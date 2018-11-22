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Все про:Венгрия (764) Закарпатье (1484) двойное гражданство (43) Сийярто (61)

 Выдача венгерских паспортов гражданам Украины законна, - Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто убежден, что выдача венгерских паспортов гражданам Украины не противоречит украинскому законодательству.

Об этом он заявил в интервью DW, передает Цензор.НЕТ.

"На Закарпатье живут венгры, которые, согласно венгерскому законодательству, имеют право на двойное гражданство. Если вы посмотрите на украинские законы, то нигде не сказано, что иметь паспорт другой страны - это преступление или это запрещено", - отметил Сиярто.

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На вопрос, выдавали ли венгерские паспорта украинским чиновникам, Сиярто ответил: "Честно говоря, я не знаю". "В Венгрии для получения второго гражданства неважно является человек чиновником или нет", - добавил глава венгерского МИД.

Напоминаем, отношения Украины и Венгрии существенно испортились после скандала с раздачей венгерских паспортов на Закарпатье.

4 октября Украина объявила консула Венгрии в Берегово персоной нон-грата.

10 октября, Венгрия вызвала на ковер посла Украины Любовь Непоп из-за публикации сайтом "Миротворец" информации о более 300 закарпатских чиновников, которые имеют украинское и венгерское гражданство.

Источник: https://censor.net.ua/n3098463
 
   
 Топ комментарии
 
Отримання іншого громадянства є підставою для втрати громадянства українського, а Сійярто йде в сраку.
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боїшся за свій триколорний паспорт?
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Отримання іншого громадянства є підставою для втрати громадянства українського, а Сійярто йде в сраку.
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Где это написано?
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боїшся за свій триколорний паспорт?
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А где записано, что гражданин Украины может иметь кучу других гражданств??
Видача угорських паспортів громадянам України законна, - Сійярто - Цензор.НЕТ 5878 Пора бы вам, господа, определится - вы украинцы или венгры!

Государства "Венгроукраина " не существует!
Так что или сюда или туда! Определяйтесь побыстрее!
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а что не запрещено, то разрешено, не знал?
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Проблему специально заговаривают. Троли на службе его величества. Нынешний закон не устанавливает никаких санкций за второе гражданство. И задача властей Украины была в том, что бы внести в закон изменения которые ужесточат санкции за второй паспорт. Но не будут же депутаты и члены уряду работать против самих себя. У 60-70 процентов депутатов вторые, и третьи паспорта.
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Пункт 1 Статья 19 Закон Украины "О гражданстве Украины". "Основаниями для потери гражданства Украины являются:
1. Добровольное приобретение гражданином Украины гражданства другого государства, если на момент такого приобретения он достиг совершеннолетие."
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А теперь поедь в Херсон,и лишай там гражданства жителей Крысма,которые приезжают за Украинской биометрикой.))
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1.Они не добровольно приняли гражданство. 2.При чем здесь Крысм? Нарушение закона одними не является оправданием для нарушения закона другими. 3.Границу с Крымом вообще надо закрыть. Надеюсь, новая власть, которая сменит власть барыг, сделает это.
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Объяснять балбесам трудно, но попробую. 1.Жителям Крыма давали гражданство независимо от их желания. Напомню, что узник Кремля Сенцов не признает российского гражданства, однако ему его всучили насильно, только по факту проживания в Крыму. венгры же Закарпатья добровольно приняли венгерское гражданство. 2.Российское гражданство необходимо крымчанам для проживания в Крыму без ограничения своих прав. Венгерское гражданство в Украине ну абсолютно не прибавляет никаких прав в Украине, а его отсутсвие прав не ущемляет. 3.Я абсолютно не оправдываю предательство жителей Крыма, но, наше законодательство никак в данном случае не запрещает двойное гражданство крымчан, и запрещает двойное гражданство закарпатцев.
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Венгры тоже граждане, но принимая венгерское гражданство, они нарушают закон, и дают основание для лишения их гражданства. Закон суров, но это - закон.
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А чего определяться? Проводим рихферендум на Закарпатье и присоединяем к Украине Венгрию с йобиком Сийярто Видача угорських паспортів громадянам України законна, - Сійярто - Цензор.НЕТ 7345 Пепеименовуем Венгрию в Подкарпатскую Украину и выдаем ебикам украинские паспорта и делов-то! Видача угорських паспортів громадянам України законна, - Сійярто - Цензор.НЕТ 7345
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Пункт 1 Статья 19 Закон Украины "О гражданстве Украины".
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мудило.... його виставляють в двері, а воно лізе в вікно
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мадярі произошли от лишенцев с уральских гор..
и запашок тот же...
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"На Закарпатье живут венгры, которые, согласно венгерскому законодательству, имеют право на двойное гражданство....."

а при чем тут венгерское законодательство... к гражданам Украины?????
Законы Венгрии действуют только и исключительно на территории Венгрии, на граждан Венгрии и если хотят жить по Законам Венгрии - шуруйте в Венгрию и живите, ради Бога!
но на украинской территории признаем только и исключительно украинские Законы! точка
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треба всім українцям отримати угорське громадянство і провести референдум в угорщині про приєднання до України Видача угорських паспортів громадянам України законна, - Сійярто - Цензор.НЕТ 7635 а потім позбавити цього хуярто угорського громадянства
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а до конца дочитать уже терпения не хватило?

Если вы посмотрите на украинские законы, то нигде не сказано, что иметь паспорт другой страны - это преступление или это запрещено", - отметил Сиярто. Источник: https://censor.net.ua/n3098463
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так дочитал же
но возмутила именно то что выделил
плюс:
Статья 4. Конституции Украины
В Украине существует единое гражданство.
Основания приобретения и прекращения гражданства Украины определяются законом.
и
Паспорт - государственный документ, удостоверяющий личность и гражданство владельца.
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это к тому, что законодательно 2ое гражданство у нас не поддерживается, но никакого запрета на него нет
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Запрета нет, но приобретение другого гражданства являетсяя основанием для лишения украинского гражданства.
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Где тот закон,который определяет,основания для приобретения и прекращения?
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Закон Украины "О гражданстве Украины"
Этот Закон соответственно Конституции Украины определяет правовое содержание гражданства Украины, основания и порядок его обретения и прекращение, полномочие органов государственной власти, которые принимают участие в решении вопросов гражданства Украины, порядок обжалования решений по вопросам гражданства, действий или бездеятельность органов государственной власти, их должностных и служебных лиц.

Статья 2. Принципы законодательства Украины о гражданстве.
Законодательство Украины о гражданстве основывается на таких принципах:
единого гражданства - гражданства государства Украина, которая исключает возможность существования гражданства административно-территориальных единиц Украины.
Если гражданин Украины приобрел гражданство (подданство) другого государства или державы, то в правовых отношениях с Украиной он признается лишь гражданином Украины.
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Пункт 1 Статья 19 Закон Украины "О гражданстве Украины". "Основаниями для потери гражданства Украины являются:
1. Добровольное приобретение гражданином Украины гражданства другого государства, если на момент такого приобретения он достиг совершеннолетие."
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сіярто краще за своїма законами слідкуй... лізе як ото рогате чмо....
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Почему только в Закарпатье, пусть всем желающим выдают.
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Выдавать в Орде "Уйобик" с.ыт - моментально получит неизлечимый инфаркт в день начала выдачи.
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так и не понел - он убеждён или законно, ведь в этом большая разница, хуило тоже был уверен в законности окупации Крыма, но это не отменяет резервацию места подсудимого в суде Гааге.
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скажет так выдача тех паспортов не противоречит законам Украины, в отличии от проведения местного референдума в крыму
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а ведь противоречит, противоречит и венгерскому скорее всего.
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Копирует своего кумира - х@ла. В Крыму тоже все начиналось с раздачи паспортов Орды. Как бы с помощью ордынцев не готовились провокации с нарушением границы с украинской стороны ватниками, переодетыми в форму ВСУ, и с поднятием воплей от "Уйобика":"НАТО, памаги - наших граждан убивают украинцы!","Путин, памаги - убивают!"
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Даже у чеПушилина и Пасечника гражданство Украины,о чем здесь скулеж,Новинсие и Трухановы плюют нам всем в морду,а тут завыли))Нет ни какого наказания за двойное гражданство в Украине.
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Чего свою пятую точку тут так напрягаете под каждым постом!?)Я думал вам внятно дали уже понять что на 2-х стульях не похитрожопствуете!И формулу чемодан+вокзал никто не отменял
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Исходя из гениальной логики венгерского министра Украина с таким же успехом может обьявить Венгрию просто областью Украины с областным центром городом Будапешт или понизить в ранг районного центра на законных основаниях только потому что Сиярто пораздавал какие то паспорта гражданам Украины и Мукачево и в Будапеште А самого Сиярто обьявить аферистом Видача угорських паспортів громадянам України законна, - Сійярто - Цензор.НЕТ 4558
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и он прав
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в том что не нарушают законодательство
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Учить украинский, гражданами Украины - тоже законно! пнх!,,,,
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Венгрия на шару попала в Евросоюз и НАТО. Только из за своего территориального положения. Нищая и коррумпированная страна как и Греция. Как были жопой Европы, так и остались. Может повоевать с нами хотят? Минъетчики кацапские.
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А может это и к лучшему? Все хитрожопые двоеженцы должны автоматически лишаться гражданства Украины, следовательно, лишаться права участвовать в выборах и в голосовании, права иметь субсидии и получать пособия. Кроме того, обязаны оформить вид на жительство и получить разрешение на работу, при этом наниматель должен доказать, что нет претендентов на нее из граждан Украины, а кроме того выплачивать специальный налог. При этом неграждане не имеют права работать госслужащими, а учителями и преподавателями только по годовому контракту, а в армии в специальных подразделениях типа Иностранного Легиона, но без фартуков, топоров и бороды . Кроме того они не имеют прав на владение (и покупкой в будущем, думаю этот маразм с запретом купли-продажи земли отменят) землей. При организации бизнеса обязательное владение 51% должно быть у гражданина Украины, так, например, в Таиланде, Китае и не только. Да, и пенсии только в случае соответствующего договора со страной, в которой оно гражданин. На детей ограничения не распространяются и любой рожденный на нашей земле ребенок получает гражданство по праву рождения с первым глотком украинского воздуха. Если наш воздух ему не нравится, он по совершеннолетию может им не дышать.
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"На Закарпатті живуть угорці, які, згідно з угорським законодавством, мають право на подвійне громадянство. Якщо ви подивитеся на українські закони, то ніде не сказано, що мати паспорт іншої країни - це злочин чи це заборонено", - зазначив Сійярто.

і помилився
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согласен, израильский паспорт это не паспорт
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Це Переможна Перрремога рехфформаторів!
🤑
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Дочка спрашивает:
- Папа, почему на улице только взрослые голуби и ни одного маленького?
И мне вдруг пришла в голову такая мысль: «Они, как наши депутаты:
детей растят за границей, а жрать и ср&ть прилетают сюда»
🤗
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Я смотрю, мало тех мадьяр в 56 году танками давили, не дошло.
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Не надо никого давить, просто надо выполнять украинский закон. Если бы наша коллаборатнская власть лишила украинского гражданства хотя бы одного человека с двойным гражданством, то другим бы не повадно было. Но сепаратисты для Петра менее опасны, чем Саакашвили.
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Может ВЫДАЧА пспортов и законна, а вот их ПОЛУЧЕНИЕ нет!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВыдача венгерских паспортов гражданам Украины законна, - Сийярто
 
 
 
 
 
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