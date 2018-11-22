 "Мы не имеем права останавливаться на полпути", - Вакарчук о годовщине Евромайдана. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в видео, записанном Вакарчуком.

В обращении отмечается: "Всем привет! Я сейчас нахожусь на Майдане и не могу не обратиться к вам со следующими словами: 5 лет назад здесь началась борьба. Борьба тех, кто был не согласен с циничным беспределом тогдашней власти.

А дальше было очень много всего. И избиение студентов, и неоднократные попытки разогнать Майдан, и тысячи огоньков на нашем концерте, и мурашки от гимна. А дальше был январь, когда мы потеряли первые жизни, но продолжали держали оборону. А потом, во время трагических событий февраля, мы потеряли Небесную Сотню ... Но мы победили.



Когда все начиналось, мы не знали, каковы наши шансы на победу. Мы просто шли сюда, потому что не могли не прийти. Мы просто шли по зову своего сердца.Тогда мы впервые доказали самим себе, что настоящие изменения возможны.Что настоящие изменения начинаются в каждом из нас.



Так почему же сегодня так многие готовы опускать руки? Что с нами произошло, люди?!



Тогда мы победили преступную власть, имея одну отвагу. Сегодня мы стали опытнее, у нас стало больше возможностей.

Так почему же столько людей готовы отступить, рассказывая, что нас ожидают выборы без выбора?

Неужели мы позволим динозавроподобным политикам, олигархам и их марионеткам деморализовать нас каждый день, разводить нас, манипулировать нами, сталкивая лбами?



Тогда здесь, на Майдане, мы все стояли вместе, как один, плечо в плечо. Нас не пугал ни холод, ни резиновые дубинки, ни даже пули.

А сегодня мы ссоримся друг с другом в Фейсбуке, пока те, кого мы тогда победили, надев новые маски, коварно стараются отвоевать позиции.



Мы не имеем права останавливаться на полпути! И мы не будем останавливаться. Ради тех, кто погиб здесь на Майдане. Ради тех, кто погиб на востоке. Ради тех, кто защищает нас сегодня. Ради наших детей и наших родителей! Мы не можем и не будем останавливаться.



Мы уже научились помогать друг другу, когда этого требует будущее. И мы учимся отличать лжецов и приспособленцев от настоящих.



Когда наступает время, страна знает сколько нас. Мы скажем свое слово. Все только начинается. И все будет хорошо".