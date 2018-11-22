 Выдача венгерских паспортов гражданам Украины законна, - Сийярто

Об этом он заявил в интервью DW, передает Цензор.НЕТ.
"На Закарпатье живут венгры, которые, согласно венгерскому законодательству, имеют право на двойное гражданство. Если вы посмотрите на украинские законы, то нигде не сказано, что иметь паспорт другой страны - это преступление или это запрещено", - отметил Сиярто.
На вопрос, выдавали ли венгерские паспорта украинским чиновникам, Сиярто ответил: "Честно говоря, я не знаю". "В Венгрии для получения второго гражданства неважно является человек чиновником или нет", - добавил глава венгерского МИД.
Напоминаем, отношения Украины и Венгрии существенно испортились после скандала с раздачей венгерских паспортов на Закарпатье.
4 октября Украина объявила консула Венгрии в Берегово персоной нон-грата.
10 октября, Венгрия вызвала на ковер посла Украины Любовь Непоп из-за публикации сайтом "Миротворец" информации о более 300 закарпатских чиновников, которые имеют украинское и венгерское гражданство.
Пора бы вам, господа, определится - вы украинцы или венгры!
Государства "Венгроукраина " не существует!
Так что или сюда или туда! Определяйтесь побыстрее!
1. Добровольное приобретение гражданином Украины гражданства другого государства, если на момент такого приобретения он достиг совершеннолетие."
и запашок тот же...
а при чем тут венгерское законодательство... к гражданам Украины?????
Законы Венгрии действуют только и исключительно на территории Венгрии, на граждан Венгрии и если хотят жить по Законам Венгрии - шуруйте в Венгрию и живите, ради Бога!
но на украинской территории признаем только и исключительно украинские Законы! точка
Если вы посмотрите на украинские законы, то нигде не сказано, что иметь паспорт другой страны - это преступление или это запрещено", - отметил Сиярто. Источник: https://censor.net.ua/n3098463
но возмутила именно то что выделил
плюс:
Статья 4. Конституции Украины
В Украине существует единое гражданство.
Основания приобретения и прекращения гражданства Украины определяются законом.
и
Паспорт - государственный документ, удостоверяющий личность и гражданство владельца.
Этот Закон соответственно Конституции Украины определяет правовое содержание гражданства Украины, основания и порядок его обретения и прекращение, полномочие органов государственной власти, которые принимают участие в решении вопросов гражданства Украины, порядок обжалования решений по вопросам гражданства, действий или бездеятельность органов государственной власти, их должностных и служебных лиц.
Статья 2. Принципы законодательства Украины о гражданстве.
Законодательство Украины о гражданстве основывается на таких принципах:
единого гражданства - гражданства государства Украина, которая исключает возможность существования гражданства административно-территориальных единиц Украины.
Если гражданин Украины приобрел гражданство (подданство) другого государства или державы, то в правовых отношениях с Украиной он признается лишь гражданином Украины.
1. Добровольное приобретение гражданином Украины гражданства другого государства, если на момент такого приобретения он достиг совершеннолетие."
і помилився
🤑
- Папа, почему на улице только взрослые голуби и ни одного маленького?
И мне вдруг пришла в голову такая мысль: «Они, как наши депутаты:
детей растят за границей, а жрать и ср&ть прилетают сюда»
🤗