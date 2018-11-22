 Двое сотрудников ГФС задержаны на Киевщине при получении 3 тыс. долл. взятки, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

Чиновники требовали и получили 3 тыс. долларов от адвоката за непривлечение его клиента к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК Украины.

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Взяточники задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

В настоящее время продолжаются неотложные следственные (розыскные) действия, решается вопрос об уведомлении о подозрении задержанным в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины) и избрании меры пресечения.

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