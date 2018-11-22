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Все про:ОБСЕ (3409) урегулирование (13) минские соглашения (2504) Сайдик (132) нормандская четверка (527)

 Выполнение Минских соглашений на следующей неделе обсудят и в Берлине, и в Вене

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик подчеркивает важность взаимодействия "нормандского" и "минского" форматов.

На следующей неделе вопросы выполнения "Минска" будут обсуждаться и в Берлине, и в Вене. 26 ноября в Берлине состоится встреча "нормандского формата" в рамках контрольного механизма, предусмотренного в декларации лидеров "нормандской четверки" от 13 февраля 2015 года. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Белта".

"Я приветствую это совещание, поскольку оно свидетельствует о взаимодействии "нормандского" и "минского" форматов", – сказал Сайдик после заседания ТКГ.

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Он добавил, что 29 ноября состоится заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене, посвященное Украине, в котором будут принимать участие он и посол Эртугрул Апакан.

Спецпредставитель ОБСЕ также отметил, что в центре внимания дискуссии контактной группы сегодня были так называемые выборы, проведенные в "Л/ДНР" 11 ноября. "По этому вопросу стороны еще раз высказали свои точки зрения", – сообщил Сайдик.

Рабочая группа по безопасности обсуждала вопросы дополнительных мер для обеспечения режима прекращения огня, гуманитарного разминирования, разведения сил и средств. "Тематика гуманитарного разминирования очень важна. Хотя уже и наступил зимний период, тем не менее мы должны этим вопросом заниматься", – подчеркнул Сайдик.

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Источник: https://censor.net.ua/n3098460
 
 
 Топ комментарии
 
оно давно провалилось
поднимать будапешт и давить на гарантов
нет - ЯО и вперед!!!
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Україна слухняно виконує всі "хатєлкі" кремля - ІркаГ запропонувала вивести українські війська зі Станиці Луганської ... Замість Кучми призначили КДБшного Марчука ...
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і як саме - припинили наступ ЗСУ і допомогли кацапам врятувати Лугандон ?
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..и минские бумажки связали руки Украине и не дают шанса на силовое освобождение территорий,которое сейчас Украине вполне под силу.
минский договор сейчас фактически стал капитуляцией Украины
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После того , как ООН , ОБСЕ , ПАРЭ и тд ЮРИДИЧЕССКИ признало
рф = ( росцию ФАШИССКУЮ ) ОКУПАНТОМ,
А в момент заключения МИНССКИХ договоров - росция была НЕ СТОРОНОЙ КОНФЛИКТА ( ибо ИХТАМНЕБЫЛИ ),-

росцийсскую ФЕКАЛИЮ
НУЖНО НИВЕЛИРУВАТЬ от этих бумажэк.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..
.
И ВПРЕДЬ НЕДОПУСКАТЬ ее к ПЕРЕГОВОРНОМУ ПРОЦЭССУ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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оно давно провалилось
поднимать будапешт и давить на гарантов
нет - ЯО и вперед!!!
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Переливать с пустого в порожнее, это к ОБСЕ!
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Україна слухняно виконує всі "хатєлкі" кремля - ІркаГ запропонувала вивести українські війська зі Станиці Луганської ... Замість Кучми призначили КДБшного Марчука ...
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Билять..Минск..Минск... Да сцука назовите мне хоть один пункт с Минска который выполнен?!? Выполнение Минских соглашений на следующей неделе обсудят и в Берлине, и в Вене - Цензор.НЕТ 1303
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После того , как ООН ОБСЕ ПАРЭ и тд ЮРИДИЧЕССКИ признало рф ( росцию ФАШИССКУЮ ) ОКУПАНТОМ, А в момент заключения МИНССКИХ договоров - росция была НЕ СТОРОНОЙ КОНФЛИКТА ( ибо ИХТАМНЕБЫЛИ ),-

росцийсскую ФЕКАЛИЮ
НУЖНО НИВЕЛИРУВАТЬ от этих бумажэк..
.
И ВПРЕДЬ НЕДОПУСКАТЬ к ПЕРЕГОВОРНОМУ ПРОЦЭССУ !!!
.
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Минские договорняки это тормоз победы на рашкой.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВыполнение Минских соглашений на следующей неделе обсудят и в Берлине, и в Вене
 
 
 
 
 
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