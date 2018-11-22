 Законопроект президента Порошенко о переименовании области на "Днепровскую" должен собрать достаточное количество голосов в Раде, - Филатов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом мэр Днепра Борис Филатов заявил во время брифинга 22 ноября.

"Социологические опросы показывают, что большинство жителей области категорически против названия "Сичеславская".

Не потому, что название плохое. А потому, что это фактически так называемый новояз. Как мы знаем, переименование области в Сичеславскую не получило достаточного количества голосов в парламенте. Поэтому, идя навстречу пожеланиям людей, президент Петр Порошенко внес от себя законопроект об изменениях в Конституцию относительно переименования Днепропетровской области в Днепровскую", - сказал Борис Филатов.

Мэр Днепра подчеркнул, что также поддерживает название "Днепровская". По его словам, отсутствие созвучия между названиями города и региона нивелирует влияние Днепра как областного центра.

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