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Все про:ветераны (461) Фриз (125) Министерства по делам ветеранов (9)

 Министерство по делам ветеранов в полном объеме заработает с июня 2019 года, - Фриз

Министерство по делам ветеранов в полном объеме заработает в июне следующего года.

Об этом заявила министр по делам ветеранов Ирина Фриз, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Процесс образования министерства, к сожалению, ддлительный по нашим процедурным правилам, и соответственно в полном объеме министерство сможет заработать только с июня", - отметила Фриз.

По ее словам, нужно пройти долгую процедуру назначения государственного секретаря, утверждения и формирования штатной структуры министерства.

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В то же время министр заверила, что несмотря на все эти бюрократические преграды будет продолжена проектная работа и уже есть поддержка международными донорами отдельных проектов. Фриз рассказала, что планируется запуск процесса образования Единого государственного реестра ветеранов, формирования онлайн-кабинета для ветеранов.

Напоминаем, 22 ноября Верховная Рада назначила народного депутата Ирину Фриз министром по делам ветеранов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3098461
 
   
 Топ комментарии
 
Министерство по делам ветеранов в полном объеме заработает с июня 2019 года

А зарплату в полном объёме тоже ж с июня?
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Под кума Стеця министерство забахали. Под секретутку тоже. Надо бы для сынков теперь постараться. Создание министерства минометов и министерства футболок на Хэллоуин как раз на часи!
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Пэтя и тут в своем репертуаре гниды - подсунул ветеранам АТО министром - шмару..пздц Министерство по делам ветеранов в полном объеме заработает с июня 2019 года, - Фриз - Цензор.НЕТ 1106
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Министерство по делам ветеранов в полном объеме заработает с июня 2019 года

А зарплату в полном объёме тоже ж с июня?
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а эти пол года чем будет заниматься?
а будет ли эта... дама через пол года министром???
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Под кума Стеця министерство забахали. Под секретутку тоже. Надо бы для сынков теперь постараться. Создание министерства минометов и министерства футболок на Хэллоуин как раз на часи!
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Пэтя и тут в своем репертуаре гниды - подсунул ветеранам АТО министром - шмару..пздц Министерство по делам ветеранов в полном объеме заработает с июня 2019 года, - Фриз - Цензор.НЕТ 1106
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Откуда ей знать, если с весны в Украине будет уже другая власть.
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Ну Петя как обычно везде своих людей расставляет, особенно на такие теплые местечки.
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Абзац, чергове пробите дно. Запрацює з червня 2019 р., а міністром призначили уже зараз і щомісячну зарплату, на яку може жити невеличке селище, будуть платити більше півроку цій лярві ні за що.
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Да ладно бы ей одной, там мгновенно целое кодло соберется в этом министерстве.
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Не ну а что вы хотите? Шмару геращенко пристроили а шмаре фриз места не найдётся? Я вас умоляю! Витя с Петей любят обнимашки и обнимашки тоже должны пососать из бюджета, после того как насосались прямо скажем не из бюджета... Грустно смотреть, как престарелые шлюхи из эскорт-сервиса презервуаров освобождает пленных а потом будет пилить бюджет на их делах... Занавес.
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настав час вводити новий термін - політична шалава?!
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Потом летом тихо сдвинут на осень...ибо период летних отпусков еще никто не отменял!
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ну вот кто-то еще одну пипиську пристроил в виду потери первой свежести!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинистерство по делам ветеранов в полном объеме заработает с июня 2019 года, - Фриз
 
 
 
 
 
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