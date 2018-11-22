 В работе Рады объявлен перерыв до 23-30, после чего депутаты начнут голосовать за бюджет

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Председательствующая в Верховной Раде, первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко объявила перерыв в работе высшего законодательного органа до 23-30.
В это время депутаты должны собраться в зале для голосования за бюджет-2019.
БПП?
НФ?
Батьківщина?
ОППОБЛОК?
Ночь - время для вооружённых грабежей!
Арсен Аваков вручал наградное оружие не только членам "Народного фронта", но и депутатам из совершенно разных групп и фракций.
Знову задньоприводні?
Хтось добре поміркував - ближній транш 2 лярди, чому б не заробити (підняти, так би мовити, ставки)...
Время воров и проституток....
Вот когда бюджет будет принят днем, тогда мы сможем сказать что Украина на правильном пути...
А сейчас пипец и еще раз пипец....