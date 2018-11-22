EN|RU|UK
Темы дня: Евробляхи Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Киевские новости, Общество
  1578  15
Все про:Киев (16831) майдан (3848) рестораны (151)

 Компания Mainstream разорвала контракт с представителем KFC в Украине из-за разногласий по поводу ресторана в Доме профсоюзов

PR-агентство Mainstream сообщило о разрыве контракта с компанией YUM! Brands, являющейся официальным представителем KFC в Украине, из-за разногласий по поводу открытия ресторана KFC в Доме профсоюзов в Киеве.

Об этом компания заявила на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Несмотря на все прописанные нами риски и предупреждения, связанные с открытием ресторана в Доме профсоюзов (Киев), они не были услышаны офисом KFC. А та коммуникация, на которой настаивает клиент, противоречит этическим стандартам и ценностям нашей компании. В связи с этим мы прекращаем сотрудничество с компанией YUM! Brands", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В годовщину Революции Достоинства в Доме профсоюзов сеть KFC открыла ресторан. Под здание принесли шины. ФОТОрепортаж

Управляющий директор компании Mainstream Светлана Сверчкова подчеркнула: "Мы помним и чтим трагические события на Майдане. Мы принимали активное участие в Революции достоинства и разделяем стремление нашего народа к европейскому пути развития. Мы приносим извинения всем украинцам за решения, принятые компанией KFC. Нам очень жаль, что мы так и не смогли донести инвесторам важность и неприкосновенность памяти о погибших во время Революции достоинства".

Mainstream - независимое PR-агентство, работающее на рынке Украины с 2004 года. За 14 лет работы было реализовано более 2100 PR и event-проектов. Ежегодно Mainstream входит в ТОП-3 рейтинга лучших украинских PR-агентств по биллингам. Трижды получило престижную международную премию в сфере коммуникаций SABRE Awards (SABRE Gold EMEA Awards 2015 в категории "Russia and CIS"; SABRE Gold EMEA Awards 2013 в категории Media Relations/Corporate Media Relations, ТОП-50 лучших PR проектов мира; SABRE Gold EMEA Awards 2013 в категории Manufacturing).

Также смотрите: Украинский сайт KFC предлагал расширять сеть через московский офис. Сейчас контакты отсутствуют. ФОТО

Mainstream работает с национальными и международными клиентами во всех сферах – от промышленного производства до IT-технологий и FMCG-сектора. Миссия агентства – предоставлять PR-услуги корпоративным клиентам для повышения капитализации компании. Основными ценностями компании является соблюдение этических стандартов в работе с клиентами и действия в интересах общественности.

Напоминаем, 21 ноября в Доме профсоюзов на Майдане Незалежности сеть быстрого питания KFC открыла ресторан. Полиция задержала 6 активистов в ходе акции протеста против открытия фастфуда.

Источник: https://censor.net.ua/n3098442
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Капитализация американской компании Yum! - $27 млрд
Какое-то рекламное агентство пытается сделать американцев крайними
Вы серьёзно? )))
 показать весь комментарий
 
 
Капитализация ничего не говорит о компании. Капитализация в современном мире єто дутьі акции. Важет оборот. Но при чем здесь капитализация вообще к вопросам достоинства и самоуважения?
 показать весь комментарий
 
 
О как! Семь минут тишины))))
А как же бурю в стакане поднять?
Высказать идеи?
Тишина......
Совпадение?
 показать весь комментарий
 
Вернуть профсоюзам для защиты прав и свобод трудящихся. Что является наивысшей ценностью всех революций.
 показать весь комментарий
 
Команда 5-го канала делает репортаж о KFC в Доме Профсоюзов, и там же покупает кофе.
Компания Mainstream разорвала контракт с представителем KFC в Украине из-за разногласий по поводу ресторана в Доме профсоюзов - Цензор.НЕТ 9526
 показать весь комментарий
 
 
Таких нам инвесторов ненадо, ненравится, пшел вон.
 показать весь комментарий
 
 
Це ж не перша спроба відкрити там ресторан?
 показать весь комментарий
 
 
Центр центра - центрее не бывает. Вопрос - кто подставил Кентукки? Ведь какая-то украинская фирма и руцькая . Наверно руководство Кентукки и не в курсе. А НАДО ИМ НАПИСАТЬ
 показать весь комментарий
 
 
Ну тогда и сбербанк мокшан там откройте
 показать весь комментарий
 
 
ну чего ты старый конь стонешь? речь то шла о музеe событий на Майдане. но некоторым в киевраде бабло глаза застилает....!
 показать весь комментарий
 
 
Больше точек и переходов на личности.
 показать весь комментарий
 
правильно разорвало.... надо было с украинского хозяина этой столовки еще и неустойку отсудить многомиллионную для того чтобы думал впредь где можно фастфуды открывать , а где нельзя!!! решили на памяти героев попиариться ? ну при чем здесь майдан и кентуки фрай чике а кличко? или ты думал прканает из за американского происхождения? дебилы... гнать вас всех из киеврады надо у вас же только бабло в глазах и голове... это ж кто умный занес... интересно сколько????
 показать весь комментарий
 
Может генделык (разливайку) на банковской открыть, в доме с химерами?
 показать весь комментарий
 
Если и правда дебилы закроют КФС....то на этом месте откроют "шаурму".....или очередной "рошен".
Давайте по-больше ада для инвесторов.
 показать весь комментарий
 
Франчайзинг KFC: Павел Гончаров, +7 (495) 212 00 00 (дополнительный 27 05), Мацква.
Ще питання є, хто поглумився над Україною і українцями в річницю Майдану? Компания Mainstream разорвала контракт с представителем KFC в Украине из-за разногласий по поводу ресторана в Доме профсоюзов - Цензор.НЕТ 1779
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиКомпания Mainstream разорвала контракт с представителем KFC в Украине из-за разногласий по поводу ресторана в Доме профсоюзов
 
 
 
 
 
 вверх