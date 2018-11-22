EN|RU|UK
Темы дня: Евробляхи Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Общество
  713  31
Все про:Вакарчук (166) революция (1295)

 "Мы не имеем права останавливаться на полпути", - Вакарчук о годовщине Евромайдана. ВИДЕО

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук выступил с обращением по поводу 5-й годовщины Революции Достоинства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в видео, записанном Вакарчуком.

В обращении отмечается: "Всем привет! Я сейчас нахожусь на Майдане и не могу не обратиться к вам со следующими словами: 5 лет назад здесь началась борьба. Борьба тех, кто был не согласен с циничным беспределом тогдашней власти.

А дальше было очень много всего. И избиение студентов, и неоднократные попытки разогнать Майдан, и тысячи огоньков на нашем концерте, и мурашки от гимна. А дальше был январь, когда мы потеряли первые жизни, но продолжали держали оборону. А потом, во время трагических событий февраля, мы потеряли Небесную Сотню ... Но мы победили.

Когда все начиналось, мы не знали, каковы наши шансы на победу. Мы просто шли сюда, потому что не могли не прийти. Мы просто шли по зову своего сердца.Тогда мы впервые доказали самим себе, что настоящие изменения возможны.Что настоящие изменения начинаются в каждом из нас.

Так почему же сегодня так многие готовы опускать руки? Что с нами произошло, люди?!

Тогда мы победили преступную власть, имея одну отвагу. Сегодня мы стали опытнее, у нас стало больше возможностей.
Так почему же столько людей готовы отступить, рассказывая, что нас ожидают выборы без выбора?

Неужели мы позволим динозавроподобным политикам, олигархам и их марионеткам деморализовать нас каждый день, разводить нас, манипулировать нами, сталкивая лбами?

Тогда здесь, на Майдане, мы все стояли вместе, как один, плечо в плечо. Нас не пугал ни холод, ни резиновые дубинки, ни даже пули.

А сегодня мы ссоримся друг с другом в Фейсбуке, пока те, кого мы тогда победили, надев новые маски, коварно стараются отвоевать позиции.

Мы не имеем права останавливаться на полпути! И мы не будем останавливаться. Ради тех, кто погиб здесь на Майдане. Ради тех, кто погиб на востоке. Ради тех, кто защищает нас сегодня. Ради наших детей и наших родителей!  Мы не можем и не будем останавливаться.

Мы уже научились помогать друг другу, когда этого требует будущее. И мы учимся отличать лжецов и приспособленцев от настоящих.

Когда наступает время, страна знает сколько нас. Мы скажем свое слово. Все только начинается. И все будет хорошо".

Источник: https://censor.net.ua/n3098443
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Славко, співай свій шансон, та не пхай носа у політику, ти вже мав можливість себе проявити в ВРУ, але обісрався.
 показать весь комментарий
 
 
Вячеслав я так понимаю топит за офшорника уже в открытую... гнида. Это клычко -2
 показать весь комментарий
 
 
Если миллион человек в год бегущих из страны - это тлько полпути... не хочется даже думать что ждет украинцев в конце этого пути... заткнись лучше славко
 показать весь комментарий
 
 
Не нужно мудрить а то можно перемудрить... к чему собственно и приплыл славко - шоколадный подпевало
 показать весь комментарий
 
Когда очистим всю внутреннюю нечисть, всех паразитов, предателей Майдана в Украине, тогда только будет закончена революция Майдана.
 показать весь комментарий
 
 
Хватит ли у певца ума не сыграть роль Берлаги,
которого запускают, чтобы к власти не пришли те, кого "барыги"
действительно боятся...


Пора бы украинцам поумнеть и не вестись на боксеров,
футболистов, певцов...
 показать весь комментарий
 
 
А на кого, на "успешного бизнесмена"? Хватит уже одного, накеровался
 показать весь комментарий
 
после 2014г. Обожеслав Вакарчук пропал, и появлялся только на своих концертах...
ах да! Обожеслава начал активно сотрудничать с олигархом Пинчуком и даже на бабки Пинчука отучился на каких-то курсах "лидерства" в Америге... и вот пришел конец 2018 года и Обожеслав решил всплыть... спасибо тебе Обожеслав! это ведь ты строил Армию, строил дороги и мосты, восстанавливал экономику, это ведь ты восстановил убитый ХТЗ и вывел его за три года в прибыль и т.д... Что бы мы все без тебя делали, Обожеслав?!.
 показать весь комментарий
 
 
а ты сотрудничаешь на бабки олигарха Порошекно и что? Чем Порошенко лучше Пинчука?
 показать весь комментарий
 
Пане В'ячеславе, ти сказав сьогодні дуже важливе ніщо.
 показать весь комментарий
 
 
С чем "со всем"? Им сказаны общие фразы. Например, о ком КОНКРЕТНО он сказал вот это:
"Неужели мы позволим динозавроподобным политикам, олигархам и их марионеткам деморализовать нас каждый день, разводить нас, манипулировать нами, сталкивая лбами?"
Кто конкретно динозавроподобные политики, олигархи, кто их марионетки? Тимошенко, Порошенко, Баблокат, Гыг?
Кто?
 показать весь комментарий
 


Амбиций президентских не имею, но как жить -
подскажу...
 показать весь комментарий
 
Рішуча блискуча тотальна чергова оглушлива перемога

"Мы не имеем права останавливаться на полпути", - Вакарчук о годовщине Евромайдана - Цензор.НЕТ 4742
 показать весь комментарий
 
 
Всё верно говорит, наху" всех политических динозавров и первым туда должен уйти Кондитер. Вакарчук это шанс на справедливость
 показать весь комментарий
 
Молодец Славко!!! Полностью с тобой согласен пора гнать барыг!!!!
 показать весь комментарий
 
Порошенко настільки відірваний від життя, від реальності, що досі мріє про другий термін президентства, хоча йому потрібно думати про перший тюремний, - Степан Хмара.
 показать весь комментарий
 
Славик - ты за 4 года ни слова критики не сказал в сторону власти, которую ты в томчисле привел на шею украинцам, власти которая влезла в кресла в прямом смысле по трупам, власти которая растоптала надежды Майдана и народа, власти которая грабит народ во время войны, власти которая не выполнила ни единого обещания данного на Майдане... Славик, ты кто вообще? Скажи людям - не виляй хвостом как проститутка
 показать весь комментарий
 
 
а оно 5 лет назад на майдане тоже было ?
ну, кроме концерта...
 показать весь комментарий
 
 
Украина только первые шаги делает, какая там половина пути.
 показать весь комментарий
 
Так и не понял , почему после победы революции многие опустили руки, готовы отступить - сам же задал вопрос? ответил бы, интересно же почему.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество"Мы не имеем права останавливаться на полпути", - Вакарчук о годовщине Евромайдана. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх