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 Политика Украины, Экономика
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Все про:бюджет (4278) ВР (22479) Геращенко Ирина (1259) голосование (1149)

 В работе Рады объявлен перерыв до 23-30, после чего депутаты начнут голосовать за бюджет

Работа депутатов Верховной Рады продлена до 23-30 для того, чтобы парламентарии смогли проголосовать за бюджет-2019.

Об этом сообщает парламентский  корреспондент Цензор.НЕТ.

Председательствующая в Верховной Раде, первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко объявила перерыв в работе высшего законодательного органа до 23-30. 

В это время депутаты должны собраться в зале для голосования за бюджет-2019. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада продлила заседание до принятия Бюджета-2019

Источник: https://censor.net.ua/n3098456
 
 
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А це хто таке?
БПП?
НФ?
Батьківщина?
ОППОБЛОК?
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Как-то по старинке... Сейчас воры днём обычно работают, когда никого по домам нет.
Ночь - время для вооружённых грабежей!
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Цікаво, хто зараз вирішив баблосів нагребсти за допомогою шантажу?
Знову задньоприводні?
Хтось добре поміркував - ближній транш 2 лярди, чому б не заробити (підняти, так би мовити, ставки)...
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В работе Рады объявлен перерыв до 23-30... Это как? По ночам сволочи тырить будут? В работе Рады объявлен перерыв до 23-30, после чего депутаты начнут голосовать за бюджет - Цензор.НЕТ 2117
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всегда ночью....
Время воров и проституток....
Вот когда бюджет будет принят днем, тогда мы сможем сказать что Украина на правильном пути...
А сейчас пипец и еще раз пипец....
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При йуле принимали бюджет 31 декабря, а иногда без бюджета финансовый год начинали.
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Завтра на мальдивские округа потужна коалиция мылится. В Будке боятся, что разбегутся как тараканы и гешефт с траншем МВФ накроется
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Не перетрудитесь, а то после месяца безделья, такая резкая нагрузка плохо на организм влияет...

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А барижний *му-му Герасим * зараз просто заявив на ТВ ..Яка ріниця як давати баблос лохторату ..чи з бюджету чи з барського фонду Пеці *мальдівського * ! В работе Рады объявлен перерыв до 23-30, после чего депутаты начнут голосовать за бюджет - Цензор.НЕТ 3646
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бедолаги У роботі Ради оголошено перерву до 23-30, після чого депутати почнуть голосувати за бюджет - Цензор.НЕТ 4695 а кабаки в Киеве во сколько закрываются?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ работе Рады объявлен перерыв до 23-30, после чего депутаты начнут голосовать за бюджет
 
 
 
 
 
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