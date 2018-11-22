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 Путин едет в оккупированный Крым: МИД направило в РФ ноту протеста

В гостинице, находящейся под санкциями США, Путин собирается общаться с руководителями российских регионов.

Президент России Владимир Путин намеревается завтра, 23 ноября, посетить оккупированный его государством Крым. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Завтра (в пятницу) президент работает в Крыму, в гостинице "Мрия" (Ялта). Там он проведет расширенное заседание президиума Госсовета по вопросам о выполнении задач, обозначенных в майском указе", – сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Читайте на Цензор.НЕТ: Большинство россиян считают, что за все проблемы страны в ответе Путин

Согласно сообщению пресс-службы Кремля, на заседании будут рассмотрены задачи, стоящие перед главами субъектов России в соответствии с указом.

"Заседание состоится в новом формате, который предполагает неформальный диалог Путина с главами субъектов России", – сообщили в Кремле.

Последний раз Путин был в Крыму 4 августа, тогда он посетил фестиваль "Опера в Севастополе".

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста российскому внешнеполитическому ведомству в связи с визитом в аннексированный Севастополь президента России.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Я сын офицера флота и буду радоваться тому, что в Севастополь войдут американцы?!" - российский художник, гражданин США Шемякин об оккупации Крыма. ВИДЕО

Отель Mriya Resort & SPA, расположенный на Южном берегу Крыма, находится под санкциями США. В санкционный список он попал из-за связи с российским "Сбербанком", включенным в список ограничительных мер 12 сентября 2014 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3098450
 
   
 Топ комментарии
 
Финские националисты потребовали вернуть Карелию

"Финляндия должна потребовать возвращения земель, которые вошли в состав России по итогам Второй мировой войны. Об этом написал в Twitter член партии "Истинные финны" Генри Хаутамяки.
"На осенней конференции молодежного крыла партии было принято решение объявить, что Финляндия должна официально потребовать возвращения территорий, включая Карелию, переданных России в конце Второй мировой войны, чтобы вернуться к границам 1939 года", - говорится в сообщении.
Хаутамяки также опубликовал карту, согласно которой финские националисты хотят вернуть несколько районов Карелии рядом с Ладожским озером и часть Мурманской области.
Эти территории вошли в состав России по итогам Советско-финской войны (1941 - 1944) и Второй мировой. К СССР отошли часть Карелии, области Салла и Петсамо (ныне Печенга), а также несколько островов в Финском заливе".
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передай фінським націоналістам, що ми не проти Путин едет в оккупированный Крым: МИД направило в РФ ноту протеста - Цензор.НЕТ 7963
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"Заседание состоится в новом формате, который предполагает неформальный диалог Путина с главами субъектов России", - сообщили в Кремле.

В сауне будет принимать? Проказник..
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2 миллиардика баксов за неделю казна ихтамнета профукала. Вот и решил поехать к вассалам с сообщением, что вместо денег они теперь будут получать большой и горячий привет!
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Появились новые сведения- с кремля ихтамнета вылетели вертолёты, на тросе одного из них были 5 вооружённых ихтамнетов. Походу в кремле была попытка переворота.

Путін їде в окупований Крим: МЗС направило в РФ ноту протесту - Цензор.НЕТ 8746
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///
С территории Кремля слетело два вертолета Ми-8, которые затем полетели в сторону станций метро Новокузнецкая и Павелецкая. Один из них влечет сетку, в которой находятся три фигуры, напоминающие людей.
Также блокирован въезд в Кремль и отменены дневные экскурсии.
В соцсетях уже шутят - может Путин умер на рабочем месте?
Также рассматривается версия переворота в среде силовиков - рано утром внезапно на рабочем месте умер глава ГРУ РФ.
Ранее Путин уже пропадал на несколько дней в неизвестном направлении. Наибольшие конспирологические теории были связаны с исчезновением Путина в марте 2015 года. Поговаривали, что Путин перенес тяжелую операцию.
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саме на часі випробувати ударні українські бпла. Путін їде в окупований Крим: МЗС направило в РФ ноту протесту - Цензор.НЕТ 3650
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Принимать будет на клык,в итоге ,по большому счету ,за все свои преступления против человечества
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место и время известны, отель тоже, почему бы ракету не отправить под видом учений?))
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В Крим чомусь завжди направляють найменшого за зростом двійника молі (пуйла). Ракета - то дорого. Може просто трохи нафталіном посипать.
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На Камазе, груженом до предела гремучей ртутью с грыжей на шине и неисправными тормозами. Путін їде в окупований Крим: МЗС направило в РФ ноту протесту - Цензор.НЕТ 3927
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в Крым обычно чуваш ездит. Там все просто - или в батискафе нырнуть, или стакан краденой мадеры хлопнуть.
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этот сильно постарел. Его держат только для визитов в Приморский край - там все равно жители так редко его видят, что забыли уже как выглядят более новые версии.
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Мохнатые ушки надо надевать на голову, а не на микрофон.
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Это хуйло уже истрепалось, пора новое нести😁
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это хорошо. Это добавит трэша к новогодним санкциям.
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Финские националисты потребовали вернуть Карелию

"Финляндия должна потребовать возвращения земель, которые вошли в состав России по итогам Второй мировой войны. Об этом написал в Twitter член партии "Истинные финны" Генри Хаутамяки.
"На осенней конференции молодежного крыла партии было принято решение объявить, что Финляндия должна официально потребовать возвращения территорий, включая Карелию, переданных России в конце Второй мировой войны, чтобы вернуться к границам 1939 года", - говорится в сообщении.
Хаутамяки также опубликовал карту, согласно которой финские националисты хотят вернуть несколько районов Карелии рядом с Ладожским озером и часть Мурманской области.
Эти территории вошли в состав России по итогам Советско-финской войны (1941 - 1944) и Второй мировой. К СССР отошли часть Карелии, области Салла и Петсамо (ныне Печенга), а также несколько островов в Финском заливе".
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передай фінським націоналістам, що ми не проти Путин едет в оккупированный Крым: МИД направило в РФ ноту протеста - Цензор.НЕТ 7963
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чим більше кацапів будуть смикати зі всіх сторін, тим швидше повернемо Крим Путін їде в окупований Крим: МЗС направило в РФ ноту протесту - Цензор.НЕТ 351
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Так. Не все сразу. В очередь. Впереди Япония и Китай. Ну, а ссыкливая Германия будет в самом конце.
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В очередь сукины дети. Сначала мы вернем свой Крым, Донбасс Кубань и все до реки Дон, а там дальше забирайте что хотите.
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Больше всех свои ОТНЯТЫЕ земли будет требовать ИндоПэриджан, а также ответ за 1.5млн.убитых в 20в. в 2-х войнах против Массонского Кремля в 1920-38г. и Карабахской 1989-93гг.
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Такие вещи нельзя озвучивать на русском, не ровен час, петербуржцы массово ринутся в сторону Карелии!
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да. Бобслейную трассу уже готовят, КАМАЗ ставят на коньки.
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Всреться, не поїде, там ожеледиця можлива)), так шо педафіл ссикливе чмо...))
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ТАК БУДЕТ !!! ОБЕЗАТЕЛЬНО БУДЕТ !!
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https://uploads.disquscdn.com/images/f524c5b7af490348c4dd453010a5e82a44323218373e7b355f4e5ea8c99a0ffa.jpg
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Мы жэ не знали!
нас не спрашивали !
от нас ничего не зависило!...
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А росс-журналисты-РАЗЖИГАЮЩИЕ НЕНАВИСТЬ и ВОЙНЫ..
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А интернэт-ТРОЛЛИ.-

ВСЕ ОНИ ЗНАЛИ и ПОНИМАЛИ........,,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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АДРЕССА В СТУДИЮ!!!!!!!!!!!!!--

Объявит ведущий на рос тв-- Д. Недоокисшився. !

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Страна должна знать их в лицо!!!!!!!!!!!!!!!
- ВОСКРИКНЕТ толпа в зале !!!

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и новая гармошка заиграет https://uploads.disquscdn.com/images/daa92c7e68404445acc27788042e57fac4cb52c6dc9bc34a64c1a29ed1abb08e.gif пьятый по счету переделаный гимн рф....................

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Хуйло не захотел тестю Климкинда передать баночку варенья из райских яблочек?
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в коментах пишут, "хворе Створіння"... а это аболютно хворе Тваріння!... Путін їде в окупований Крим: МЗС направило в РФ ноту протесту - Цензор.НЕТ 8102
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она уже получила гражданство рф?
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Ватница Монтян вколола ботокс, но жрёт всё в тех же объёмах.
Джидайка пыжится стать краше и милее.
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Она по национальности наверно хайская арабка( эр мэн?-ворованное слово из азэро-греческого МэнУш-Я сознание=святой дух) ,чем молдованка?? Ведь директор" ассоцации ТВ России" Эдуард Сагалян из Средней Азии по приказу ТКК туда только хаестов допускает( и ниодного одэра=азэра после убийства 2-х Джемалей).Вот похабная баба.
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Поехал это конечно плохо, но вот ноты эти кому нужны? Чего меняется то?
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Тельце пуйла в отеле " Мрія"? Ну скрепно, чьо)
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Яке було б величезне свято у всьому світі,якби це кляте #уйло прямо там і здохло,в тимчасово окупованому Криму...
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Ці ноти?
Б ЛЯ КУ ДИ ТЕ БЕ НЕ СЕ
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А в отеле есть каХвЭ "Ветерок" или "СЄпар" на крайняк?
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Подивимось, чи спрацює бандерівська Мрія. ))
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И Гитлер тоже приезжал на оккупированную Украину. Нихя не меняется.
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Давно новостей из РуцкоКазляндии не читал - по совету проф. Преображенского, а тут случайно ихнюю новостную ленту увидел.
Пробежал глазами только заголовки:

«В Воронеже умерла пенсионерка, которой ампутировали здоровую ногу»,
«В Шереметьеве самолёт "Боинг-737" сбил человека»,
«14-летняя девочка, написавшая Путину письмо, покончила с собой».
Прав таки проф. Преображенский: нельзя читать казляндские новости - ни до еды, ни после.


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Нога путина уже топтала да-же землю в центре Киева
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"Ху*ло не любить цукерок. Відео 30 сек."
Тест на кмітливість: чому ху*ло НЕ взяло у шапкокрада цукерку, а медведьєв взяв?
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даже тогда было понятно кто это такой. отказаться от угощения - это ... цапские "развлекательные" сми пытались это перекрыть, но вышло очень хреново.
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http://www.spletnik.ru/blogs/pro_zvezd/163804_eshcyo-odin-patriot
Фонд боьбы с коррупцией рф, опубликовал очередное расследование.
Оно касается одного из главных пропагандистов расейского тв,зам.главы ВГТРК,обозревателя и телеведущего ...сергея БРИЛЕВА.....гражданина ВБ.
Упс.
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Направили ноту протеста... Это вместо киллера-то!
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Ну как же преступника тянет на место преступления уголовник он и в Африке уголовник Путін їде в окупований Крим: МЗС направило в РФ ноту протесту - Цензор.НЕТ 3652
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В оккупированном Крыму "засветились" "два разных" Путина (фото) Ранее снимки с "разным Путиным" в аннексированном Крыму распространили росСМИ, среди которых "Российская газета". Путін їде в окупований Крим: МЗС направило в РФ ноту протесту - Цензор.НЕТ 1972
Президент России Владимир Путин во время визита 4 августа в оккупированный Крым предстал в двух разных образах. Это подметил политтехнолог Алексей Голобуцкий и написал на своей странице в Facebook, опубликовав фото главы РФ."В субботу в Крыму практически одновременно "засветились" два разных Путина: один - в церкви, второй - в театре, на оперном фестивале в Херсонесе", - говорится в его сообщении.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/curiosities/10214510-v-okkupirovannom-krymu-zasvetilis-dva-raznyh-putina-foto.html
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Расплодились гады... Интересно, как их хоронить будут? Оптом в братской могиле?", "Новых двойников наделали", "Настоящий - мироточит...", - подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/curiosities/10214510-v-okkupirovannom-krymu-zasvetilis-dva-raznyh-putina-foto.html
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Никто конечно не задумывался о том , какие надо иметь нервы путину что-бы править 18 лет ? Интересно его психика устойчива или уже нет ? В президенты он пошел имея за собой пустой карман и небольшую зарплату , может это и помогло ему держатся на плаву столько лет ? ведь деньги как никак портят человека
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Кто в курсе - когда Гитлер в Винницу приезжал, Сталин протест выражал или озабоченность?
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Согласно Орда-кинематограф-ТВ, Сталин посылал туда бригаду киллеров из ГРУ, но терпел неудачу в очередной раз: у Гитлера двойников было не меньше, чем у Путина. Путін їде в окупований Крим: МЗС направило в РФ ноту протесту - Цензор.НЕТ 2738
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"Путин" как символ "рюськимир" летит всегда на 5 самолетах Ил-96 (по числу двойников, надо думать) с бронированными закрытыми трапами,так что угадать "настоящего" - это все равно, что сыграть с наперсточником в 5 наперстков, к тому же, может, оригинала давно не существует - одна сказка о "Большом(?) брате".На известном фото из Франции первые лица с интересом смотрят на Путина, пытаясь угадать:"А кто(по №) сегодня у нас в гостях?".
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я думаю проблем его замочить - нет вообще. просто всем насрать, к сожалению. если штаты решат жестко разрулить - китай встрянет (типа, что за предьявы и дела на территории развития) + перекос в мировой экономике (а штатовские, до сих пор акулы, там бы быстро порядок навели). "наши" "власти" думают совсем не об этом, бабло отмывают, по привычке (был бы у нас президент типа Дудаева - уже бы все давно отмечали, да и кацапы - в том числе, как ни странно, и может быть даже рф не грохнулась бы в ближайшем будущем, да и всех бы все устроило - напали, огребли, поумнели, - все счастливы). а ес и так неплохо на кацапах зарабатывает. конечно, все все прекрасно знают и понимают, но грязные делишки заграницей, убийства и т.п. - это фу, недемократично как минимум.
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Хуйло едет на машине...весь размазаный по шине...а кому какое дело куда брызги полетели..
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хуйло поехал шатающийся мост смотреть. потом гоблина драть будет, потом строителей , потом ротенберга потом отпоротые с инфарктами помирать будут и т.д. и т.п. это рузький мир детка!!!!
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Можа обратно привезут уже больного и недееспособного, как однажды было с Хрущёвым и чуть позже и с Горбачёвым.
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маленький "подарок" володе ____________«На виході з Керч-Єнікальського каналу, на північ від мису Борзовка, на глибині 10 метрів за 600 метрів від берега, на схід від мису Хроні затонула баржа з ​​зерном 3300 тонн»
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ПИЛИКАЛА ГАРМОШКА ,ИГРАЛ АКОРДЕОН. НАПРАСНО ПУТИН ДУМАЛ, ЧТО ОН НАПАЛЕОН!
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