гривен, что почти в три с половиной раза превышает прошлогоднюю сумму в 207 миллионов гривен.
Ранее фонд Марины Порошенко выделил 1,5 млн гривен общественной организации жены вице-премьера Зубко на фестиваль.
Еще вчера был миллиард. За ночь скомуниздили 300 млн.