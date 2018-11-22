 Министерство по делам ветеранов в полном объеме заработает с июня 2019 года, - Фриз

Об этом заявила министр по делам ветеранов Ирина Фриз, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Процесс образования министерства, к сожалению, ддлительный по нашим процедурным правилам, и соответственно в полном объеме министерство сможет заработать только с июня", - отметила Фриз.

По ее словам, нужно пройти долгую процедуру назначения государственного секретаря, утверждения и формирования штатной структуры министерства.

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В то же время министр заверила, что несмотря на все эти бюрократические преграды будет продолжена проектная работа и уже есть поддержка международными донорами отдельных проектов. Фриз рассказала, что планируется запуск процесса образования Единого государственного реестра ветеранов, формирования онлайн-кабинета для ветеранов.

Напоминаем, 22 ноября Верховная Рада назначила народного депутата Ирину Фриз министром по делам ветеранов.

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