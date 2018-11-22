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Все про:Минагрополитики (304) сельское хозяйство (223) урожай (170) зерновые (43)

 Урожай зерновых в этом году превысил исторический максимум 2016 года, - Минагрополитики

Урожай зерновых в этом году превысил исторический максимум 2016 года и уже превысил 67 млн тонн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

"По состоянию на 22 ноября украинские аграрии намолотили 67,6 млн тонн зерна с площади 14,4 млн га (97%) при урожайности 46,8 ц/га. Урожай зерновых уже превысил исторический максимум", - говорится в сообщении.

В разрезе культур собрано: ранних зерновых и зернобобовых – 34,3 млн тонн с площади 9,9 млн га при урожайности 34,8 ц/га; кукурузы – 32,2 млн тонн с площади 4,2 млн га (92%) при урожайности 76,3 ц/га; гречки – 136 тыс. тонн с площади 108 тыс. га (99%) при урожайности 12,6 ц/га; проса – 78 тыс. тонн с площади 51 тыс. га (98%) при урожайности 15,4 ц/га.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минсельхоз РФ признал, что урожай зерновых в оккупированном Крыму снизился вдвое. Компенсировать убытки будут за счет российского бюджета

Кроме того, технических культур намолочено: подсолнечника – 13,8 млн тонн с площади 6,0 млн га (99,8%) при урожайности 22,8 ц/га; сои – 4,3 млн тонн с площади 1,7 млн га (99%) при урожайности 25,7 ц/га; рапса – 2,7 млн тонн с площади 1,0 млн га при урожайности 26,1 ц/га.

Сахарной свеклы собрано 13,3 млн тонн с площади 270 тыс. га (97%) при урожайности 493 ц/га.

Смотрите: Рэкетиры на Кировоградщине вымогали деньги у фермера, угрожая собрать его урожай. ФОТО

Наряду со сбором урожая проходит осенняя посевная кампания. Так, аграрии посеяли 7,1 млн га озимых зерновых культур (98%), при прогнозируемой площади 7,2 млн га. Кроме того, озимый рапс при прогнозируемой площади 888 тыс. га посеян на 1,0 млн га (116%)

Источник: https://censor.net.ua/n3098430
 
   
 Топ комментарии
 
В Азовському морі біля Керчі затонула російська баржа з зерномзаявили в МНС Росії.
Російська баржа з 3300 тоннами зерна затонула в Азовському морі біля узбережжя Керчі. Судно має реєстрацію в Ростові-на-Дону, затонуло на глибині 10 метрів на північ від мису Борзовка.
Зазначається, що через аварію рух інших суден не ускладнився.

Урожай зерновых в этом году превысил исторический максимум 2016 года, - Минагрополитики - Цензор.НЕТ 16
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Ага и цены на хлеб тоже превысили исторический максимум.))
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Хлеб продается по рыночной цене, никто не обязан тебя обеспечивать дешевым хлебом, хочешь халявы, тебе дорога в путинские клоаки денере ленере.
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Господь зробив свою Божу справу,тепер людям лишилось по-розумному зробити свою..
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Грося лично пёкся, показал наконец, как управлять государством
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а что не показал?Вокруг Одессы (в другие регионы не езжу) дороги отремонтировали так что за всю историю таксисты не помнят такого.
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Не огорчайся, скоро наступят дожди. Все смоет Урожай зерновых в этом году превысил исторический максимум 2016 года, - Минагрополитики - Цензор.НЕТ 1535
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И шо? Чему нас приглашают порадоваться? Хлеб будет по 2 гривны? Или подсолнечное масло по 5 гр/л ?
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Ага и цены на хлеб тоже превысили исторический максимум.))
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Если соскучился за батоном по 12 коп. - то тебе в парашу!
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Я всем больше скажу - в этом году будет установлен абсолютный рекорд валового сбора зерна в Украине - 70 млн.тонн! Осталось подождать с недельку, пока уберут 3 млн.тн кукурузы!
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при правильной экономике цена на хлеб должна па дать.но у нас банки рулят а село пашет.
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оно должно падать на мировых рынках, а так экономика по юлиному, все что украинское должно стоить копейки)))
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опять єта юля проклятая и тут напакостила, везде усвпевает воз зараза Урожай зерновых в этом году превысил исторический максимум 2016 года, - Минагрополитики - Цензор.НЕТ 3337
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в собівартості хліба, велику частину займають енергоносії, тому дешевшим він не буде
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Во даем нагора... только как были нищими так и будем,потому им сколько не дай украдкт...
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рекордный урожай яблок приводит к их удешевлению... рекордный урожай зерновых - к подорожанию всего, что из зерна производят... все зависит от "крышевателя" направления?... интересно, какая часть рекорда порадует наших заграничных друзей?...
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яблоки не имеют свойства долго сохранятся - максимум 4- 5 месяца. С этим и связано удешевление при обильном урожае. Зерно может хранится несколько лет. На цену зерна влияют мировые зерновые биржи. К примеру: Вы фермер, намолотили 10 тис. тонн зерна можете продать пшеницу за рубеж по 242 долл. за тонну. Вы согласитесь продать за 100 долл./т. в Украине?
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я общо писал, Ваши выкладки понимаю... но с таким подходом легко можно устроить новый голодомор в богатой урожаями стране... за рубеж-то выгоднее ВСЕ сбагривать...
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это рынок, люди произвели товар и имеют право делать что хотят - отправить за рубеж, скормить крысам, закопать в землю.
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В Азовському морі біля Керчі затонула російська баржа з зерномзаявили в МНС Росії.
Російська баржа з 3300 тоннами зерна затонула в Азовському морі біля узбережжя Керчі. Судно має реєстрацію в Ростові-на-Дону, затонуло на глибині 10 метрів на північ від мису Борзовка.
Зазначається, що через аварію рух інших суден не ускладнився.

Урожай зерновых в этом году превысил исторический максимум 2016 года, - Минагрополитики - Цензор.НЕТ 16
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кацапам зерновые и зернобобовые не продавать! Пусть репу жрут.
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Да РФ кстати сама не прочь кому то зерна продать... Она его почти в 2 раза больше Украины собрала. Урожай зерновых в этом году превысил исторический максимум 2016 года, - Минагрополитики - Цензор.НЕТ 3969
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а территория у скока разов больше ..?!) и голодніх ртов тама больше 100миллионов...рЄкорсмєні ..йопта)))
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Из той территории пригодны к выращиванию пшеницы как бы не меньше чем в Украине.

США в широтах где РФ растит свою пшеницу считают её выращивание не рациональным. Слишком северно.
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Будете свою пшеницу жрать. Только смотрите, шоб фуражки к лету не выросли.
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Не будут.У них зерно 3-4 сорта.Из него хлеб не пекут.На экспорт погонят.
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а дзюзьки..!чистий народній прадукт- ягель
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тогда не хватит на утепление изб.
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а кизяк нашо?... утеплительно-отопительно-метательній ресурс
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Сейчас шоколадные экономисты объяснят, что оснований для удешевления хлеба нет, а вот когда будет неурожай - цена просто взлетит вверх.
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Не вздумайте отдать Полтараку Урожай зерновых в этом году превысил исторический максимум 2016 года, - Минагрополитики - Цензор.НЕТ 7697 ..... на хранение...., останемся без хлеба Урожай зерновых в этом году превысил исторический максимум 2016 года, - Минагрополитики - Цензор.НЕТ 399
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Рекордні урожаї, нова техніка, починає підніматись тваринництво. Потрібно зняти мораторій, і все це роздеребанити як і промисловість, на угоду олігархату та іноземцям.
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Земля должна свободно продаваться, только реальный собственник будет рационально использовать земельные ресурсы.
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Вже продали "реальному власнику" ГМК і сьогодні Україна плавить вдвічі менше заліза ніж в 1994 році. Мораторій врятував С-Г від такої ж долі.
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Мораторий не даёт развиваться сельскому хозяйству, да и нарушает конституционное право распоряжаться своей собственностью, владельцам земельных паёв. Украина мегодня блягодаря коммунякам, рыгам и воне в одном ряду с позорными странами, Узбекистан, Венесуэла, Куба, Зимбабве.......
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Мараторій залишиться. Через півроку буде нова влада. А ви "розпоряжайтесь" тими руїнами що зробили в промисловості.
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Одно радует, что таких ватных дураков как ты уже не большинство в Украине и воне с бойками-зеленско-грыщами ничего не светит на выборах.
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Радуйся. Пляши. Скачи. Півроку залишилось.
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Ты поддерживаешь черный рынок земли, когда за бесценок через мутные схемы скупают земельные паи, а 25 000 собственников уже умерли, не сумев продать свои паи и пожить нормально последние годы жизни. Когда земля начнёт свободно продаваться, то на рынок попадёт не более 15 % земли, а фермеры и с/х предприятия смогут привлечь дополнительные оборотные средства, возрастёт арендная плата в результате роста цен на землю, но вам дуракам примитивным это не ведомо.
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Ти не темі. Ті хто згріб землю за схемою оренда і викуп за 1 грн. після скасування мораторію, зараз найбільше й репетують про скасування мораторію.
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Зато в зимбабве апартеид побежден.
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Ровно под теми же лозунгами проходила приватизация всего остального. Вы много знаете примеров когда она пошла на пользу???

Я конечно кацап и вата - но упаси бог вашу страну разрешить ещё и продажу земли. Урожай зерновых в этом году превысил исторический максимум 2016 года, - Минагрополитики - Цензор.НЕТ 3300
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Какая приватизация, ты в своём уме? Землю приватизировали более 20-ти лет назад, а теперь мрази-популисты типа йули и вонючих рыгокоммуняк лишают собственников возможности распоряжаться своей собственностью на своё усмотрение. Какое отношение к чужой собственности имеет вшивая старушка тимошенко и пр. рыгоаналы? Люди владеющие землёй не должны быть ограничены в правах.
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спорить с тамбовцем - занятие не продуктивное, и никому не нужное.
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все зерно за пол цены скупит нибулон и переправит за бугор.
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А шо ж тогда хлеб у нас постоянно дорожакт?
Так шо нам толку от этих громких министерских реляций?
Очередную ленточку перерезали?
Пиздаболы и брехуны.
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Хлеб продается по рыночной цене, никто не обязан тебя обеспечивать дешевым хлебом, хочешь халявы, тебе дорога в путинские клоаки денере ленере.
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Субсидиант-дармоед, халявы не будет😁
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Да, я субсидиант-дармоед-пенсионер, который всю свою жизнь отработал честно на эту державу, маемо - шо маемамо. Доживешь ты - прочувствуешь мою шкуру.
Ты же лепишь тут всем горбатого, или по своей дурости, или по своей тупости.

Полтора десятка украинских семей окутали пищевой рынок Украины (и не только) монополией, скупив все рентабельные предприятия и земли сельхоз значения (пока часть из них якобы арендовав) , тем самым, полностью контролируя и регулируя рынок и цены на пищевом рынке.
О каких рыночных ценах ты говоришь, когда у нас есть только монопольные цены, которые регулярно повышаются и тянут за собой оставшиеся ошметки рыночного (базарного) бизнеса?!
Короче, учи матчасть...
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Вана прийде хліб даром буде давати, а газ у 2 рази дешевше😁 це розраховано на дебілів.....
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а вот бердымухамедов бесплатно хлеб давал.
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В совке свиней хлебом кормили и где тот совок? Хлеб во всём мире дорогой, да и жрать его много вредно.
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а гурбангулы бесплатно в месяц три куска мыла давал.
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а теперь представте что и у вас будет урожаиность как в ЕС и обезательно выше средней по причине погодных преумуществ.
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Тепер зрозуміло чому хліб так швидко здорожчав,врожай.....Не встигли обмолотити, вже фури ждали всі обписані по іноземному.
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...Директор Дома профсоюзов Владимир Цыганенко не считает проблемой открытие в здании, где в 2014 году заживо сгорели люди во время Революции Достоинства, заведения быстрого питания KFC. Об этом сообщает политик и бывший журналист Дмитрий Гнап на своей странице в Facebook.«Говорит, профсоюзам тоже нужны деньги, поэтому крутятся как могут. Добавляет, что смерти от пожара в Доме профсоюзов не доказаны», - пишет он.При этом, по словам Гнапа, директор усомнился в том, что люди во время Революции Достоинства погибли именно во время пожара в Доме профсоюзов.«Может этих людей уже мертвых туда привезли», - цитирует Цыганенко Дмитрий Гнап.Политик добавил, что после этих слов директор быстро исчез с места разговора.
«Я сейчас пытаюсь добраться до руководства заведения, чтобы они не плевали людям в глаза и закрыли эту точку. Подходите, если что. Будем вместе добиваться закрытия», - пишет Гнап.Напомним, что 21 ноября 2018 года (в пятую годовщину начала Революции Достоинства) на Майдане Независимости произошла потасовка активистов с полицейскими из-за открытия заведения быстрого питания KFC в восстановленном здании Дома Профсоюзов, где во время революции заживо сгорели люди...
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...Ресторан KFC в столичном Доме профсоюзов, из-за открытия которого накануне произошли столкновения между гражданскими активистами и полицией, вероятно, ввела в эксплуатацию российская компания. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель гендиректора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев. «Судя по всему, ресторан KFC в Доме профсоюзов на Майдане Независимости открыла российская компания. Смотрите скриншоты. Предприниматели с «братской страны» особо не заморачивались. Просто подтерли данные в контактах на сайте. Но нашлись люди, которые залезли в гугловский кэш. Смотрите», - написал он.Он привел соответствующие скриншоты, согласно которым ранее контактами заведения были указаны контакты отдела недвижимости и развития ресторана: 125130, Россия, Москва, Старопетровский проезд, 11 к1, там же - телефоны мобильных операторов РФ.Урожай зерновых в этом году превысил исторический максимум 2016 года, - Минагрополитики - Цензор.НЕТ 2849Позже информация была изменена. Прежней осталась только электронная почта.Урожай зерновых в этом году превысил исторический максимум 2016 года, - Минагрополитики - Цензор.НЕТ 2455«Как говорится - почувствуйте разницу. И если вам не противно, то заходите туда пожрать. У россиян. Жареных кур. В сожженном Доме профсоюзов. Во время украинской революции Достоинства. Налетай!, - резюмировал Айдер Муждабаев.Ранее сообщалось, что в Киеве в Доме профсоюзов, горевшем во время Революции достоинства, открыли заведение сети KFC. Гражданские активисты устроили у его стен акцию протеста, за что некоторые из них были задержаны полицией...
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Убрали бы слово "фрай" из названия, тогда может по тихому прокатило бы...
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