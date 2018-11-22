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Все про:ВР (22464) Фриз (125) Министерства по делам ветеранов (9)

 Верховная Рада назначила нардепа Фриз министром по делам ветеранов

Верховная Рада назначила народного депутата из фракции БПП Ирину Фриз министром Украины по делам ветеранов.

За соответствующее решение проголосовали 270 народных депутатов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Ранее по итогам консультаций с парламентской коалицией премьер-министр Владимир Гройсман предложил назначить Фриз на должность министра по делам ветеранов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "1 міністерство замість 22 установ", - активисты пикетируют Кабмин с требованием создания Министерства по делам ветеранов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фриз в парламенте возглавляет подкомитет по вопросам безопасности государственных информационных систем Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны и Постоянную делегации ВР в Парламентской ассамблее НАТО.

Источник: https://censor.net.ua/n3098435
 
   
 Топ комментарии
 
Ветераны секс бизнеса не умирают, они становятся во главе всех других ветеранов Верховная Рада назначила нардепа Фриз министром по делам ветеранов - Цензор.НЕТ 3858
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И каким боком это бабель к ветеранам?
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Ветеранам станет лучче...
Сколько денёг выделено на это министерство из бюджета?...
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И каким боком это бабель к ветеранам?
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ну... ветераны есть и у... других... профессий... (не все же мамками пристраиваются)
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А они знают, что 5-ти летие наступает?
ИЛИ ИМ СУКАМ ПОВТОРИТЬ?
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Теперь бл@ди министрами.Это расплата за услуги?
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Ветераны секс бизнеса не умирают, они становятся во главе всех других ветеранов Верховная Рада назначила нардепа Фриз министром по делам ветеранов - Цензор.НЕТ 3858
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Я бы Настю Каменских поддержал в президенты...

Она так сексуальна...
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Пора й там подхарчиться цій шльондрі, подумало Порохло і наказало Додіку запропонувати верховній зраді...
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Тимошенко ее не поддержует.
Наверно она плохая?
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Она любит ветеранов... Может даже инвалидов...
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Начинаю устойчиво склоняться к мысли, что все ирки в Украине одного помеса. Геращенко, фреза и, как тут не вспомнить, третье тысячелетие! Верховная Рада назначила нардепа Фриз министром по делам ветеранов - Цензор.НЕТ 7429
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Круто!
Звезда, министр по делам ветеранов!

Она наверно, лучше ветеранов разбирается в их нуждах и проблемах.
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Быть сейчас в БПП
- тоже что в ПР при Януковиче...


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Придуманные должности министров и замов
"по евроинтеграции" - это синекуры для любовниц, дочерей,
родственниц... где ничего не надо делать, ни за что не отвечать, но получать
высокую зарплату, обворовывая на "законных основаниях" бюджет...
Для справки: "синекура" - это
придуманная, пустая, должность, для получения доходов от государства
"нужными" лицами...
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