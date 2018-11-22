 Один из фигурантов убийства Катерины Гандзюк собирается сбежать из страны, - активисты

Организаторы сообщества "Хто замовив Катю Гандзюк?" заявляют, что один из фигурантов дела нападения на Екатерину Гандзюк, председатель местной ячейки ВО "Батькивщина" и глава Херсонского областного совета Владислав Мангер пытается бежать из страны. Об этом говорится в заявлении сообщества в Facebook, информирует Цензор.НЕТ

"Человека, который в некоторых источниках указан одним из возможных заказчиков убийства, глава Херсонского облсовета Владислав Мангер пытается сбежать из страны. Информация из наших источников. Пресс-служба этого лица молчит и прячется", – утверждают активисты.

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Организаторы Facebook-сообщества призывают власти не допустить того, чтобы кто-либо из подозреваемых мог беспрепятственно покинуть Украину до окончания следствия и наказания виновных в смерти Гандзюк.

"Любой побег мы считаем проявлением того, что власть и следствие дают возможность вероятным фигурантам дела избежать ответственности", – говорится в сообщении.

Общественные активисты добавили, что пресс-служба Мангера не может объяснить, куда именно он исчез.

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Согласно журналистскому расследованию Марьяны Пьецух, выдержки из которого публиковал Цензор.НЕТ, Катерина Гандзюк за 25 дней до нападения писала о Мангере в Facebook. По ее данным, именно глава Херсонского облсовета организовал фейковый "митинг" под ОГА во время протестов против вырубки леса.

Кроме того, как выяснила журналистка, за день до задержания вероятного организатора покушения Павловского СБУ обыскала квартиру близкого к Мангеру депутата Херсонского облсовета Ставицкого.

Ставицкий (слева) и Мангер (справа).

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

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4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.