 Выдача венгерских паспортов гражданам Украины законна, - Сийярто

Об этом он заявил в интервью DW, передает Цензор.НЕТ.

"На Закарпатье живут венгры, которые, согласно венгерскому законодательству, имеют право на двойное гражданство. Если вы посмотрите на украинские законы, то нигде не сказано, что иметь паспорт другой страны - это преступление или это запрещено", - отметил Сиярто.

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На вопрос, выдавали ли венгерские паспорта украинским чиновникам, Сиярто ответил: "Честно говоря, я не знаю". "В Венгрии для получения второго гражданства неважно является человек чиновником или нет", - добавил глава венгерского МИД.

Напоминаем, отношения Украины и Венгрии существенно испортились после скандала с раздачей венгерских паспортов на Закарпатье.

4 октября Украина объявила консула Венгрии в Берегово персоной нон-грата.

10 октября, Венгрия вызвала на ковер посла Украины Любовь Непоп из-за публикации сайтом "Миротворец" информации о более 300 закарпатских чиновников, которые имеют украинское и венгерское гражданство.