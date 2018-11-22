 Стало известно, кто из депутатов голосовал против курса Украины на ЕС и НАТО

Сегодня народные депутаты приняли в первом чтении законопроект №9037 – о закреплении в Конституции курса на членство в ЕС и НАТО. Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный портал Верховной Рады сообщает, как депутаты разных фракций голосовали по данному вопросу.
Всего за решение закрепить в Конституции ориентацию на ЕС и НАТО отдали голоса 311 народных депутатов из 351, зарегистрировавшихся в сессионном зале.
От БПП "за" проголосовали 124 депутата, от НФ – 73, от Радикальной партии – 19, от "Батькивщины" – 18, от "Самопомочи" – 17, от группы "Воля народа" – 14 депутатов, от группы "Видродження" – 13.
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От "Оппозиционного блока" ни один депутат не поддержал данное решение.
Так, по результатам поименного голосования, опубликованного на сайте Рады, "против" голосовали внефракционные Юрий Бойко, Яков Безбах, Сергей Дунаев, а также 18 нардепов из "Оппоблока".
Напомним, 20 сентября Верховная Рада направила в КС для получения заключения президентский проект закона о внесении изменений в Конституцию относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (№ 9037). Сегодня, 22 ноября, Конституционный суд дал положительное заключение по законопроекту.
посилання
https://charter97.org/ru/news/2018/11/22/313813/
Кто бы мог подумать.
Ще й порошенко на якісь вищі посади їх попризначає, як ківалова і мертвечука.
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https://uploads.disquscdn.com/images/f524c5b7af490348c4dd453010a5e82a44323218373e7b355f4e5ea8c99a0ffa.jpg
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Мы жэ не знали!
нас не спрашивали !
от нас ничего не зависило!...
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А росс-журналисты-РАЗЖИГАЮЩИЕ НЕНАВИСТЬ и ВОЙНЫ..
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А интернэт-ТРОЛЛИ.-
ВСЕ ОНИ ЗНАЛИ и ПОНИМАЛИ........,,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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АДРЕССА В СТУДИЮ!!!!!!!!!!!!!--
Объявит ведущий на рос тв-- Д. Недоокисшився. !
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Страна должна знать их в лицо!!!!!!!!!!!!!!!
- ВОСКРИКНЕТ толпа в зале !!!
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и новая гармошка заиграет https://uploads.disquscdn.com/images/daa92c7e68404445acc27788042e57fac4cb52c6dc9bc34a64c1a29ed1abb08e.gif пьятый по счету переделаный гимн рф....................
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А вот то, что не голосовали Мустафа Наем, Билецкий, Сироїд - вы умолчали. Ярош вообще забил и не посещает. Эй вы там! Пишите новости нормально!
Кабмин утвердил порядок проведения эвакуации отдельных категорий населения
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Документом урегулированы функции и задачи военного командования, министерств, других госорганов и порядок осуществления перевозки отдельной категории населения специальным или дополнительно оборудованным транспортом.
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