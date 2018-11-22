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Все про:посол (1238) Таиланд (142) безвизовый режим (1365)

 Безвизовый режим с Таиландом пока не работает, сначала пройдут подготовительные мероприятия, – посол

Безвизовый режим между Украиной и Таиландом пока не работает. В течение ближайших недель тайская сторона будет проводить подготовительные мероприятия для воплощения этого решения в жизнь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  в Twitter написал посол Украины в Таиланде Андрей Бешта.

"Длительный период переговоров принес важный результат: тайское правительство приняло решение об отмене виз для украинских туристов на срок до 30 суток. В течение ближайших недель тайской стороной будут выполняться подготовительные мероприятия, необходимые для воплощения этого решения в жизнь", - отметил Бешта.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Таиланда ввело безвизовый режим для граждан Украины, посещающих эту страну с туристической целью.

Ранее тайское правительство временно отменило консульский сбор за оформление тайской туристической визы для украинцев с 1 декабря 2018 года по 31 января 2019 года.

В 2018 году паспорт гражданина Украины занял 24-е место по спектру возможностей, которые предоставляются владельцу. По данным рейтинга, украинский паспорт предоставляет безвизовый доступ в 90 стран. В 41 стране украинцы могут получать визу по прибытию, а для посещения 67 стран необходимо оформлять визу заранее.

Также читайте: Украинские туристы отныне могут путешествовать в Таиланд без виз (обновлено)

Источник: https://censor.net.ua/n3098449
 
 
 Топ комментарии
 
Зато Потужный уже попиарился Безвизовый режим с Таиландом пока не работает, сначала пройдут подготовительные мероприятия, – посол - Цензор.НЕТ 9902 Ну это святое!
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А я перші 62 гривні на квиток відклав Безвизовый режим с Таиландом пока не работает, сначала пройдут подготовительные мероприятия, – посол - Цензор.НЕТ 8545
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Я посчитал -через 102 года поедешь в таиланд.
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опять пиарщики с ошибками пишут...
в слове Харьков нужно вместо "А" писать - "О"... (хорьков) и лохов
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Зато Потужный уже попиарился Безвизовый режим с Таиландом пока не работает, сначала пройдут подготовительные мероприятия, – посол - Цензор.НЕТ 9902 Ну это святое!
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Ничего, когда заработает - пропиарится второй раз.
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Тоді це буде вже непереможна перемога Безвізовий режим з Таїландом поки не працює, спочатку пройдуть підготовчі заходи, - посол - Цензор.НЕТ 3700
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Безвизовый режим с Таиландом пока не работает... А Шо вже черга банани збирати вистроїлась? Безвизовый режим с Таиландом пока не работает, сначала пройдут подготовительные мероприятия, – посол - Цензор.НЕТ 7100
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Ну я к примеру хотел бы поехать в Тайланд и отсутствие дополнительной бумажной/денежной волокиты меня радует. А что какие то проблемы? Или тут классическое «А баба Яга против!!!»?
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да нет никакой волокиты, там виза по прибытию
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Таити, Таити... Нас и в ЕС неплохо кормят!
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А я перші 62 гривні на квиток відклав Безвизовый режим с Таиландом пока не работает, сначала пройдут подготовительные мероприятия, – посол - Цензор.НЕТ 8545
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Ну если ты собрал 62 гривны . значит у тебя есть надежда .
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБезвизовый режим с Таиландом пока не работает, сначала пройдут подготовительные мероприятия, – посол
 
 
 
 
 
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