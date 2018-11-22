 Верховная Рада назначила нардепа Фриз министром по делам ветеранов

За соответствующее решение проголосовали 270 народных депутатов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Ранее по итогам консультаций с парламентской коалицией премьер-министр Владимир Гройсман предложил назначить Фриз на должность министра по делам ветеранов.

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Фриз в парламенте возглавляет подкомитет по вопросам безопасности государственных информационных систем Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны и Постоянную делегации ВР в Парламентской ассамблее НАТО.