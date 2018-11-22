 Верховная Рада назначила нардепа Фриз министром по делам ветеранов

За соответствующее решение проголосовали 270 народных депутатов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Ранее по итогам консультаций с парламентской коалицией премьер-министр Владимир Гройсман предложил назначить Фриз на должность министра по делам ветеранов.
Фриз в парламенте возглавляет подкомитет по вопросам безопасности государственных информационных систем Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны и Постоянную делегации ВР в Парламентской ассамблее НАТО.
Сколько денёг выделено на это министерство из бюджета?...
ИЛИ ИМ СУКАМ ПОВТОРИТЬ?
Я бы Настю Каменских поддержал в президенты...
Она так сексуальна...
Наверно она плохая?
Звезда, министр по делам ветеранов!
Она наверно, лучше ветеранов разбирается в их нуждах и проблемах.
- тоже что в ПР при Януковиче...
Придуманные должности министров и замов
"по евроинтеграции" - это синекуры для любовниц, дочерей,
родственниц... где ничего не надо делать, ни за что не отвечать, но получать
высокую зарплату, обворовывая на "законных основаниях" бюджет...
Для справки: "синекура" - это
придуманная, пустая, должность, для получения доходов от государства
"нужными" лицами...