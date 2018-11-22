 Компания Mainstream разорвала контракт с представителем KFC в Украине из-за разногласий по поводу ресторана в Доме профсоюзов

Об этом компания заявила на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Несмотря на все прописанные нами риски и предупреждения, связанные с открытием ресторана в Доме профсоюзов (Киев), они не были услышаны офисом KFC. А та коммуникация, на которой настаивает клиент, противоречит этическим стандартам и ценностям нашей компании. В связи с этим мы прекращаем сотрудничество с компанией YUM! Brands", - говорится в сообщении.

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Управляющий директор компании Mainstream Светлана Сверчкова подчеркнула: "Мы помним и чтим трагические события на Майдане. Мы принимали активное участие в Революции достоинства и разделяем стремление нашего народа к европейскому пути развития. Мы приносим извинения всем украинцам за решения, принятые компанией KFC. Нам очень жаль, что мы так и не смогли донести инвесторам важность и неприкосновенность памяти о погибших во время Революции достоинства".

Mainstream - независимое PR-агентство, работающее на рынке Украины с 2004 года. За 14 лет работы было реализовано более 2100 PR и event-проектов. Ежегодно Mainstream входит в ТОП-3 рейтинга лучших украинских PR-агентств по биллингам. Трижды получило престижную международную премию в сфере коммуникаций SABRE Awards (SABRE Gold EMEA Awards 2015 в категории "Russia and CIS"; SABRE Gold EMEA Awards 2013 в категории Media Relations/Corporate Media Relations, ТОП-50 лучших PR проектов мира; SABRE Gold EMEA Awards 2013 в категории Manufacturing).

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Mainstream работает с национальными и международными клиентами во всех сферах – от промышленного производства до IT-технологий и FMCG-сектора. Миссия агентства – предоставлять PR-услуги корпоративным клиентам для повышения капитализации компании. Основными ценностями компании является соблюдение этических стандартов в работе с клиентами и действия в интересах общественности.

Напоминаем, 21 ноября в Доме профсоюзов на Майдане Незалежности сеть быстрого питания KFC открыла ресторан. Полиция задержала 6 активистов в ходе акции протеста против открытия фастфуда.