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 Должны успеть до рассвета, если нет – будем работать дальше, - Винник о принятии бюджета

Народные депутаты будут работать до восхода солнца, чтобы принять государственный бюджет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии телеканалу "Прямой" в кулуарах Верховной Рады рассказал народный депутат от фракции "БПП" Иван Винник.

"Далее налоговый кодекс – это документ, что подтвердит источники доходов, которые правительство заложило в проект финансового документа страны на следующий год. На этом этапе мы сейчас находимся. К сожалению, это не будет быстро, около 800 поправок и комитет не начал еще заседать, поэтому я думаю, что комитет пройдет всю эту процедуру, как минимум за час, а может и полтора. Затем около часа они будут готовить документы для внесения в сессионный зал, потому что депутаты, которые будут голосовать, должны ознакомиться с результатами комитета в части не только выводов, но и еще посмотреть саму по себе таблицу. И лишь после того, на основании тех решений, которые приняты относительно бюджетного кодекса и налогового, опять же должен собраться бюджетный комитет, все проверить, совместно с Министерством финансов свести, сводится ли доходная часть с расходной частью", - пояснил Винник. По словам нардепа, парламентарии будут работать до рассвета, а если необходимо, то больше, чтобы принять государственный бюджет. "Ну у нас солнце восходит где-то в 7:30, думаю до восхода солнца мы успеем. Нет - будем работать дальше", - подчеркнул Винник.

Как известно, 22 ноября Рада проголосовала за продление работы для того, чтобы парламентарии смогли проголосовать за бюджет-2019.

Источник: https://censor.net.ua/n3098474
 
   
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О принятии или распиле? А то все-так это разные вещи.
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Шура Ваня Винник пилите, пилите, они (законопроекты) - золотые. (с)
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стараються......у поті чола, недоїдають, недосипають, все за простий народ бідкаються......
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И что эти сонные дятлы нарешают до утра?
Это ж не было другого времени, чтоб без этого ложного героизма и самоотверженности, спокойно и планомерно решить бюджетные вопросы? Типа это можно решить только за один день и обязательно ночь.
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кінохроніка похорон Леніна - https://www.youtube.com/watch?v=SSJEbwGj4mA, зверніть увагу який мороз був, а люд все йшов і шов....Хто із нинішніх любителів ваління пам'ятників та піарів матиме коли-небудь таку повагу, як мав Ленін на час своєї смерті?!!!!

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Можете задавати скільки завгодно запитань у пустоту,але дуже радує той факт,що з кожним роком вас комуняк все меншає Должны успеть до рассвета, если нет – будем работать дальше, - Винник о принятии бюджета - Цензор.НЕТ 1305
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так і українців все меншає і меншає, хто від доброго життя до Європи тікає, а хто плюси від чергових перемог "попередників" на цвинтарях на своїх тілах ставить......
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Що є то є і від цього не втечеш.Якщо не згоден,то борись за краще життя!І аналізуючи ваші дописи я би вам порадив не триматись за минуле,якого вже не повернеш
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Тим більше, що більшість не хоче повернення у те минуле.
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А в минуле і не потрібно повертатись, однак корисне з нього завадить брати, зокрема підхід до планування економіки. Наприклад, Саудівська Аравія має економіку, орієнтовану на експорт нафти з сильним державним контролем над основними секторами економічної діяльності. І нічого, живе краще нас......
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А ще там монархія та мусульманське право. Брати треба все, а не шматки.
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Пиляти - не працювати. Ану тикніть пальцем, хто там взагалі коли небудь працював?
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«Нам бы только ночь простоять да день продержаться» (с) )))
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800 поправок! Ось тут і є правда в тому, що приймуть лише бюджет після розгляду цих поравок. А то нам розповідають лише про фонд порошенка, якому ще ніхто не виділяв грошей🤔
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огоггогоо))))
девочка разозлилось)))
а брехать перестанешь???
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А от нафуя така активність? Ви по пунктах розкладіть бюджет за тиждень обговорень. Та да - нікому не вигідно. Краще вночі все розікрасти.
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Зацікавлені лише в БПП чи Батьківщина теж хоче відірвати ласий шматок?
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брехать кончай - у Батькивщины своих хотелок в бюджете нет
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Так ти з Батьківщини🤣 Якщо нема "хотєлок", то це брехлива партія.
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Повторяюсь, що то за планування економіки, коли не має ніякого прогнозу щодо кількісних показників в натуральному вигляді внутрішнього валового продукту: скільки, на приклад, планується виростити зерна, скільки продати, скільки залишити в державі, які прогнозовані ціни будуть на товар на внутрішньому ринку і т.д....Це не планування - а ідіотизм. Через те так і живемо.....Даже комуняки, як полюбляють тут називати партноменклатуру, і то краще планували, через те і купівельна спроможність зарплат була вище, по крайній мірі за час моєї юності. Я за стипендію в 40 рублів міг більше купити,чим зараз працівник за свою мінімальну зарплату, якщо виключити ще з неї податки, то взагалі людина отримує дулю, а не зарплату.....
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Я теж у свій час атримував 40 рублів стипендії і пам'ятаю що при дефіциті товарів можна було придбати за ці гроші😒
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бідність в чому? В тому, що за 20-річну чергу міг робітник отримати квартиру на заводі - а нині дулю? Бідність в тому, що літер молока коштував 24 копійки, а нині 24 грн? Так були черги, але зарплати хватало, нині і черг не має, і зарплати у більшості народу як кіт наплакав, а пройшло 28 років, Німеччина розвалена після війни повністю за цей час відбудувала економіку.....Ми також відбудували.......палаци Порошенку, Ахметову, та іншим добрим людям.....
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Та ні, пане, це якраз тема, бо 6 млн. українців, якщо не більше, від такого планування та організації економіки подались до Європи піднімать економіку Польщі, Чехії.....
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ні, не могли, але це велике досягнення ......кидати сім'ї та їхати на заробітки до Польщі.....
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Краще так, ніж сидіти без грошей. Я при срср бачив тих, хто виїжджав за кордон на заробітки. Знаю які то були країни, що робили і як отримували дозволи. Це просто вирок той системі.
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а вирок нинішній системі - це 2 майдани і подальший ріст невдоволення народу?
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Система змінюється. Якраз комуняки і при владі, тому майдани.
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я за стипендію за 50 копійок міг в студенській столові непогано пообідати, зараз це б коштувало б десь гривень 130 у нас в Кіровограді....
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Це не все життя, та не всюди було по 50 копійок. В основному все було дорожче, та дефіцит товарів. Але тема зараз бюджет, а не спомини молодості.
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Що дорожче було? Хліб від 16 до 20 копійок за майже кілограм, і нині - 10 грн за півкіло? Коли це ти бачив, щоб люди при Союзі із секондхенду одівались?
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Ага з комісіонки. Далі це буде флудом.
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ты намкаком язике пишешь???
флудер??
на фарси пиши, умнее будет
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Виамин Павловский Вы никак не можете избавится от совкового понятия экономики. В рыночной (капиталистической ) экономике не может быть государственного указанного плана производства для частных предпринимателей. Не может правительство приказать фермерам сколько гектаров сеять и выращивать пшеницы, а сколько кукурузы. Это было при плановой социалистической экономике с ее колхозами.
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Угу, погано ви історію знаєте......Первым шагом на пути реформ Рузвельта (США!!!!!!) стал аграрный сектор. По его инициативе был принят федеральный закон о рефинансировании фермерских задолженностей, который позволил многим фермерам избежать банкротства из-за невозможности выплатить кредиты.Но, что гораздо важнее, Рузвельт инициировал закон о восстановлении сельского хозяйства, важнейшим пунктом которого был госконтроль за объемами производства.
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Ти ж дивись, як на бюджет збіглись. Ночувати будуть, в очікуванні дерибану?
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Будуть. Всі цього чекають, але слабеньким гієнам із Батьківщини залишаться недоїдки🤗
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Ага: "треба красти, щоб протистояти огентам кремля" еге ж , стецьки?
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Це у стецьків запитуй, раз до них звернувся🤪
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ооооо
ишак заговорил о гиенах????
а может всетаки волки???
они монотонно добирут жертву, твоего бая и его друзей
тем более свиньи жырок набрали, далеко не убегут
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да, скатился ты до обычного стецька. даже соевые депутаны не обвиняли Батькивщину в том, что она себе что то хочет в бюджете выторговать...
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Смешно, хотя и симптоматично - винницкая шобла делит пирожок, а процессом рулит винник Должны успеть до рассвета, если нет – будем работать дальше, - Винник о принятии бюджета - Цензор.НЕТ 1415
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Таки да! Тому донецькій шоблі залишаться обгризані кістки
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Ali Hasan

але слабеньким гієнам із Батьківщини залишаться недоїдки - костей?
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тоесть?
твои баи все себе???
а потом кидают в кувшин кости???))
а не захлебнутся???
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Если дело касается дележки денег, то тут стахановское движение во всех фракциях. Нового президента надо выбирать того, кто будет иметь целью создать не коррумпированную, не подкупную судебную систему. Допускаю в этом случае это может быть и Зеленский, и Вакарчук, так как при нормальной судебной системе в случае любого правонарушения могут посадить - от президента до клерка. А новую Раду выбирать тех, кто будет иметь целью снятие депутатской неприкосновенности. И всё...
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шо тот шо тот- артисты
и гонорары им нужны...
а отравить их деньгами, 5 сек
а денег много
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДолжны успеть до рассвета, если нет – будем работать дальше, - Винник о принятии бюджета
 
 
 
 
 
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