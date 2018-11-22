 Порошенко уволил Гарбуза с должности главы Луганской ОГА

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

"Уволить Гарбуза Юрия Григорьевича с должности председателя Луганской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", – говорится в указе Порошенко.

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Напоминаем, Гарбуз занимал должность главы Луганской ОГА с апреля 2016 года.