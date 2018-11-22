 Верховная Рада назначила Оксану Маркарову министром финансов Украины

Верховная Рада Украины поддержала назначение Оксаны Маркаровой на должность министра финансов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське телебачення".

За соответствующее решение проголосовали 242 депутата.

Маркарова исполняла обязанности министра финансов со времени отставки бывшего министра Александра Данилюка – 7 июня 2018 года.

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Увольнение Данилюка с должности министра произошло после обострения отношений между ним и премьером, вызванного отказом назначать нового заместителя министра. 23 мая Данилюк покинул заседание Кабмина, а само правительство без него приняло ряд решений по министерству финансов.

В частности, на закрытом заседании правительство переподчинило Государственную фискальную службу напрямую себе и исключило Министерство финансов из перечня ведомств, с которыми оно обязано согласовывать свои решения.

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Данилюк назвал эти постановления правительства незаконными и заявил, что будет оспаривать их после публикации.