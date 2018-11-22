 Назначение Марчука кардинально ничего не изменит на переговорах в Минске. Все решает Путин, - Безсмертный

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение в комментарии изданию "Гордон" выразил бывший вице-премьер-министр, экс-представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы в Минске Роман Безсмертный.

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"Это прогнозируемое решение. Марчук в деталях знает ход событий. Он представляет ту часть, которая в рамках Минских договоренностей юридически сильна. За прошедшее время было подписано три протокола об отводе среднего и тяжелого вооружения, а также два протокола по разминированию. Это юридически сильные документы, они действуют, поэтому в данном направлении нужно продолжать работать. Ключевой проблемой остается блок безопасности. Евгений Кириллович идеально разбирается в этом вопросе. Однако не стоит рассчитывать, что назначение Марчука представителем Украины на переговорах в Минске что-то кардинально изменит. Деятельность и ТКГ, и нормандского формата сохранит волонтерский характер. И я прекрасно понимаю, как тяжело было работать (бывшему представителю Украины в ТКГ Леониду) Кучме. Ровно настолько же сложно будет и Марчуку", – подчеркнул Безсмертный.

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Он отметил, что ситуация на Донбассе зависит только от Кремля.



"Марчук контактирует с международными организациями, которые занимаются аналитикой. Я желаю ему успеха, но осознаю, что с его приходом не изменится ни формат, ни полномочия участников переговоров. Поэтому считаю, что смена представителя Украины на переговорах в Минске ничего не даст. Ведь с другой стороны игрок не поменялся. Он сидит в Кремле, и ему абсолютно все равно, что там происходит на переговорах в Минске. Решения принимает лишь один этот человек, а не представители делегаций на переговорах", – резюмировал Безсмертный.

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