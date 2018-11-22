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 Политика Украины
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Все про:Луганщина (3942) ОГА (1398) Порошенко (15792) Гарбуз (67)

 Порошенко уволил Гарбуза с должности главы Луганской ОГА

Президент Украины Петр Порошенко уволил главу Луганской ОГА Юрия Гарбуза.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

"Уволить Гарбуза Юрия Григорьевича с должности председателя Луганской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", – говорится в указе Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко назначил Марчука представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, - Ирина Геращенко

Напоминаем, Гарбуз занимал должность главы Луганской ОГА с апреля 2016 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3098465
 
 
 Топ комментарии
 
Спасибо за милость , Свыня !
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Это одна команда - мародеры .
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Колись, у дитинстві, я був вражений тим, як півень, якому батько відрубав голову, ще хвилин щонайменше 5-7 бігав у загородці коло сарая... Тепер я побачив, що люди можуть без голови керувати Адміністраціями всіх рівнів доки не отримають Указ Президента про відставку...
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Накрався вже. Пора вставать на лижі, до найкращого банкіра в світі - у Лондон.
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Спасибо за милость , Свыня !
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подождите, только мне кажется что Пецька взялса за внутрение дела какое то чиновникопад прошёл сегодня, но ведь его преоргатива внешние дела страны, внутренними больше гроисман должен заниматься - или я не прав?
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Это одна команда - мародеры .
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В чем ?
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Це цікаво:
-«Схеми» розповіли про таємні але регулярні зустрічі Медведчука з Порошенком
https://www.pravda.com.ua/news/2018/11/22/7199039/
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После того , как ООН ОБСЕ ПАРЭ и тд ЮРИДИЧЕССКИ признало рф ( росцию ФАШИССКУЮ ) ОКУПАНТОМ, А в момент заключения МИНССКИХ договоров - росция была НЕ СТОРОНОЙ КОНФЛИКТА ( ибо ИХТАМНЕБЫЛИ ),-

росцийсскую ФЕКАЛИЮ
НУЖНО НИВЕЛИРУВАТЬ от этих бумажэк..
.
И ВПРЕДЬ НЕДОПУСКАТЬ к ПЕРЕГОВОРНОМУ ПРОЦЭССУ !!!
......................................
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Якись путинский приемчик...хочу назначаю,хочу увольняю,а где демократические выборы пане президентэ
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хіба голова облдержадміністрації - це виборна посада? невідомо, для чого ці голови потрібні, бо в областях є голови обласних рад
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Так така вертікаль влади. Мери - обираються, адміністрація - призначається. Вгадайте у кого більше повноважень, реально.
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звичайно, що адміністрація має більше повноважень.... голова ОДА, по суті, - це "смотрящій" від президента на території області
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Ось вона і вертикаль. А нам кричать, що децентралізація, друже.
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Гарбуз подал заявление,значит сам и уволился? Порошенко лишь удовлетворил просьбу?
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Умывакальников начальник и мочалок командир}))))
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Петя не прав
Надо было горбуза увольнять в хелоувин
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Гарбуз был еще тот гарбуз))Думаю поставит очередного кацапа по типу Куця в Донецкой области))
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Колись, у дитинстві, я був вражений тим, як півень, якому батько відрубав голову, ще хвилин щонайменше 5-7 бігав у загородці коло сарая... Тепер я побачив, що люди можуть без голови керувати Адміністраціями всіх рівнів доки не отримають Указ Президента про відставку...
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Глятя на фотографию,нормальное лицо у человека,ничем не обезображенное?ПРотивоположность Киваловым...?
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Нє, дохід від контрабанди - суттєвий аргумент. Що там ввозять і вивозять?
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Слуги народа вы задрали . Денег осталось на Ак 47 . И ведро патронов .
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Значит пацан все дела порешал, сидел тихо, как мышь под веником, теперь очевидно нужен другого типа решала ..) Порошенко звільнив Гарбуза з посади голови Луганської ОДА - Цензор.НЕТ 8674
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Ходить Гарбуз по городу, пітаєцца з свого роду... Ой, ще живі, ще здорові всі родичі гарбузові! І гуаява, і какава, огірок, і помідор. Буде, буде зеленіти й колоситися офшор!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко уволил Гарбуза с должности главы Луганской ОГА
 
 
 
 
 
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