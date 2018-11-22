 Украина в Минске предложила переформатировать политическую подгруппу и развести технику под Станицей Луганской

Украинская сторона на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске предложила переформатировать политическую подгруппу и развести военную технику у Станицы Луганской с 26 ноября.
Об этом по результатам заседания ТКГ сообщила в Facebook первый заместитель Председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Украина предложила переформатировать политическую группу и начать это переформатирование с самороспуска всех так называемых институтов и "учреждений республик" в ОРДЛО. Украина также инициировала разведения военной техники по ст. Луганской на 26 ноября, в случае выполнения безопасности предпосылок и соблюдения режима тишины", – отметила парламентарий.
Читайте на Цензор.НЕТ: Украина готова помиловать более 60 преступников в обмен на освобождение заложников на Донбассе, - Ирина Геращенко
Кроме того, Геращенко сообщила, что заседание всех групп ТКГ украинские переговорщики начали с протеста против псевдовыборов на Донбассе, организованных Россией и не признанных миром.
"Украина требует немедленного роспуска псевдоучреждений. Украинская сторона на заседании всех рабочих групп, а также на ТКГ, сделала заявления о незаконности, нелегитимности так называемых выборов, непризнании их международным сообществом, несоответствии их букве и духу Минских соглашений, ничтожестве их результатов", – заметила Геращенко.
Также на Цензор.НЕТ: Порошенко назначил Марчука представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, - Ирина Геращенко
Она также добавила, что поддержка РФ этих псевдовыборах отбрасывает Минский процесс "далеко назад", ставит под угрозу мирные переговоры и дискредитирует их.
То же самое и Педерации Парашной уготовано судьбой.
Кто-нибудь мне объяснит, зачем наши настаивают на разведении в районе станицы Луганской??? Ведь орки там стоят в поле и просто отступят для начала слегка назад в поле, а наши стоят на окраинах станицы и если отступят - станица Луганская останется в серой зоне!! Что помешает после этого оркам занять ее?
Кремль любит говорить о перемирии, в то же время он поставляет оружие и в «ЛНР», и в «ДНР», он поставляет оружие террористическими группам на Ближнем Востоке, а потом Путин делает вид, что он будто бы ни при чем, хотя весь мир понимает, что он причастен. В конце концов, я не думаю, что ракеты они находят в колодцах, в оазисах, покупают в военторге, но они спекулируют именно на этом.
- Ракеты они покупают в военторге и получают их по почте, но мы знаем, где находится этот военторг - он находится в Москве. Ситуация очень схожая, но Украина, к сожалению, попала в эту ловушку постоянного перемирия, которое постоянно нарушается, а в результате никаких серьезных действий не происходит. Тактика Израиля другая. Вот как только начинается сам обстрел, Израиль действует жестко. Это не ситуация с изнурительным якобы перемирием, когда с одной стороны, перемирие, а с другой стороны - гибнут люди. Этого израильское руководство не допускает. Что касается этой российской тактики, которую позаимствовали террористические силы, то эта тактика выгодна прежде всего агрессору. Невозможно допускать ситуацию, когда обстрелы идут, когда вялая война тянется на протяжении месяцев и даже лет. В этой ситуации необходимо уничтожать и руководство, стоящее за этой войной, и, если необходимо, вводить свои силы на эту территорию, защищать ее.
Ну действительно, не может быть вечной ситуация, когда террористы запускают ракеты, речь в том числе идет и об украинской проблеме, после чего появляются те или иные так называемые миротворцы и говорят - нет, вы должны руководствоваться международным правом и заключенными теми или иными договоренностями. По сути - патовая ситуация.
Во-первых , это грозит ему потерей капиталов , а во-вторых - он полностью зависим .
Но вот что касаемо внутренних проблем , тут он способен действовать решительно и беспощадно . Особенно в отношении собственных граждан .
Мы ещё это увидим .