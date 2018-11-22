 "Хорошо понимаю и разделяю эмоции этих активистов", - Климкин об открытии KFC в Доме профсоюзов

Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что вопрос функционирования заведения быстрого питания в Доме профсоюзов на Майдане должен быть предметом общественного обсуждения. Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя протесты против открытия ресторана KFC, сообщает Цензор.НЕТ.

"Майдан – это люди и чувство их единства. И все, что делается и будет делаться вокруг Майдана, должно быть предметом общественного обсуждения. Просто по-человечески", – написал Климкин.

В то же время министр отметил, что был и остается сторонником гражданских протестов в рамках правового поля. При этом он пишет, что разделяет эмоции активистов.

"Хорошо понимаю и разделяю эмоции этих активистов, потому что возникает резонный вопрос: почему часть улицы Институтской перекрыта и названа в честь Героев Небесной Сотни, а Дом профсоюзов при этом в легенду Майдана почему-то не попадает?", – отметил Климкин.

Также на Цензор.НЕТ: "Решать вопрос по функционированию заведения общепита в Доме профсоюзов следует в правовом поле", - Крищенко

По мнению министра иностранных дел, украинцы сегодня не имеют права сводить историю и достоинство к нарезке фотографий, переименованию улиц, псевдо-душевным постам по случаю важных дат, вздохам при словах "Революция Достоинства" и таким образом считать, что мы вроде бы исполнили свой гражданский долг.

"И когда сегодня читаешь об открытии ресторана с жареной курятиной в сожженном штабе революции, становится очень жутко. И поневоле возникает вопрос: действительно ли Майдан изменил наше коллективное сознание, или просто остался для кого-то формальностью в памяти?", – написал он.

Как ранее сообщалось, вечером 21 ноября у Дома профсоюзов на Майдане Независимости активисты зажгли дымовую шашку, сделали надписи на фасаде и принесли шины. Таким образом они протестовали против открытия ресторана быстрого питания KFC в Доме профсоюзов. Полиция применила к протестующим слезоточивый газ и задержала нескольких активистов.

Сегодня, 22 ноября, фастфуд заявил о временном закрытии.

Кроме того, отношения с KFC разорвала компания Mainstream, занимавшаяся их пиаром в Украине.