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Темы дня: Евробляхи Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины
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Все про:ВР (22479) голосование (1149) депутат (2593) Конституция (1974) НАТО (6117) Евросоюз (12153) Батькивщина (1741) Народный фронт (1222) Самопомич (850) Блок Петра Порошенко (1548) оппозиционный блок (317) Радикальная партия (322)

 Стало известно, кто из депутатов голосовал против курса Украины на ЕС и НАТО

"Против" высказались 18 нардепов-"оппоблоковцев".

Сегодня народные депутаты приняли в первом чтении законопроект №9037 – о закреплении в Конституции курса на членство в ЕС и НАТО. Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный портал Верховной Рады сообщает, как депутаты разных фракций голосовали по данному вопросу.

Всего за решение закрепить в Конституции ориентацию на ЕС и НАТО отдали голоса 311 народных депутатов из 351, зарегистрировавшихся в сессионном зале.

От БПП "за" проголосовали 124 депутата, от НФ – 73, от Радикальной партии – 19, от "Батькивщины" – 18, от "Самопомочи" – 17, от группы "Воля народа" – 14 депутатов, от группы "Видродження" – 13.

Читайте на Цензор.НЕТ: Депутаты поддержали стратегический курс Украины в ЕС и НАТО, - Порошенко

От "Оппозиционного блока" ни один депутат не поддержал данное решение.

Так, по результатам поименного голосования, опубликованного на сайте Рады, "против" голосовали внефракционные Юрий Бойко, Яков Безбах, Сергей Дунаев, а также 18 нардепов из "Оппоблока".

Напомним, 20 сентября Верховная Рада направила в КС для получения заключения президентский проект закона о внесении изменений в Конституцию относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (№ 9037). Сегодня, 22 ноября, Конституционный суд дал положительное заключение по законопроекту.

Источник: https://censor.net.ua/n3098455
 
   
 Топ комментарии
 
рыгоТвари предпочитают держать в Европе награбленное в Украине бабло...
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говноблок в своем иудском репертуаре твари
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С тобой и твоей рыгойулей😁
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да, но они это заявляли всегда и готовы в дёсна с срашкой целоватса сного, на много интересней те консервы -гниды из трёх категории, которые публично заявляет о пути в ЕС и НАТО
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Казалось бы, при чем тут Петя и Юля. Голосовали за одно, за будущее Украины. 🤭
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перше голосування про розгляд проекту Закону про внесення змін до Конституції України ,Тимошенко була відсутня,побачила що і без її фракції буде ухвалено дане рішення дала відмашку голосувати .Дивіться самі 22.11.2018 17:00
посилання
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говноблок в своем иудском репертуаре твари
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рыгоТвари предпочитают держать в Европе награбленное в Украине бабло...
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Фото этих уродов на билборды с описанием подвгов...🤗
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А депутати ЗаЖОПу проти... Втім жодної сенсації тут не бачу. Цілком очікуваний результат..😕😕😕
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изгоям давали право голоса? Лепи петуха из дерьма, и не лезь к белым людям, отстойник)))
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Теперь нужно провести, для полной информации, голосование на тему "Курс Украины на присоединение к Орде", и, по его результатам, сделать окончательные выводы и принять правильное, в условиях войны, решение.
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Відразу позначилася п'ята колона на чолі з гугнявим бойко.
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Мы по граблям идём. Тут гораздо важнее кто воздержался? При любом голосовании и по разному вопросу. Эти наиболее опасные. Сдадут всегда.
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Bellingcat идентифицировала ГРУшника, который был участником попытки госпереворота в Черногории

https://charter97.org/ru/news/2018/11/22/313813/
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Вот это сенсация...
Кто бы мог подумать.
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отправить в "Таежный союз" и выходное пособие в деревянных
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А зачем им выходное пособие? Пускай кацапы своих шпионов сами кормят😄
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По Закону "О статусе народного депутата Украины" положено Глава 4. Ст. 20. п.5
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Ну да, но, они конечно народные депутаты, но только не Украины😄
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Особое внимание не жопу и жиддя, ними все ясно...смотрите на голоса Батькивщины ((((
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Вот и спалилась пятая колона .Вот так и нужно вычислять врагов Украины .
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Создайте расстрельную команду пойду, волонтером без вознаграждения эту мразь расстреливать и даже рука не дрогнет,эта нечисть враги народа.
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а что разве кто-то ожидал что рыги за НАТО проголосуют?!
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Ніхто їх не зачепить. Вони ж із путлєрського ригоанального борделя, заснованого порошенком.
Ще й порошенко на якісь вищі посади їх попризначає, як ківалова і мертвечука.
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Ватан, собирай валежник и думай о налоге на колбасу😁
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Рыго -аналы , попутчики Кокоркина . .
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При нормальной власти эти уроды должны сидеть.
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Сидеть, это слишком мягкое наказания для них☹️
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И завидовать легкой смерти семьи Муссолини .
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Сподіваюсь, що після такого одностайного голосування за ЄС і НАТО завтра оті депутати, президент і уряд і заявки подадуть про готовність вступу... Хоча, більше здається, що незабаром, від всього цього кодла, почуємо чергові вибачення про порожні обіцянки завищених очикувань.
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Лол ты смешной, они бы и рады подать заявки да кто ж возьмёт? Или ты типа думаешь проблема в том шоб заяву подать??
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І ця бойка ще пхнеться в президенти? Нехай навіть не сподівається, дамбасюра.
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А я не пойму , депутат мой слуга или я его .
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ТАК БУДЕТ !!! ОБЕЗАТЕЛЬНО БУДЕТ !!
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Мы жэ не знали!
нас не спрашивали !
от нас ничего не зависило!...
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А росс-журналисты-РАЗЖИГАЮЩИЕ НЕНАВИСТЬ и ВОЙНЫ..
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А интернэт-ТРОЛЛИ.-

ВСЕ ОНИ ЗНАЛИ и ПОНИМАЛИ........,,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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АДРЕССА В СТУДИЮ!!!!!!!!!!!!!--

Объявит ведущий на рос тв-- Д. Недоокисшився. !

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Страна должна знать их в лицо!!!!!!!!!!!!!!!
- ВОСКРИКНЕТ толпа в зале !!!

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и новая гармошка заиграет https://uploads.disquscdn.com/images/daa92c7e68404445acc27788042e57fac4cb52c6dc9bc34a64c1a29ed1abb08e.gif пьятый по счету переделаный гимн рф....................

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Кто сегодня не голосовал или против вступления Украины в НАТО нужно немедленно гнать ссаной тряпкой прямой дорогой до кремлевского карлика... Стало відомо, хто з депутатів голосував проти курсу України на ЄС і НАТО - Цензор.НЕТ 1726
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В свое время Кольт уровнял Америку . надеюсь АК 47 Уровняет Украину.
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Какой идиот пишет новости? Ну кому интересно, что Бойко не голосовал?

А вот то, что не голосовали Мустафа Наем, Билецкий, Сироїд - вы умолчали. Ярош вообще забил и не посещает. Эй вы там! Пишите новости нормально!
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Грося перед выборами уже что-то узнал...

Кабмин утвердил порядок проведения эвакуации отдельных категорий населения

В случае введения военного положения в местностях, приближенных к районам боевых действий, проводится обязательная эвакуация осужденных и заключенных под стражу.
Механизм эвакуации утвержден постановлением Кабмина от 7 ноября 2018 года № 934.

Документом урегулированы функции и задачи военного командования, министерств, других госорганов и порядок осуществления перевозки отдельной категории населения специальным или дополнительно оборудованным транспортом.
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поставьте для них во дворе Верховной Рады покосившийся туалет с дыркой в полу. Теплые туалеты с унитазом придумали цивилизованные европейцы, опоблоковцам в теплых туалетах делать нечего.
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вообше то там те три категории избирателю надобно помнитьи вспоминать на следующих выборах, чтоб не наступать на проклятые грабли - во всех партиях есть гниды, но не которые в процентном отличились даже очень.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСтало известно, кто из депутатов голосовал против курса Украины на ЕС и НАТО
 
 
 
 
 
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