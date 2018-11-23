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 США в ОБСЕ призвали Россию освободить Сущенко и Сенцова

Соединенные Штаты призывают российские власти освободить журналиста Романа Сущенко, режиссера Олега Сенцова, и обеспечить освобождение удерживаемого в ОРДО журналиста Станислава Асеева.

Об этом заявил во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камиан, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Присоединяемся к Представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ и другим в призыве освободить журналиста Украинского национального информационного агентства Романа Сущенко и украинского режиссера Олега Сенцова, которые являются лишь двумя из более 70 украинцев, незаконно заключенных в оккупированном Крыму и России", - заявил он.

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Американский дипломат также призвал РФ обеспечить освобождение журналиста проекта Радио Свобода "Радио Донбасс. Реалии" Станислава Асеева, удерживаемого на территории т.н. "ДНР" с июня 2017 года.

Представитель США в ОБСЕ подчеркнул, что Российская Федерация, как внутри страны, так и за ее пределами, пытается подорвать свободу слова, а независимая журналистика находится под растущим давлением в России. В этой связи он осудил, в частности, недавние запугивания и угрозы, направленные против журналистов "Новой газеты".

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Источник: https://censor.net.ua/n3098475
 
 
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Вы хоть сами верите в эти призывы? Пока лилипутин не скопытится это все сотрясения воздуха
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Після смерті хуйла нічого не зміниться. Необхідна ліквідація росії, як держави.
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