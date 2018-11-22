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 Суд избрал меру пресечения отцу, которого подозревают в насилии над дочерьми и их подругами

Мужчина проведет в СИЗО как минимум 2 месяца. Туда же отправился крестный девочек.

22 ноября Святошинский районный суд города Киева решил взять под арест на два месяца 45-летнего жителя Фастова, который, по данным следователей, насиловал несовершеннолетних дочерей и снимал с ними порно. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

Суд избрал мужчине меру пресечения с возможностью внесения залога в размере 352 400 гривен.

На 2 месяца в СИЗО отправится также и крестный отец девушек.

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Напомним, мужчину задержали 20 ноября. По версии прокуратуры, он насиловал двух своих двух дочерей 14 и 15 лет и снимал с ними порно, которым торговал. Кроме этого, мужчина продавал девушек как проституток украинцам и иностранцам.

Раскрыть преступление удалось благодаря помощи коллег-киберполицейских из Австралии. Они написали в Украину, что обнаружили в интернете порно с несовершеннолетними, снятое, вероятно, в нашей стране.

Сам отец утверждает, что не делал ничего из того, в чем его подозревают. "Я что, дурак? Я не насиловал их", – говорит он.




Источник: https://censor.net.ua/n3098458
 
 
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Раскрыть преступление удалось благодаря помощи коллег-киберполицейских из Австралии.

Боже какой позор сука...где та Австралия на другом конце света, а где Украина, и раскрыли австралийские копы, а наши рехвормированные у себя под носом не могут..
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Эпизод и этим все сказано, девочки уже обречены без отца и матери и теперь ими будет торговать полиция... ужасная реальность.
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