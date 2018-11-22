 Урожай зерновых в этом году превысил исторический максимум 2016 года, - Минагрополитики

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
"По состоянию на 22 ноября украинские аграрии намолотили 67,6 млн тонн зерна с площади 14,4 млн га (97%) при урожайности 46,8 ц/га. Урожай зерновых уже превысил исторический максимум", - говорится в сообщении.
В разрезе культур собрано: ранних зерновых и зернобобовых – 34,3 млн тонн с площади 9,9 млн га при урожайности 34,8 ц/га; кукурузы – 32,2 млн тонн с площади 4,2 млн га (92%) при урожайности 76,3 ц/га; гречки – 136 тыс. тонн с площади 108 тыс. га (99%) при урожайности 12,6 ц/га; проса – 78 тыс. тонн с площади 51 тыс. га (98%) при урожайности 15,4 ц/га.
Кроме того, технических культур намолочено: подсолнечника – 13,8 млн тонн с площади 6,0 млн га (99,8%) при урожайности 22,8 ц/га; сои – 4,3 млн тонн с площади 1,7 млн га (99%) при урожайности 25,7 ц/га; рапса – 2,7 млн тонн с площади 1,0 млн га при урожайности 26,1 ц/га.
Сахарной свеклы собрано 13,3 млн тонн с площади 270 тыс. га (97%) при урожайности 493 ц/га.
Наряду со сбором урожая проходит осенняя посевная кампания. Так, аграрии посеяли 7,1 млн га озимых зерновых культур (98%), при прогнозируемой площади 7,2 млн га. Кроме того, озимый рапс при прогнозируемой площади 888 тыс. га посеян на 1,0 млн га (116%)
Російська баржа з 3300 тоннами зерна затонула в Азовському морі біля узбережжя Керчі. Судно має реєстрацію в Ростові-на-Дону, затонуло на глибині 10 метрів на північ від мису Борзовка.
Зазначається, що через аварію рух інших суден не ускладнився.
США в широтах где РФ растит свою пшеницу считают её выращивание не рациональным. Слишком северно.
Я конечно кацап и вата - но упаси бог вашу страну разрешить ещё и продажу земли.
Так шо нам толку от этих громких министерских реляций?
Очередную ленточку перерезали?
Пиздаболы и брехуны.
Ты же лепишь тут всем горбатого, или по своей дурости, или по своей тупости.
Полтора десятка украинских семей окутали пищевой рынок Украины (и не только) монополией, скупив все рентабельные предприятия и земли сельхоз значения (пока часть из них якобы арендовав) , тем самым, полностью контролируя и регулируя рынок и цены на пищевом рынке.
О каких рыночных ценах ты говоришь, когда у нас есть только монопольные цены, которые регулярно повышаются и тянут за собой оставшиеся ошметки рыночного (базарного) бизнеса?!
Короче, учи матчасть...
«Я сейчас пытаюсь добраться до руководства заведения, чтобы они не плевали людям в глаза и закрыли эту точку. Подходите, если что. Будем вместе добиваться закрытия», - пишет Гнап.Напомним, что 21 ноября 2018 года (в пятую годовщину начала Революции Достоинства) на Майдане Независимости произошла потасовка активистов с полицейскими из-за открытия заведения быстрого питания KFC в восстановленном здании Дома Профсоюзов, где во время революции заживо сгорели люди...