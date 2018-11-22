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 Политика Украины
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Все про:клевета (140) Порошенко (15792) Блок Петра Порошенко (1548) Цеголко (160)

 Порошенко и БПП не поддерживают законопроект о клевете, - Цеголко

Президент Украины Петр Порошенко не поддерживает законопроект "О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно установления ответственности за клевету" народных депутатов Палатного, Паламарчука и Великина.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь президента Святослав Цеголко, информирует Цензор.НЕТ.

"Фракция БПП не будет голосовать за этот законопроект. Президент такую позицию фракции поддерживает", - сказал Цеголко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко подал иск против британского BBC за клевету, - The Telegraph

Напоминаем, группа народных депутатов из фракции "Блок Петра Порошенко" предложила ввести уголовную ответственность за клевету. Соответствующий законопроект (№9306) о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс Украины зарегистрировали народные депутаты из БПП Николай Паламарчук, Артур Палатный и Олег Великин 20 ноября. Авторы инициативы предлагают дополнить Уголовный кодекс статьей 151 (2) "Клевета" и предусмотреть санкцию до 3 лет лишения свободы.

В свою очередь руководитель фракции БПП Артур Герасимов 21 ноября заявил, что предложение нардепов не обсуждалось на фракции и не является позицией фракции БПП.

Источник: https://censor.net.ua/n3098452
 
 
 Топ комментарии
 
"Порошенко и БПП не поддерживают законопроект о клевете" - Порошенко и БПП не поддерживают законопроект о клевете, - Цеголко - Цензор.НЕТ 1481

Идиоты..., а кто внес законопроект...??

"Соответствующий законопроект (№9306) о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс Украины зарегистрировали народные депутаты из БПП Николай Паламарчук, Артур Палатный и Олег Великин 20 ноября"
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Один з авторів цього ганебного закону
Порошенко и БПП не поддерживают законопроект о клевете, - Цеголко - Цензор.НЕТ 1610
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Это наверное ветеран 1812 года войны.
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Цар добрий, бояри погані.
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царь точно такой же ,как и бояре
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еще бы столько безнаказанно клеветать на Саакашвили,Гриценко и всех кого боится Порошенко,конечно не поддержал
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Стопудово.Самый зхнаменитый брехун-это петя.
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усе будет только хуже -"А какое это имеет отношение к моему посту?" - такое как и ті к прокси Порошенко и БПП не поддерживают законопроект о клевете, - Цеголко - Цензор.НЕТ 1853
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Я живу в Америке и не пользуюсь прокси. А значит никакого😄
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В Украине голодранцев почти нет,все богатые,а поляки едут к нам работать и предлагают свои евробляхи,а такую жизнь нам устроили Порошенко,Ахметов,а можно начать с Кучмы и Медведчука(его главы администрации)
Кста они не ездят на евробляхах,у них самолеты и чартеры на Мальдивы,авто тоже не дешевые,все на зарплату конечно
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"Порошенко и БПП не поддерживают законопроект о клевете" - Порошенко и БПП не поддерживают законопроект о клевете, - Цеголко - Цензор.НЕТ 1481

Идиоты..., а кто внес законопроект...??

"Соответствующий законопроект (№9306) о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс Украины зарегистрировали народные депутаты из БПП Николай Паламарчук, Артур Палатный и Олег Великин 20 ноября"
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А за невыполненные предвыборные обещания президента перед народом какая ответственность должна быть.
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Може це і був би хороший закон, але так як наші вміють його крутити, то навіть і не знаю, потрібен він чи ні?
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magic SOM - такой закон в СССР был...

Там еще за анекдоты сажали...

Порошенко и БПП не поддерживают законопроект о клевете, - Цеголко - Цензор.НЕТ 5339 История скреп‏ @Skrepo_history 21 нояб.
Мальчик написал в газету, что директор школы дал задачу: "В селе было 15 лошадей, когда вступили в колхоз, 13 лошадей сдохли. Сколько лошадей осталось?". Больше директора в селе не видели. Как страна, где "так вольно дышит человек" растила армию стукачей https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1481416778669248&id=1189998857811043 …

Порошенко и БПП не поддерживают законопроект о клевете, - Цеголко - Цензор.НЕТ 3746
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Кримінальний кодекс УРСР

Стаття 62 - поширення наклепницьких вигадок, що порочать радянський державний і суспільний лад з метою підриву чи ослаблення Радянської влади - до 7 років тюрми плюс 5 років заслання.

Стаття 187-1 - поширення неправдивих вигадок, що порочать радянський державний і суспільний лад - до 3 років тюрми.
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Один з авторів цього ганебного закону
Порошенко и БПП не поддерживают законопроект о клевете, - Цеголко - Цензор.НЕТ 1610
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судя по арденам он бригаду кацапав зарізав Порошенко и БПП не поддерживают законопроект о клевете, - Цеголко - Цензор.НЕТ 6121кожаним нажом!!!!
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Прям атаман-Грициан-Таврический всея Кубани Козлицин!😀
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Увы, нет.
Это один из многочисленных паркетных папуасов, которых в МВД/СБУ/МО, великое множество.
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Ужос... Порошенко и БПП не поддерживают законопроект о клевете, - Цеголко - Цензор.НЕТ 6601
Столь героического генерал-полковника, нужно беречь как зеницу ока!
И Данило Галицкий и За заслуги и даже Мазепа на груди!
И все с мечами (полагаются исключительно военным!)
С такими заслугами и Богдан Хмельницкий появиться и Орден Свободы, а может и до Героя дотянет...
Жаль конечно, что генерал-полковник в МВД, это потолок, т.к. для столь героических личностей, можно и полицейскую версию звания генерала армии внедрить!
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Чего там еще из "диктаторських законів Панди Януковича" не приняли ныне паны-демократы? Порошенко и БПП не поддерживают законопроект о клевете, - Цеголко - Цензор.НЕТ 3959
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Такое впечатление шо эти дауны копируют па Рашу . Порохоботы - Савушкино , Жириновский - Ляшко ( пид.р ) . Страной правит мафия , клановая мафия .
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Порошенко и БПП не поддерживают законопроект о клевете... Значит клЄвЄтать можно... Порошенко и БПП не поддерживают законопроект о клевете, - Цеголко - Цензор.НЕТ 1313
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У Кличка, у Мэра бабушка Ненила
Натопить квартирку газа попросила.
Отвечал: нет газа, и не жди - не будет!"
"Вот приедет Петя - Петя нас рассудит,
Петя сам увидит, холодна избушка,
И велит дать газа",- думает старушка.

2
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Бпп - блок путинских последовстелей
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со своих одноглазничков картинку притащил...!
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Что правда колит глаза, такого гнилого президента еще небыло в Украине, чтобы так издевался над народом.
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все как всегда....

Порошенко и БПП не поддерживают законопроект о клевете, - Цеголко - Цензор.НЕТ 9006 КочєґаR 🇺🇸 🔞‏ @NoFated_ver2_0 29 мин.29 минут назад
Сегодня в ночь ублюдки распилят пятый бюджет. Миллиард в фонд какого-то порошенка, миллиарды курам косюка и ахметову, миллиардов 20 на содержание АП, ВР, Министерств и швали помельче, миллиардов 100 на содержанию войск внутренней оккупации овакова, ну и 62 грн прибавки к пенсии.
Порошенко и БПП не поддерживают законопроект о клевете, - Цеголко - Цензор.НЕТ 2603
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Стояло бы сейчас под Радой всего 100000 человек, 3% от населения Киева, и все было бы по другому. А так, раз всех все устраивает, то какие могут быть претензии? Ждем еще 5 лет до Майдана #3.
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Не думал, что этот тупой Цеголко речником будет
(там 5 к4анал вообще кунсткамера).
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Игра "хороший коп-плохой коп"?
Или как правильнее будет по-украински "хороший царь-плохие бояре".
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Жив-був Пеця.

Порошенко и БПП не поддерживают законопроект о клевете, - Цеголко - Цензор.НЕТ 6887
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Порох простопобоялся эффекта бумеранга от этого законопроекта, т.к. его порохоботы занимаются клеветой на профессиональной основе.
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А СКІКИ ТИ ВЖЕ ВКРАВ, ЩОБ ПОБОРОТИ КОРУПЦІЮ ТА ПУТІНА?
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Я бы возмущался если бы были бы против отмены "условных" и т.п. по взяткам, за коррупцию. А иначе мышиная возня
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко и БПП не поддерживают законопроект о клевете, - Цеголко
 
 
 
 
 
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