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 Вмешательством в работу GPS Россия только помогла учениям НАТО, - замгенсека Альянса Геттемюллер

Пытаясь создать препятствия в работе GPS-оборудования во время учений НАТО Trident-Juncture-2018, Россия лишь помогла союзникам улучшить свои навыки.

Об этом заявила заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер,сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Руководители учений сказали, что ожидали подобных действий от России. По их словам, это позволило лучше потренироваться, так как попытки россиян в режиме реального времени вмешаться в учения дали нашим ребятам лучшую возможность понять, что следует делать и как отреагировать", - сказала Геттемюллер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Финляндия вслед за Норвегией обвинила РФ в блокировке GPS во время учений НАТО

Напоминаем, ранее Финляндия и Норвегия обвинили Россию во вмешательстве  в работу спутниковых навигационных систем GPS в Лапландии во время недавних военных учений НАТО.

Источник: https://censor.net.ua/n3098457
 
   
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