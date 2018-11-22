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 Двое сотрудников ГФС задержаны на Киевщине при получении 3 тыс. долл. взятки, - прокуратура. ФОТО

22 ноября правоохранители задержали на взятке начальника отдела по расследованию уголовных производств следственного управления финансовых расследований ГУ ГФС в Киевской области и его заместителя.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

Двое сотрудников ГФС задержаны на Киевщине при получении 3 тыс. долл. взятки, - прокуратура 01

Чиновники требовали и получили 3 тыс. долларов от адвоката за непривлечение его клиента к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК Украины.

Двое сотрудников ГФС задержаны на Киевщине при получении 3 тыс. долл. взятки, - прокуратура 02

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Взяточники задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Двое сотрудников ГФС задержаны на Киевщине при получении 3 тыс. долл. взятки, - прокуратура 03

В настоящее время продолжаются неотложные следственные (розыскные) действия, решается вопрос об уведомлении о подозрении задержанным в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины) и избрании меры пресечения.

Также смотрите: Подполковник налоговой милиции задержан на Днепропетровщине на взятке 7 тыс. долл., - ГФС. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3098447
 
 
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ну так учителя какие Насиров Продан
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Очередные птенцы из гнезда Продана и Белана.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвое сотрудников ГФС задержаны на Киевщине при получении 3 тыс. долл. взятки, - прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
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