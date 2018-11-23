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 За бюджет-2019 не проголосует "Батькивщина", РПЛ и "Оппоблок", - Герасимов

За проект государственного бюджета на 2019 год не проголосуют фракции "Батькивщина", Радикальная партия Олега Ляшко и "Оппозиционный блок".

Как передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, об этом заявил в кулуарах парламента глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.

Он подчеркнул, что коалиция полностью готова поддерживать бюджет-2019.

"Вопрос не в договоренностях. Вопрос в том, будут защищены интересы украинской армии и общества. Сейчас коалиция полностью готова поддерживать бюджет страны. По моим данным, за бюджет не будут голосовать представители "Оппозиционного блока", представители "Батькивщины" и представители "Радикальной партии", - сообщил Герасимов.

По его словам, сейчас идут консультации по другим членам парламента.

"Что касается остальных, то идут консультации. Мы надеемся, что голосов будет больше, чем достаточно", - добавил парламентарий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В работе Рады объявлен перерыв до 23-30, после чего депутаты начнут голосовать за бюджет

Источник: https://censor.net.ua/n3098472
 
 
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