 Украина в Минске предложила переформатировать политическую подгруппу и развести технику под Станицей Луганской

Украинская сторона на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске предложила переформатировать политическую подгруппу и развести военную технику у Станицы Луганской с 26 ноября.

Об этом по результатам заседания ТКГ сообщила в Facebook первый заместитель Председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина предложила переформатировать политическую группу и начать это переформатирование с самороспуска всех так называемых институтов и "учреждений республик" в ОРДЛО. Украина также инициировала разведения военной техники по ст. Луганской на 26 ноября, в случае выполнения безопасности предпосылок и соблюдения режима тишины", – отметила парламентарий.

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Кроме того, Геращенко сообщила, что заседание всех групп ТКГ украинские переговорщики начали с протеста против псевдовыборов на Донбассе, организованных Россией и не признанных миром.

"Украина требует немедленного роспуска псевдоучреждений. Украинская сторона на заседании всех рабочих групп, а также на ТКГ, сделала заявления о незаконности, нелегитимности так называемых выборов, непризнании их международным сообществом, несоответствии их букве и духу Минских соглашений, ничтожестве их результатов", – заметила Геращенко.

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Она также добавила, что поддержка РФ этих псевдовыборах отбрасывает Минский процесс "далеко назад", ставит под угрозу мирные переговоры и дискредитирует их.