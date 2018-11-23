EN|RU|UK
Темы дня: Евробляхи Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Происшествия
  182  10
Все про:Янукович (30394) Европейский суд по правам человека (571) активист (498) Енин (109) Госфинмониторинг (3)

 Активисты подали иск в ЕСПЧ на решение ГПУ о засекречивании приговора суда, которым в бюджет возвращено $1,3 млрд денег Януковича, - Енин

Заместитель Генерального прокурора Евгений Енин обнародовал информацию о том, что общественные активисты подали в суд на ГПУ по факту засекречивания приговора суда, который вернул в бюджет Украины $1,3 млрд денег Януковича.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Енин отметил: "Украинцы не устают удивлять. Эгмондская группа (объединение финансовых разведок мира) в сентябре признала финансовое расследование отечественного финмона (Госслужба финансового мониторинга) о преступлениях режима Януковича лучшим расследованием в мире (то же, на основании которого ГПУ вернула в госбюджет более 1,3 млрд. долл США в прошлом году).

Но у отечественных активистов отсутствуют авторитеты - они гордо идут в ЕСПЧ обжаловать решение ГПУ относительно засекречивания этого приговора суда. Способствует ли подобный шаг подъему имиджа Украины на международной арене? Или удивляет то, что действия активистов на 100% вписываются в канву интересов "овоща"? О чем вообще идет речь, o полезных идиотax или o циничной государственной измену / содействие преступной организации?"

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Иск в ЕСПЧ от антикоррупционеров по деньгам Януковича открывает путь к тому, чтобы беглецы вернули украденные миллиарды, - Пашинский

Источник: https://censor.net.ua/n3098469
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ой брехня. Якщо б луценко, дійсно, повернув ті лями, то про це б кричали всі ЗМІ аж захлинались.
 показать весь комментарий
 
теперь борьба с коррупцией в исполнении ЦПК будет выглядеть как попытка защитить деньги Яныка, вернув их из бюджета прежним владельцам?((
 показать весь комментарий
 
 
Благие и законные дела засекречивают?
 показать весь комментарий
 
Ахтівісти ще ті зрадоботи від самого овоча. Нема чого тут дивуватися.
 показать весь комментарий
 
 
Ага. Прідатєлі . Цинічні біндери. Не мішайте торгувать. Чули, знаємо...
 показать весь комментарий
 
эту новость нужно озаглавить по другому:
"антикоррупционный альбинос Шабунька, который закосил от армии благодаря глистам, решил помочь Януковощу вернуть из госбюджета 1,5 млрд баксов, за гонорар 300 000 баксов + % в случае выиграша "
кстати, Шабунька насосал наантикоррупционерил себе на хороший котедж в Киеве, и это все ради победы над коррупцией..
А когда вы увидете Шабуньку в кандидатом в депитуты под лозунгами "борьбыскоррупцией", вы должны вспомнить, что избирательная компания Шабуньки финансируется на деньги Януковоща..
 показать весь комментарий
 
 
А це ти у хазяїна свого питай. Я ж не в курсі.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАктивисты подали иск в ЕСПЧ на решение ГПУ о засекречивании приговора суда, которым в бюджет возвращено $1,3 млрд денег Януковича, - Енин
 
 
 
 
 
 вверх