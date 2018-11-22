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 Происшествия, Общество
  1998  23
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 Один из фигурантов убийства Катерины Гандзюк собирается сбежать из страны, - активисты

По данным Facebook-сообщества "Хто замовив Катю Гандзюк?", глава Херсонского облсовета Владислав Мангер собрался покинуть Украину.

Организаторы сообщества "Хто замовив Катю Гандзюк?" заявляют, что один из фигурантов дела нападения на Екатерину Гандзюк, председатель местной ячейки ВО "Батькивщина" и глава Херсонского областного совета Владислав Мангер пытается бежать из страны. Об этом говорится в заявлении сообщества в Facebook, информирует Цензор.НЕТ

"Человека, который в некоторых источниках указан одним из возможных заказчиков убийства, глава Херсонского облсовета Владислав Мангер пытается сбежать из страны. Информация из наших источников. Пресс-служба этого лица молчит и прячется", – утверждают активисты.

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Организаторы Facebook-сообщества призывают власти не допустить того, чтобы кто-либо из подозреваемых мог беспрепятственно покинуть Украину до окончания следствия и наказания виновных в смерти Гандзюк.

"Любой побег мы считаем проявлением того, что власть и следствие дают возможность вероятным фигурантам дела избежать ответственности", – говорится в сообщении.

Один из фигурантов убийства Катерины Гандзюк собирается сбежать из страны, - активисты 01

Общественные активисты добавили, что пресс-служба Мангера не может объяснить, куда именно он исчез.

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Согласно журналистскому расследованию Марьяны Пьецух, выдержки из которого публиковал Цензор.НЕТ, Катерина Гандзюк за 25 дней до нападения писала о Мангере в Facebook. По ее данным, именно глава Херсонского облсовета организовал фейковый "митинг" под ОГА во время протестов против вырубки леса.

Один из фигурантов убийства Катерины Гандзюк собирается сбежать из страны, - активисты 02

Кроме того, как выяснила журналистка, за день до задержания вероятного организатора покушения Павловского СБУ обыскала квартиру близкого к Мангеру депутата Херсонского облсовета Ставицкого.

Один из фигурантов убийства Катерины Гандзюк собирается сбежать из страны, - активисты 03

Ставицкий (слева) и Мангер (справа).

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

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4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Источник: https://censor.net.ua/n3098464
 
 
 Топ комментарии
 
Аваков прикроет , Княжичи забыли .?
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А знаете ли вы, что Троян Вадим Анатолійович- «украинский военный и политический деятель, первый заместитель начальника Национальной полиции Украины», через 3 месяца после окончания Института Бандурки был арестован за взятку на своем первом месте работы следователем в г. Лозовая?
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А представьте что было бы, если б Майдан не победил - повсеместная коррупция, по Киеву ходил бы Беркут с АК, паковали всех несогласных, противников власти убивали бы по всей стране, антимайдан строчил бы доносы в СБУ, СМИ либо хвалили бы президента, либо... Так, стоп Один из фигурантов убийства Катерины Гандзюк собирается сбежать из страны, - активисты - Цензор.НЕТ 7806
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Аваков прикроет , Княжичи забыли .?
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Княжичи люди "схавали",ну "хавайте" дальше
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аваков має найкращий "дах" в Україні - Всю владу "тримає за яйця" шантажем щодо формального розвалу коаліції і дострокових виборів парламенту
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Я с Вами согласен . . На все 100 .Это главное зло .
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А знаете ли вы, что Троян Вадим Анатолійович- «украинский военный и политический деятель, первый заместитель начальника Национальной полиции Украины», через 3 месяца после окончания Института Бандурки был арестован за взятку на своем первом месте работы следователем в г. Лозовая?
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"Новый курс"- прямо за бугор. Направлением на северо-восток.
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А представьте что было бы, если б Майдан не победил - повсеместная коррупция, по Киеву ходил бы Беркут с АК, паковали всех несогласных, противников власти убивали бы по всей стране, антимайдан строчил бы доносы в СБУ, СМИ либо хвалили бы президента, либо... Так, стоп Один из фигурантов убийства Катерины Гандзюк собирается сбежать из страны, - активисты - Цензор.НЕТ 7806
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В марте в следующем году будет похлеще наверное, барыга просто так власть не отдаст.
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Овоч теж так думав. А втікав швидше ніж по пеньках бігав.
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безпідставне припущення.
мєнти-сцикуни.проти 150 тисяч Атовців не підуть.
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так антимайдан победил,разве кто-то сомневается?С каких это пор регионал и коррупционер времен Кучмы Порошенко стал майдановцем?
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Не представляю. Цим ми принципово і відрізняємось з кацапами. Хоча теперішні керманичі хочуть побудувати саме таку систему. Ню-ню.
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ХРЯЧИЛЛО2. 0 виконує те, що не встиг ХРЯЧИЛЛО1. 0...
😊
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так зловить падлу і до буцегарні відправте, мона на корм крабам!!
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які кошерно бандитські морди на фото
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Дурко Оно .Ему до Нестора Ивановича как до луны .
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