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Все про:переименования (464) Порошенко (15792) Филатов (252)

 Законопроект президента Порошенко о переименовании области на "Днепровскую" должен собрать достаточное количество голосов в Раде, - Филатов

Днепропетровская область будет переименована в Днепровскую. Соответствующий законопроект об изменениях в Конституцию, который накануне внес в Верховную Раду президент Украины Петр Порошенко, должен собрать достаточное количество голосов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом мэр Днепра Борис Филатов заявил во время брифинга 22 ноября.

"Социологические опросы показывают, что большинство жителей области категорически против названия "Сичеславская".

Не потому, что название плохое. А потому, что это фактически так называемый новояз. Как мы знаем, переименование области в Сичеславскую не получило достаточного количества голосов в парламенте. Поэтому, идя навстречу пожеланиям людей, президент Петр Порошенко внес от себя законопроект об изменениях в Конституцию относительно переименования Днепропетровской области в Днепровскую", - сказал Борис Филатов.

Мэр Днепра подчеркнул, что также поддерживает название "Днепровская". По его словам, отсутствие созвучия между названиями города и региона нивелирует влияние Днепра как областного центра.

Также читайте: Порошенко: Проблема международного аэропорта для Днепра будет решена в ближайшее время. ВИДЕО+ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3098433
 
 
 Топ комментарии
 
Петр Порошенко внес от себя законопроект об изменениях в Конституцию относительно переименования Днепропетровской области в Днепровскую

Ну, ладно, хоть так.. А мог же и в Петровскую.. Законопроект президента Порошенко о переименовании области на "Днепровскую" должен собрать достаточное количество голосов в Раде, - Филатов - Цензор.НЕТ 6547
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"Сучасна система областей та районів України сформована з 1932 року, коли були утворені перші 7 областей" - питання є?
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Кировоградская область на очереди...так что твой пердак потухнет еще не скоро..
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Уже переименовали твоего плешивого фюрера из путина в хуйло😁
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Какая-то недокоммунизация. Город тоже не дали нормально переименовать. Ватный заговор.
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І що тут бавовняного?
Як на мене, то Дніпро-Сіті цілком збс
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Петр Порошенко внес от себя законопроект об изменениях в Конституцию относительно переименования Днепропетровской области в Днепровскую

Ну, ладно, хоть так.. А мог же и в Петровскую.. Законопроект президента Порошенко о переименовании области на "Днепровскую" должен собрать достаточное количество голосов в Раде, - Филатов - Цензор.НЕТ 6547
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"Сучасна система областей та районів України сформована з 1932 року, коли були утворені перші 7 областей" - питання є?
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И что тебя в данном факте так возбуждает？
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? - що росіяни поділили Україну. І саме після цього поділу наступив 1933 рік.
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Краще вже таки на Ватопетровську, краще відповідає сутності.
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Может Банковую переименовать на Рошеновскую.
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Сичеславская название лучше и ватникам звучит как серпом по яйцах. Кондитер сильно хотел угодить местной вате перед выборами, вот БПП и прогнулся.
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А одновременно переименовать город и область типа не сложилось получается . Или под кацапов косим у которых город Питер , а область лениградская Или как всегда на хрена все делать сразу когда бурную деятельность можно и позже изобразить.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаконопроект президента Порошенко о переименовании области на "Днепровскую" должен собрать достаточное количество голосов в Раде, - Филатов
 
 
 
 
 
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