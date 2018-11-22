 В работе Рады объявлен перерыв до 23-30, после чего депутаты начнут голосовать за бюджет

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Председательствующая в Верховной Раде, первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко объявила перерыв в работе высшего законодательного органа до 23-30.

В это время депутаты должны собраться в зале для голосования за бюджет-2019.

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