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 Российские наемники с начала суток дважды нарушили режим перемирия, - штаб ООС

В течение текущих суток российские оккупационные войска 2 раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в прессс-центре ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Противник вел прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе хутора Вільний.

Противотанковые управляемые ракеты и стрелковое оружие российские оккупанты применили по нашим оборонных укреплениях неподалеку Луганского.

В ходе боевых действий ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал - в случае угрозы жизни и здоровью личного состава командиры принимали решение на открытие огня.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой".

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Источник: https://censor.net.ua/n3098428
 
 
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Маю надію, що рогатим наші гарно вломили піндюлін!!!!) Смерть расіянським окупантам!!!!
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