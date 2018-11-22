 Верховная Рада поддержала поправки в Конституцию, предусматривающие курс на ЕС и НАТО

Верховная Рада проголосовала за то, чтобы прописать в Конституции курс страны на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО, а также исключить из нее норму о возможности аренды иностранным государством военных баз в Украине, сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ .
Законопроект №9037 предварительно утвердили голосами 311 депутатов при 226 минимально необходимых.
Уже в феврале, на следующей сессии, законопроект может быть принят окончательно. Для этого нужно будет собрать не менее 300 голосов.
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Согласно предложенным поправкам, в полномочиях Верховной Рады будет "реализация стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора".
Президент Украины станет гарантом реализации стратегического курса государства на членство государства в ЕС и НАТО. Кабинет министров, в свою очередь, должен будет обеспечивать реализацию стратегического курса на членство Украины в этих организациях.
При этом в преамбуле конституционными изменениями предлагается закрепить, что Верховная Рада подтверждает "европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины".
Из переходных положений Конституции будет исключена норма о том, что "использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований возможно на условиях аренды в порядке, определенном международными договорами Украины, ратифицированными Верховной Радой".
Президентский проект закона был зарегистрирован в парламенте 3 сентября.
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В прошлом году Верховная Рада приняла закон, согласно которому вступление Украины в НАТО определяется как одна из основ внешней политики. Его поддержали 276 народных депутатов, тогда как для изменения Конституции необходимо минимум 300 голосов.
Курс на членство в НАТО прописан в законах "Об основах внутренней и внешней политики" и "Об основах национальной безопасности Украины". Военная доктрина Украины также предусматривает развитие Вооруженных Сил Украины по западным стандартам и достижение совместимости с вооруженными силами государств-членов НАТО.
Конституция Украины была принята в 1996 году, и в нее уже не один раз вносили существенные изменения.
В 2004 году в результате конституционной реформы были внесены поправки, которые ослабляли власть президента.
В 2010 году Конституционный суд отменил эту реформу и вернул Конституцию 1996 года.
В 2011 году в Конституцию были внесены поправки, продлевавшие срок полномочий Верховной Рады и местных советов с 4 до 5 лет.
В 2013 году в Конституцию были внесены поправки, расширявшие полномочия Счетной палаты в части контроля за поступлениями в государственный бюджет, отмененные в результате конституционной реформы 2010 года.
В начале 2014 года Верховная Рада проголосовала за возврат к Конституции Украины в редакции 2004 года.
В 2016 году в Конституцию были внесены изменения в части правосудия.
А на деле министр обороны Украины был россиянин.
Сейчас то же самое - на бумаге ЕС и НАТО, а на деле жена зам. главы разведки Украины россиянка, его дети отдыхают в Крыму и он за них не боится.
Люди те же, и метод наеб@лова народа тот же.
троли - в твоей больной фантазии, а речь о конкретных фактах
Это приблизило Украину к НАТО?
Ось скажи, порохоБОТ, ти впевнений, що в лютому 2019 Петрусь назбирає необхідних голосів, чи це просте окозамилювання Петруся перед виборами.
І мені цікаво, що ти будеш кричати, коли в лютому 2019 році не назбирається потрібна кількість голосів. Будеш кричати "Зрада" чи "Зрада зрадная", а ?...
Нужны новыет законопроекты, что бы солнце утром восходило, что бы снег зимой падал…
Фракція політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
Кількість депутатів: 20
За:10 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:2 Відсутні:8
Абдуллін О.Р.-За
Богдан Р.Д.-Відсутній
Бухарєв В.В.-За
Власенко С.В.-За
Дубіль В.О.-Не голосував
Євтушок С.М.-За
Івченко В.Є.-За
Кириленко І.Г.-За
Кожем'якін А.А.-Відсутній
Кондратюк О.К.-За
Крулько І.І.-Не голосував
Кужель О.В.-За
Луценко І.В.-Відсутній
Немиря Г.М.-За
Одарченко Ю.В.-Відсутній
Рябчин О.М.-Відсутній
Соболєв С.В.-За
Тарасюк Б.І.-Відсутній
Тимошенко Ю.В.-Відсутня
Шкрум А.І.-Відсутня
а быдло тащится "пэрэмогами"...
НАТО - нужно. А нафига мре обоссанная гейропа с её законами и разнарядками по заселению Украины сирийцами неграми арабами и прочими ромами и педерастами?...
дебилыбля ©гов.лошадь
тока так...
Ты его речи слушал хоть иногда\?
НЕ ДАЙ БОГ ТРОНЕШЬ.
https://www.facebook.com/andriy.vyhopen/posts/10212578710607583 …
кого есть остатки совести, должны уходить из этой зРады... Новые
парламентские выборы - каждый депутат должен избираться индивидуально и
персонально отвечать перед своими избирателями округа...
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Росция в Сирии поддерживает "конституцыонный"- и ФАШИССКИЙ режим АСАДА ,-который УНИЧТОЖАЛ СВОЙ НАРОД ХИМИЧЕССКИМ и т д 0РУЖИЕМ МАССОВОГО УНИЧТОЖЭНИЯ..
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УНИЧТ0ЖАЕТ Сирийсский народ и сирийсских ОПОЛЧЕНЦЕВ ?!!!!!!!!!
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А в УКРАИНЕ- ЗАЩИЩАЕТ как бы ополченцев , которые как бы ВООРУЖИЛИСЬ ТАНКАМИ ГРАДАМИ и Т Д -дажэ ЕЩЕ ДО ВЫБОРОВ в УКРАИНЕ НОВОЙ ВЛАСТИ ????
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И с тех пор в раде лежит закон о нем авторства деревянко...
Надо что-то и ДЕЛАТЬ: сажать коррупционеров, перевооружать армию, поднимать экономику, реформировать налоговую систему и т.п.
Теперь у кого-то есть вопросы почему в Украине официально (юридически) не признается война?
Щось ЦН тормозить....