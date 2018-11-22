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 Политика Украины
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Все про:Безсмертный (281) Марчук (125) переговоры (3553) Путин (24390)

 Назначение Марчука кардинально ничего не изменит на переговорах в Минске. Все решает Путин, - Безсмертный

Назначение экс-премьер-министра и бывшего главы Совета национальной безопасности и обороны Евгения Марчука представителем Украины в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске не приведет к кардинальным изменениям в зоне боевых действий.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение в комментарии изданию "Гордон" выразил бывший вице-премьер-министр, экс-представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы в Минске Роман Безсмертный.

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"Это прогнозируемое решение. Марчук в деталях знает ход событий. Он представляет ту часть, которая в рамках Минских договоренностей юридически сильна. За прошедшее время было подписано три протокола об отводе среднего и тяжелого вооружения, а также два протокола по разминированию. Это юридически сильные документы, они действуют, поэтому в данном направлении нужно продолжать работать. Ключевой проблемой остается блок безопасности. Евгений Кириллович идеально разбирается в этом вопросе. Однако не стоит рассчитывать, что назначение Марчука представителем Украины на переговорах в Минске что-то кардинально изменит. Деятельность и ТКГ, и нормандского формата сохранит волонтерский характер. И я прекрасно понимаю, как тяжело было работать (бывшему представителю Украины в ТКГ Леониду) Кучме. Ровно настолько же сложно будет и Марчуку", – подчеркнул Безсмертный.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Марчук будет исполнять обязанности представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу на общественных началах, - АП

Он отметил, что ситуация на Донбассе зависит только от Кремля.

"Марчук контактирует с международными организациями, которые занимаются аналитикой. Я желаю ему успеха, но осознаю, что с его приходом не изменится ни формат, ни полномочия участников переговоров. Поэтому считаю, что смена представителя Украины на переговорах в Минске ничего не даст. Ведь с другой стороны игрок не поменялся. Он сидит в Кремле, и ему абсолютно все равно, что там происходит на переговорах в Минске. Решения принимает лишь один этот человек, а не представители делегаций на переговорах", – резюмировал Безсмертный.

Также читайте: Хорошо осведомлен и усилит позиции Украины, - Ирина Геращенко о назначении Марчука в ТКГ

Источник: https://censor.net.ua/n3098467
 
 
 Топ комментарии
 
Шо Марчук,Шо Кравчук,одні ЧУКи з ГЕками?
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Ждем нового президента-проукраинца..Все остальное-от лукавого.
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Нехай іде куди хоче, кажуть Вєрка Сердючка теж піде.
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После того , как ООН ОБСЕ ПАРЭ и тд ЮРИДИЧЕССКИ признало рф ( росцию ФАШИССКУЮ ) ОКУПАНТОМ, А в момент заключения МИНССКИХ договоров - росция была НЕ СТОРОНОЙ КОНФЛИКТА ( ибо ИХТАМНЕБЫЛИ ),-

росцийсскую ФЕКАЛИЮ
НУЖНО НИВЕЛИРУВАТЬ от этих бумажэк..
.
И ВПРЕДЬ НЕДОПУСКАТЬ к ПЕРЕГОВОРНОМУ ПРОЦЭССУ !!
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Як сказав Яценюк: -«Где вы видели порядочных людей в политике? Назовите мне хоть одного. Это из серии фантастики»...

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/152667-yatsenyuk-gde-vyi-videli-poryadochnyih-lyudey-v-politike.html
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Мертвейчук йде в прізіденти. Є бажаючі сказати про цю нелюдь щось в підримку? Що скаже шоколадний цех?
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Это кощей бессмертный. Очень похож
Короче , КОЩЕЮШКА .
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Нехай іде куди хоче, кажуть Вєрка Сердючка теж піде.
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Отправляйте на переговоры патриотов , а не уродов козломордых .
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Патриотов они бояться-Шо в Кремле,Шо на Банковой..?
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Ждем нового президента-проукраинца..Все остальное-от лукавого.
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Путин, путин, путин... Заходишь на украинский сайт, и тут та же хрень. Грустно, товарищи
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Все СДПУо собралось, Петя своих без работы не оставит
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я так понимаю бессмертный намекает что петр лексеич ничего не решает...... тогда на х.р он такой нужен ....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНазначение Марчука кардинально ничего не изменит на переговорах в Минске. Все решает Путин, - Безсмертный
 
 
 
 
 
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