 Порошенко и БПП не поддерживают законопроект о клевете, - Цеголко

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь президента Святослав Цеголко, информирует Цензор.НЕТ.
"Фракция БПП не будет голосовать за этот законопроект. Президент такую позицию фракции поддерживает", - сказал Цеголко.
Напоминаем, группа народных депутатов из фракции "Блок Петра Порошенко" предложила ввести уголовную ответственность за клевету. Соответствующий законопроект (№9306) о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс Украины зарегистрировали народные депутаты из БПП Николай Паламарчук, Артур Палатный и Олег Великин 20 ноября. Авторы инициативы предлагают дополнить Уголовный кодекс статьей 151 (2) "Клевета" и предусмотреть санкцию до 3 лет лишения свободы.
В свою очередь руководитель фракции БПП Артур Герасимов 21 ноября заявил, что предложение нардепов не обсуждалось на фракции и не является позицией фракции БПП.
Кста они не ездят на евробляхах,у них самолеты и чартеры на Мальдивы,авто тоже не дешевые,все на зарплату конечно
Идиоты..., а кто внес законопроект...??
"Соответствующий законопроект (№9306) о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс Украины зарегистрировали народные депутаты из БПП Николай Паламарчук, Артур Палатный и Олег Великин 20 ноября"
Цензор. нет
Там еще за анекдоты сажали...
История скреп @Skrepo_history 21 нояб.
Мальчик написал в газету, что директор школы дал задачу: "В селе было 15 лошадей, когда вступили в колхоз, 13 лошадей сдохли. Сколько лошадей осталось?". Больше директора в селе не видели. Как страна, где "так вольно дышит человек" растила армию стукачей https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1481416778669248&id=1189998857811043 …
Стаття 62 - поширення наклепницьких вигадок, що порочать радянський державний і суспільний лад з метою підриву чи ослаблення Радянської влади - до 7 років тюрми плюс 5 років заслання.
Стаття 187-1 - поширення неправдивих вигадок, що порочать радянський державний і суспільний лад - до 3 років тюрми.
Это один из многочисленных паркетных папуасов, которых в МВД/СБУ/МО, великое множество.
Столь героического генерал-полковника, нужно беречь как зеницу ока!
И Данило Галицкий и За заслуги и даже Мазепа на груди!
И все с мечами (полагаются исключительно военным!)
С такими заслугами и Богдан Хмельницкий появиться и Орден Свободы, а может и до Героя дотянет...
Жаль конечно, что генерал-полковник в МВД, это потолок, т.к. для столь героических личностей, можно и полицейскую версию звания генерала армии внедрить!
Натопить квартирку газа попросила.
Отвечал: нет газа, и не жди - не будет!"
"Вот приедет Петя - Петя нас рассудит,
Петя сам увидит, холодна избушка,
И велит дать газа",- думает старушка.
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КочєґаR 🇺🇸 🔞 @NoFated_ver2_0 29 мин.29 минут назад
Сегодня в ночь ублюдки распилят пятый бюджет. Миллиард в фонд какого-то порошенка, миллиарды курам косюка и ахметову, миллиардов 20 на содержание АП, ВР, Министерств и швали помельче, миллиардов 100 на содержанию войск внутренней оккупации овакова, ну и 62 грн прибавки к пенсии.
(там 5 к4анал вообще кунсткамера).
Или как правильнее будет по-украински "хороший царь-плохие бояре".