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 Политика Украины
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 Украина в Минске предложила переформатировать политическую подгруппу и развести технику под Станицей Луганской

Все заседания Трехсторонней контактной группы Украина начинала с протеста против псевдовыборов в ОРДЛО.

Украинская сторона на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске предложила переформатировать политическую подгруппу и развести военную технику у Станицы Луганской с 26 ноября.

Об этом по результатам заседания ТКГ сообщила в Facebook первый заместитель Председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина предложила переформатировать политическую группу и начать это переформатирование с самороспуска всех так называемых институтов и "учреждений республик" в ОРДЛО. Украина также инициировала разведения военной техники по ст. Луганской на 26 ноября, в случае выполнения безопасности предпосылок и соблюдения режима тишины", – отметила парламентарий.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украина готова помиловать более 60 преступников в обмен на освобождение заложников на Донбассе, - Ирина Геращенко

Кроме того, Геращенко сообщила, что заседание всех групп ТКГ украинские переговорщики начали с протеста против псевдовыборов на Донбассе, организованных Россией и не признанных миром.

"Украина требует немедленного роспуска псевдоучреждений. Украинская сторона на заседании всех рабочих групп, а также на ТКГ, сделала заявления о незаконности, нелегитимности так называемых выборов, непризнании их международным сообществом, несоответствии их букве и духу Минских соглашений, ничтожестве их результатов", – заметила Геращенко.

Также на Цензор.НЕТ: Порошенко назначил Марчука представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, - Ирина Геращенко

Она также добавила, что поддержка РФ этих псевдовыборах отбрасывает Минский процесс "далеко назад", ставит под угрозу мирные переговоры и дискредитирует их.

Источник: https://censor.net.ua/n3098448
 
 
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Минские соглашения никогда и никто не выполнит, переливание из пустого в порожнее и толку 0.
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В госдуру РФ внесен документ о том, что СССР выиграл войну в Афганистане. Голосование назначено на 15 февраля

Украина в Минске предложила переформатировать политическую подгруппу и развести технику под Станицей Луганской - Цензор.НЕТ 9765
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а они твари отвовевывали ту станицу чтоб что-то там отводить?
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Украина в лице представителя президента Медведчука?
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Минские соглашения никогда и никто не выполнит, переливание из пустого в порожнее и толку 0.
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Дура, так и должно быть. Минск был подло и вероломно расторгнут крамлядско-дамбаской мразотой когда Хуйло оккупировал Дебальцевский плацдарм. Это и был Минск. Вернее конец минским договоренностям. Потом высосали из члена Минск-2, но при его высасывании ВСЕ стороны понимали, что это фейк и по факту минск уже похоронен Педерацией в результате его нарушения и оккупации Дебальцево. Чтобы минск юридически начал снова работать - сразу Педерация должна вернуть Дебальцево.
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Че?? Мартышка тупая. Тебе вообще пасть тут запрещено разевать и клацать ею ибо ты уродилось бабой, предназначение которых стоять раком и обслуживать мужиков. Природа вам не дала органа, чтобы им думать, кроме жопы. Ей вы и думаете.
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Первое что нужно сделать это чтобы мразота совковая не шастала через границу и поребрик зоны ОРДЛО или как там сейчас оно зовется ОРДИЛОСООС вроде по-новому!
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В госдуру РФ внесен документ о том, что СССР выиграл войну в Афганистане. Голосование назначено на 15 февраля

Украина в Минске предложила переформатировать политическую подгруппу и развести технику под Станицей Луганской - Цензор.НЕТ 9765
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Главное, что Расяянский Совок выиграл войну с Омэрикой - отсосал ей победно и яростно перед кончиной. Украина в Минске предложила переформатировать политическую подгруппу и развести технику под Станицей Луганской - Цензор.НЕТ 2032
То же самое и Педерации Парашной уготовано судьбой.
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Треба не переформатувати, а все там відформатувати Украина в Минске предложила переформатировать политическую подгруппу и развести технику под Станицей Луганской - Цензор.НЕТ 6718
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"Украинская сторона на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске предложила переформатировать политическую подгруппу и развести военную технику у Станицы Луганской с 26 ноября."

Кто-нибудь мне объяснит, зачем наши настаивают на разведении в районе станицы Луганской??? Ведь орки там стоят в поле и просто отступят для начала слегка назад в поле, а наши стоят на окраинах станицы и если отступят - станица Луганская останется в серой зоне!! Что помешает после этого оркам занять ее?
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Раввин Авраам Шмулевич, президент Института Восточного партнерства (Израиль).
Кремль любит говорить о перемирии, в то же время он поставляет оружие и в «ЛНР», и в «ДНР», он поставляет оружие террористическими группам на Ближнем Востоке, а потом Путин делает вид, что он будто бы ни при чем, хотя весь мир понимает, что он причастен. В конце концов, я не думаю, что ракеты они находят в колодцах, в оазисах, покупают в военторге, но они спекулируют именно на этом.
- Ракеты они покупают в военторге и получают их по почте, но мы знаем, где находится этот военторг - он находится в Москве. Ситуация очень схожая, но Украина, к сожалению, попала в эту ловушку постоянного перемирия, которое постоянно нарушается, а в результате никаких серьезных действий не происходит. Тактика Израиля другая. Вот как только начинается сам обстрел, Израиль действует жестко. Это не ситуация с изнурительным якобы перемирием, когда с одной стороны, перемирие, а с другой стороны - гибнут люди. Этого израильское руководство не допускает. Что касается этой российской тактики, которую позаимствовали террористические силы, то эта тактика выгодна прежде всего агрессору. Невозможно допускать ситуацию, когда обстрелы идут, когда вялая война тянется на протяжении месяцев и даже лет. В этой ситуации необходимо уничтожать и руководство, стоящее за этой войной, и, если необходимо, вводить свои силы на эту территорию, защищать ее.
Ну действительно, не может быть вечной ситуация, когда террористы запускают ракеты, речь в том числе идет и об украинской проблеме, после чего появляются те или иные так называемые миротворцы и говорят - нет, вы должны руководствоваться международным правом и заключенными теми или иными договоренностями. По сути - патовая ситуация.
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Что касается внешней политики , то барыга неспособен ни на какие решительные действия .
Во-первых , это грозит ему потерей капиталов , а во-вторых - он полностью зависим .
Но вот что касаемо внутренних проблем , тут он способен действовать решительно и беспощадно . Особенно в отношении собственных граждан .
Мы ещё это увидим .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина в Минске предложила переформатировать политическую подгруппу и развести технику под Станицей Луганской
 
 
 
 
 
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