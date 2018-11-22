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 Не "диалог", а "консультации": в Европарламенте рассказали, как собираются общаться с Россией

По словам докладчицы, нормальные отношения невозможны, пока продолжается агрессия России против Украины.

До тех пор, пока Россия не прекратит агрессию в отношении соседей, отношения ЕС с ней будут характиризоваться понятиями "коммуникация" и "консультации", а не "диалог" или "сотрудничество". Об этом заявила латвийский евродепутат Сандра Калниете, которая будет докладчиком и автором будущего отчета Европейского парламента о российско-европейских отношений, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Выступая 22 ноября на заседании Комиссии Европарламента по иностранным делам, посвященном будущим отношениям между ЕС и Россией, Калниете призвала укрепить европейскую устойчивость перед гибридной российской "конфликтной стратегией".

"Мы являемся свидетелями разновидности конфликта, где объединены российские военные и невоенные средства, привлеченные для достижения политических целей. В этом и заключается самая большая опасность. Наши открытые общества вынуждены укрепить свою устойчивость и, играя на опережение, предупреждать будущие столкновения и агрессию", – сказала она.

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Калниете призвала "не быть наивными, потому что путинская Россия прилагает все усилия, чтобы влиять на политические и общественные процессы ЕС".

На ее взгляд, будущие отношения с Россией должны выстраиваться по принципу выборочного взаимодействия, усилий для сохранения нынешнего статус-кво и недопущения, чтобы эти отношения ухудшались кардинально.

Тем временем есть несколько сфер, в которых должен длиться контакт между ЕС и Москвой.

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"Прежде всего, это работа для выстраивания доверия вдоль линии разграничения на востоке Украины. Это чрезвычайно важно, потому что в войне на Донбассе следует достичь устойчивого режима тишины. Во вторых, надо начать неформальный диалог в верхах между ЕС, Евразийским экономическим союзом, странами, с которыми мы имеем соглашения об ассоциации и ЗСТ, а также с Китаем и государствами Центральной Азии относительно того, как воспользоваться инициативой "Один пояс – один путь". Наконец, следует работать для спасения плана действий относительно иранской ядерной программы", – добавила европарламентарий.

В России Сандра Калниете является персоной "нон-грата".



Источник: https://censor.net.ua/n3098451
 
   
 Топ комментарии
 
Латиші знають ціну росіянам та їх недолугій імперії.
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Так повинні виглядати "консультації" з російськими офіційними особами в ЄС.
Не "диалог", а "консультации": в Европарламенте рассказали, как собираются общаться с Россией - Цензор.НЕТ 3788
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Ніхто з Заходу не сказав би так конкретно і гостро як парламентарі з краін Балтіі.Респект вам шановні!
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Так повинні виглядати "консультації" з російськими офіційними особами в ЄС.

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А я думаю с каких пор так жестко выступает евродепутат? А это представитель Латвии. Полностью согласен с этой позицией👍
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она всегда была такая по отношение к рашке - сразу как вернулась вместе с семьёи из сибири
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Общение с Педерацией нужно проводить только пользованием Совкоорды в зад. Иного способа нет.
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отношения ЕС с ней будут характиризоваться понятиями "коммуникация" и "консультации", а не "диалог" или "сотрудничество"

это очень серьезные ограничения, кто бы что не подумал, кацапам нужно задуматься над своим поведением, иначе это назовут еще как-нибудь
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Латиші знають ціну росіянам та їх недолугій імперії.
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даже многие не представляет на сколько, никогда не простим уничтожение почти трети народа - им прощения не будет, всегда и везде где это будет нам в пользу, будем их гнобить - как тут не вспомнить истерию жирика

https://www.youtube.com/watch?v=E2997IfqrOQ
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общаться-общайтесь... только не обольщайтесь..
не верьте ни одному слову!
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Ніхто з Заходу не сказав би так конкретно і гостро як парламентарі з краін Балтіі.Респект вам шановні!
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я даже больше скажу - остро, конкретно, и по делу, респекты парламентариям, всем бы так
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ну Мурниеци ещё никто не переплюнул - прямо и точно - отказалась встретится с представителями русни - так и ответила журналисту - с представителями страны окупантов не встречаюсь (это сказала сразу после окупации Крыма)
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В Европарламенте рассказали, как собираются общаться с Россией: "Мы её нах не посылаем, а она не обижается".
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Сандра малодец, но её особая "любовь" к русне понятно, потеряла членов семьи в сибирской каторге
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Ну учить и давать советы они мастера. Хлебом не корми. Какая-то европейская патология.
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аха, поетому с удовольствием чмирят рашку и её обитателей
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Діалог - це спілкування між двома розумними людьми. А консультація - це бесіда лікаря з психічно хворим пацієнтом... Так низько Рашку ще ніхто не опускав. Принизливо, але справедливо..😕😕😕
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Діалогу в нас з вами бачу не вийде. Тому навіть і не запитую, а до чого тут Мінська група...😷😷😷
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНе "диалог", а "консультации": в Европарламенте рассказали, как собираются общаться с Россией
 
 
 
 
 
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