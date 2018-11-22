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 Политика Украины
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Все про:ВР (22464) Минфин (1248) Маркарова (19)

 Верховная Рада назначила Оксану Маркарову министром финансов Украины

Ее кандидатуру поддержали 224 депутата.

Верховная Рада Украины поддержала назначение Оксаны Маркаровой на должность министра финансов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське телебачення".

За соответствующее решение проголосовали 242 депутата.

Маркарова исполняла обязанности министра финансов со времени отставки бывшего министра Александра Данилюка – 7 июня 2018 года.

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Увольнение Данилюка с должности министра произошло после обострения отношений между ним и премьером, вызванного отказом назначать нового заместителя министра. 23 мая Данилюк покинул заседание Кабмина, а само правительство без него приняло ряд решений по министерству финансов.

В частности, на закрытом заседании правительство переподчинило Государственную фискальную службу напрямую себе и исключило Министерство финансов из перечня ведомств, с которыми оно обязано согласовывать свои решения.

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Данилюк назвал эти постановления правительства незаконными и заявил, что будет оспаривать их после публикации.

Источник: https://censor.net.ua/n3098439
 
 
 Топ комментарии
 
У Жюли ныне траур...прекрыли один из каналов финансирования предввборной агитации...золота из Турции на несколько лямов конфисковали..
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чето, даже после взгляда на фото, захотелось винтовку, да немецкую.... ээээ, ну, там, разобрал-собрал, а потом нечаянно выстрелил.... и так 450 и больше раз(хотя когда там столько быдла застанешь то?) Верховная Рада назначила Оксану Макарову министром финансов Украины - Цензор.НЕТ 9798
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как только нужно самостоятельно написать одну фразу - так сразу ошибка. Хорошо хоть пока фамилию президента через две буквы "о" пишут, и на том спасибо.
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Маркарова является членом Совещательного совета "Киево-Могилянской академии", входит в "Круг Друзей" Украинского католического университета.

декларации Маркаровой за 2017 год,
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Почитал её декларацию и есть только один вопрос: когда ей горемычной с 4-мя детьми, кучей недвижимости и акций заниматься экономикой страны???
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ну с блондинкой как-то не сложилось (не-не...у нее как раз все сложилось и не сидит)
полюбуемся на брюнетку...(может и она банкир... мира )
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У Жюли ныне траур...прекрыли один из каналов финансирования предввборной агитации...золота из Турции на несколько лямов конфисковали..
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прежним министром коста-рика занята...
эта в пуэрто-рико свалит ?
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Технология "стецов" с иронией про "зраду" давно не проходит...
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Це моя технологія і вона спрацювала, бо вас зачепило
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чето, даже после взгляда на фото, захотелось винтовку, да немецкую.... ээээ, ну, там, разобрал-собрал, а потом нечаянно выстрелил.... и так 450 и больше раз(хотя когда там столько быдла застанешь то?) Верховная Рада назначила Оксану Макарову министром финансов Украины - Цензор.НЕТ 9798
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Еще новое лиццо... Выполнит что скажут...
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Какая разница, какая она и что она делала, скоро выборы, она ненадолго...
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а какого хрена здесь хасаналик делает?
пусть пистует себе на межлис к народу за автономию агитировать
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВерховная Рада назначила Оксану Маркарову министром финансов Украины
 
 
 
 
 
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