 Путин едет в оккупированный Крым: МИД направило в РФ ноту протеста

Президент России Владимир Путин намеревается завтра, 23 ноября, посетить оккупированный его государством Крым. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".
"Завтра (в пятницу) президент работает в Крыму, в гостинице "Мрия" (Ялта). Там он проведет расширенное заседание президиума Госсовета по вопросам о выполнении задач, обозначенных в майском указе", – сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
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Согласно сообщению пресс-службы Кремля, на заседании будут рассмотрены задачи, стоящие перед главами субъектов России в соответствии с указом.
"Заседание состоится в новом формате, который предполагает неформальный диалог Путина с главами субъектов России", – сообщили в Кремле.
Последний раз Путин был в Крыму 4 августа, тогда он посетил фестиваль "Опера в Севастополе".
Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста российскому внешнеполитическому ведомству в связи с визитом в аннексированный Севастополь президента России.
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Отель Mriya Resort & SPA, расположенный на Южном берегу Крыма, находится под санкциями США. В санкционный список он попал из-за связи с российским "Сбербанком", включенным в список ограничительных мер 12 сентября 2014 года.
В сауне будет принимать? Проказник..
С территории Кремля слетело два вертолета Ми-8, которые затем полетели в сторону станций метро Новокузнецкая и Павелецкая. Один из них влечет сетку, в которой находятся три фигуры, напоминающие людей.
Также блокирован въезд в Кремль и отменены дневные экскурсии.
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Также рассматривается версия переворота в среде силовиков - рано утром внезапно на рабочем месте умер глава ГРУ РФ.
Ранее Путин уже пропадал на несколько дней в неизвестном направлении. Наибольшие конспирологические теории были связаны с исчезновением Путина в марте 2015 года. Поговаривали, что Путин перенес тяжелую операцию.
"Финляндия должна потребовать возвращения земель, которые вошли в состав России по итогам Второй мировой войны. Об этом написал в Twitter член партии "Истинные финны" Генри Хаутамяки.
"На осенней конференции молодежного крыла партии было принято решение объявить, что Финляндия должна официально потребовать возвращения территорий, включая Карелию, переданных России в конце Второй мировой войны, чтобы вернуться к границам 1939 года", - говорится в сообщении.
Хаутамяки также опубликовал карту, согласно которой финские националисты хотят вернуть несколько районов Карелии рядом с Ладожским озером и часть Мурманской области.
Эти территории вошли в состав России по итогам Советско-финской войны (1941 - 1944) и Второй мировой. К СССР отошли часть Карелии, области Салла и Петсамо (ныне Печенга), а также несколько островов в Финском заливе".
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Мы жэ не знали!
нас не спрашивали !
от нас ничего не зависило!...
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А росс-журналисты-РАЗЖИГАЮЩИЕ НЕНАВИСТЬ и ВОЙНЫ..
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А интернэт-ТРОЛЛИ.-
ВСЕ ОНИ ЗНАЛИ и ПОНИМАЛИ........,,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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АДРЕССА В СТУДИЮ!!!!!!!!!!!!!--
Объявит ведущий на рос тв-- Д. Недоокисшився. !
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Страна должна знать их в лицо!!!!!!!!!!!!!!!
- ВОСКРИКНЕТ толпа в зале !!!
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и новая гармошка заиграет https://uploads.disquscdn.com/images/daa92c7e68404445acc27788042e57fac4cb52c6dc9bc34a64c1a29ed1abb08e.gif пьятый по счету переделаный гимн рф....................
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Джидайка пыжится стать краше и милее.
Б ЛЯ КУ ДИ ТЕ БЕ НЕ СЕ
Пробежал глазами только заголовки:
«В Воронеже умерла пенсионерка, которой ампутировали здоровую ногу»,
«В Шереметьеве самолёт "Боинг-737" сбил человека»,
«14-летняя девочка, написавшая Путину письмо, покончила с собой».
Прав таки проф. Преображенский: нельзя читать казляндские новости - ни до еды, ни после.
Тест на кмітливість: чому ху*ло НЕ взяло у шапкокрада цукерку, а медведьєв взяв?
Фонд боьбы с коррупцией рф, опубликовал очередное расследование.
Оно касается одного из главных пропагандистов расейского тв,зам.главы ВГТРК,обозревателя и телеведущего ...сергея БРИЛЕВА.....гражданина ВБ.
Упс.
Президент России Владимир Путин во время визита 4 августа в оккупированный Крым предстал в двух разных образах. Это подметил политтехнолог Алексей Голобуцкий и написал на своей странице в Facebook, опубликовав фото главы РФ."В субботу в Крыму практически одновременно "засветились" два разных Путина: один - в церкви, второй - в театре, на оперном фестивале в Херсонесе", - говорится в его сообщении.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/curiosities/10214510-v-okkupirovannom-krymu-zasvetilis-dva-raznyh-putina-foto.html