 Порошенко уволил Гарбуза с должности главы Луганской ОГА

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.
"Уволить Гарбуза Юрия Григорьевича с должности председателя Луганской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", – говорится в указе Порошенко.
Напоминаем, Гарбуз занимал должность главы Луганской ОГА с апреля 2016 года.
-«Схеми» розповіли про таємні але регулярні зустрічі Медведчука з Порошенком
https://www.pravda.com.ua/news/2018/11/22/7199039/
росцийсскую ФЕКАЛИЮ
НУЖНО НИВЕЛИРУВАТЬ от этих бумажэк..
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И ВПРЕДЬ НЕДОПУСКАТЬ к ПЕРЕГОВОРНОМУ ПРОЦЭССУ !!!
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Надо было горбуза увольнять в хелоувин