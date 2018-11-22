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 Верховная Рада отправила в отставку министра агрополитики и продовольствия Кутового

О своем желании оставить пост Кутовой заявил еще весной 2017 года. Он планирует вернуться в бизнес.

Верховная Рада в четверг, 22 ноября, отправила в отставку министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Кутового. За такое решение (№ 9327) проголосовали 257 народных депутатов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня".

На днях премьер-министр Владимир Гройсман предложил парламентариям рассмотреть поданное ранее заявление Кутового о его увольнении по собственному желанию с должности министра.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Может, кто-то останется дальше работать: посмотрим, чем закончится диалог в рамках коалиции, - Гройсман о подавших в отставку министрах. ВИДЕО

Отметим, еще весной 2017 года Кутовой заявлял, что хочет подать в отставку из-за желания вернуться в бизнес.

"Всех, кто уже начинает придумывать версии причин моего решения уйти с должности министра и якобы существующие скрытые конфликты, хочу попросить: не ищите в этом того, чего там нет! Повторюсь – есть желание вернуться в бизнес и заниматься привлечением инвестиций. Министерство работает в штатном режиме", – написал Кутовой на своей странице в Facebook в мае 2017 года.

Фактически полтора года Министерством аграрной политики и продовольствия руководит первый заместитель Максим Мартынюк.

Также на Цензор.НЕТ: Я бы не советовал искать подтекст или прибегать к конспирологии по поводу отставок Кутового и Стеця, - Петренко

Новая кандидатура на должность министра аграрной политики и продовольствия будет предложена после консультаций с коалицией, сообщил тогда премьер-министр Владимир Гройсман.

Источник: https://censor.net.ua/n3098427
 
 
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Все у
кого есть остатки совести, должны уходить из этой зРады... Новые
парламентские выборы - каждый депутат должен избираться индивидуально и
персонально отвечать перед своими избирателями округа...
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Такой подход к увольнению надо закрепить Законодательно!
А шо? Стал министром, повникал в должность месяц-два, а потом ... бац и заявление!
А тебя полтора года увольняют...... Зашибись!
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чому б не взяти приклад з президента Порошено, який чудово справляється з позицією президента і бізнесмена в одному стакані.
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почти два года, бедняга, на посту министра не работая мучился. ..
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Конечно же у тараса агробизнес. Наверное чеснок выращивает.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВерховная Рада отправила в отставку министра агрополитики и продовольствия Кутового
 
 
 
 
 
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