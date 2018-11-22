EN|RU|UK
Темы дня: Евробляхи Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины
  2346  84
Все про:ВР (22464) изменения (156) Конституция (1974) НАТО (6113) Евросоюз (12149)

 Верховная Рада поддержала поправки в Конституцию, предусматривающие курс на ЕС и НАТО

"За" проголосовал 331 депутат при необходимых 226 голосах. Следующее голосование по этому вопросу – в феврале.

Верховная Рада проголосовала за то, чтобы прописать в Конституции курс страны на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО, а также исключить из нее норму о возможности аренды иностранным государством военных баз в Украине, сообщает парламентский корреспондент  Цензор.НЕТ .

Законопроект №9037 предварительно утвердили голосами 311 депутатов при 226 минимально необходимых.

Уже в феврале, на следующей сессии, законопроект может быть принят окончательно. Для этого нужно будет собрать не менее 300 голосов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Прошу ВР безотлагательно рассмотреть изменения в Конституцию относительно европейской и евроатлантической интеграции, - Порошенко

Согласно предложенным поправкам, в полномочиях Верховной Рады будет "реализация стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора".

Президент Украины станет гарантом реализации стратегического курса государства на членство государства в ЕС и НАТО. Кабинет министров, в свою очередь, должен будет обеспечивать реализацию стратегического курса на членство Украины в этих организациях.

При этом в преамбуле конституционными изменениями предлагается закрепить, что Верховная Рада подтверждает "европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины".

Из переходных положений Конституции будет исключена норма о том, что "использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований возможно на условиях аренды в порядке, определенном международными договорами Украины, ратифицированными Верховной Радой".

Президентский проект закона был зарегистрирован в парламенте 3 сентября.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Конституционный суд поддержал курс Украины в НАТО и ЕС. ВИДЕО

В прошлом году Верховная Рада приняла закон, согласно которому вступление Украины в НАТО определяется как одна из основ внешней политики. Его поддержали 276 народных депутатов, тогда как для изменения Конституции необходимо минимум 300 голосов.

Курс на членство в НАТО прописан в законах "Об основах внутренней и внешней политики" и "Об основах национальной безопасности Украины". Военная доктрина Украины также предусматривает развитие Вооруженных Сил Украины по западным стандартам и достижение совместимости с вооруженными силами государств-членов НАТО.

Конституция Украины была принята в 1996 году, и в нее уже не один раз вносили существенные изменения.

В 2004 году в результате конституционной реформы были внесены поправки, которые ослабляли власть президента.

В 2010 году Конституционный суд отменил эту реформу и вернул Конституцию 1996 года.

В 2011 году в Конституцию были внесены поправки, продлевавшие срок полномочий Верховной Рады и местных советов с 4 до 5 лет.

В 2013 году в Конституцию были внесены поправки, расширявшие полномочия Счетной палаты в части контроля за поступлениями в государственный бюджет, отмененные в результате конституционной реформы 2010 года.

В начале 2014 года Верховная Рада проголосовала за возврат к Конституции Украины в редакции 2004 года.

В 2016 году в Конституцию были внесены изменения в части правосудия.

Источник: https://censor.net.ua/n3098423
 
   
 Топ комментарии
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Янукович на словах и на бумаге тоже декларировал сближение с ЕС и НАТО.
А на деле министр обороны Украины был россиянин.
Сейчас то же самое - на бумаге ЕС и НАТО, а на деле жена зам. главы разведки Украины россиянка, его дети отдыхают в Крыму и он за них не боится.
Люди те же, и метод наеб@лова народа тот же.
 показать весь комментарий
 
 
школу закончи - там падежи учат, одноклеточное
троли - в твоей больной фантазии, а речь о конкретных фактах
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
А в чём перемога?
Это приблизило Украину к НАТО?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Зміни до Конституції внсяться конституційою більшістю в Парламенті (300 голосів), на даний момент назбирали 330 голосів, що тільки на 30 голосів більше ві необхідних 300 голосів.
Ось скажи, порохоБОТ, ти впевнений, що в лютому 2019 Петрусь назбирає необхідних голосів, чи це просте окозамилювання Петруся перед виборами.

І мені цікаво, що ти будеш кричати, коли в лютому 2019 році не назбирається потрібна кількість голосів. Будеш кричати "Зрада" чи "Зрада зрадная", а ?...
 показать весь комментарий
 
Якщо шукаєш порохобота, то це не до мене.
 показать весь комментарий
 
А что борьбу с корупцией уже устали поддерживать ?
Нужны новыет законопроекты, что бы солнце утром восходило, что бы снег зимой падал…
 показать весь комментарий
 
Безусловно зрада. "Батькивщина" проголосовала за, значит это как-то выгодно путину. Верно я говорю?
 показать весь комментарий
 
Иван Петрович Сидоров о долгах помнит и долги отдаёт. Лови должок, Рабинович: Да ты просто герой орального-диванного фронта! Тебе бы к языку пулемет приделать, пол Дамбаса бы освободил.25.07.2018 16:18

 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Если Сионист Пидаров, ой простите, Пианист Сидоров возмет автомат и пойдет освобождать Донбасс, то я приеду из Канады и пойду воевать рядом с ним. Давая такие обещания я не рискую ничем, потому как порохобот с автоматом - случай еще более редкий чем еврей с лопатой.
 показать весь комментарий
 
Поіменне голосування про розгляд проекту Закону про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору) (№9037)

Фракція політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
Кількість депутатів: 20
За:10 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:2 Відсутні:8

Абдуллін О.Р.-За
Богдан Р.Д.-Відсутній
Бухарєв В.В.-За
Власенко С.В.-За
Дубіль В.О.-Не голосував
Євтушок С.М.-За
Івченко В.Є.-За
Кириленко І.Г.-За
Кожем'якін А.А.-Відсутній
Кондратюк О.К.-За
Крулько І.І.-Не голосував
Кужель О.В.-За
Луценко І.В.-Відсутній
Немиря Г.М.-За
Одарченко Ю.В.-Відсутній
Рябчин О.М.-Відсутній
Соболєв С.В.-За
Тарасюк Б.І.-Відсутній
Тимошенко Ю.В.-Відсутня
Шкрум А.І.-Відсутня
 показать весь комментарий
 
панамские шакалы всей кодлой верховной зрады идут на любое засирание мозгов ради денег

а быдло тащится "пэрэмогами"...

НАТО - нужно. А нафига мре обоссанная гейропа с её законами и разнарядками по заселению Украины сирийцами неграми арабами и прочими ромами и педерастами?...

дебилыбля ©гов.лошадь

 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Тяжело им, бедным, держать...
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
а статью о нейтралитете и невступление в военные блоки удалили из Конституции?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Лучше бы поддержали курс на полет на Луну всем составом - АП, КМ, и ВР.... Верховная Рада поддержала поправки в Конституцию, предусматривающие курс на ЕС и НАТО - Цензор.НЕТ 6487
 показать весь комментарий
 
Так они и плддержали это..курс на Луну всем составом госДуры паРаши...и хуйла во главе колоны на стерхе..
 показать весь комментарий
 
 
хреново что удалили положение о военных базах. теперь базу НАТО хрен сделают..жаль..
 показать весь комментарий
 
 
Когда такая база будет, это будет закреплено в законах.
 показать весь комментарий
 
 
В Очакові вже будують (якщо ти , троль , не в курсі ).
 показать весь комментарий
 
 
это Сашка. Саня. Саша. Александр Родионович Бородач.
 показать весь комментарий
 
Атланты держат небо на каменных руках...
 показать весь комментарий
 
У тети Оли не только рука в заднице. Тетя Оля вся там
 показать весь комментарий
 
 
А мне это больше напоминает сношание параши силами США и ЕС. Ну и Украина пристраивается. Пока у нас не всё получается, но опыт- дело наживное. Верховная Рада поддержала поправки в Конституцию, предусматривающие курс на ЕС и НАТО - Цензор.НЕТ 7207
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Только не показуй этого пастыря. А то тошнить начинает!
Ты его речи слушал хоть иногда\?
 показать весь комментарий
 
Пастор красава ! Не трогай кровавого пастора . Хунта !
 показать весь комментарий
 
 
А кто его трогает? Пастырь это канал ЦН.
НЕ ДАЙ БОГ ТРОНЕШЬ.
 показать весь комментарий
 
я б краще записав до Конституції України, такі речення :"Ніколи з жодних обставин, в жодній дипломатичній чи юридичній формі, жодних договорів з Росією чи яке б це територіальне утворення немало б назву, виняток лише розмір контрибуції та строки його погашення зі сторони РФ за століття поневолення" , ну бо НАТО та ЄС зараз є завтра його немає......

https://www.facebook.com/andriy.vyhopen/posts/10212578710607583 …
 показать весь комментарий
 
 
Все у
кого есть остатки совести, должны уходить из этой зРады... Новые
парламентские выборы - каждый депутат должен избираться индивидуально и
персонально отвечать перед своими избирателями округа...
 показать весь комментарий
 
 
так він і так ментально у тайожному союзі)
 показать весь комментарий
 
 
Я не могу понять..

.

Росция в Сирии поддерживает "конституцыонный"- и ФАШИССКИЙ режим АСАДА ,-который УНИЧТОЖАЛ СВОЙ НАРОД ХИМИЧЕССКИМ и т д 0РУЖИЕМ МАССОВОГО УНИЧТОЖЭНИЯ..

.

УНИЧТ0ЖАЕТ Сирийсский народ и сирийсских ОПОЛЧЕНЦЕВ ?!!!!!!!!!

.

А в УКРАИНЕ- ЗАЩИЩАЕТ как бы ополченцев , которые как бы ВООРУЖИЛИСЬ ТАНКАМИ ГРАДАМИ и Т Д -дажэ ЕЩЕ ДО ВЫБОРОВ в УКРАИНЕ НОВОЙ ВЛАСТИ ????
https://uploads.disquscdn.com/images/f40b981e1cd5c820d5c2cd90f1ae48bb52989388a84cf7be24b799064d06cefc.jpg
https://uploads.disquscdn.com/images/972fa409e61c1598df4a1540dc4f1dece72d1a1e617f136b3d6252a32936407b.jpg

https://uploads.disquscdn.com/images/8cbd8425eea8cfa2779670712898a8f3d0153ea672b8ecf0a3bf11ca875ce209.jpg

https://uploads.disquscdn.com/images/e444e24ce3ef4e850d7188b1bcacd892946c3fd35f26cee6736dc493bbbdac7d.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/ca3374d01408d6e4fe0c4e946f814d03b7573c9c9deadf5aeb02f9fd8ab2ec03.jpg

https://uploads.disquscdn.com/images/9d259c42b40a3e40dec50ccddc5c2f6bcd2cdf6cb6ff2ba457930f4fb94f9b4d.jpg
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Петя внеси Закон об импичменте Верховная Рада поддержала поправки в Конституцию, предусматривающие курс на ЕС и НАТО - Цензор.НЕТ 9157
 показать весь комментарий
 
 
С импичментом дурни носились два года назад..ты все проспал..
И с тех пор в раде лежит закон о нем авторства деревянко...
 показать весь комментарий
 
Пиши письма мелким почерком в ВР...тебе обязательно ответят..
 показать весь комментарий
 
Мне не нужно,щоб мне ответили.Мне нужно,щоб его приняли ще на початку каденции Петра, 4 року назад,як им и було обiцяно.
 показать весь комментарий
 
 
Понравилось, что проголосовали за ЕС и НАТО, но еще больше впечатляет 311 голосов ,,ЗА,,..Э то нагляный урок запоребрику. Целый день наши депутаны грызли друг друга по всем вопросам, но тут вот показали красивую увесистую конструкцию из трех пальцев ,,братскому народцу,,
 показать весь комментарий
 
 
Такое количество голосов За две три из которых олигархические прокладки говорит только об одном , все олигархи переориентировали свои поставки на европейский и другие рынки и все согласны с потерей рынка Мордора . Что нас только радует.
 показать весь комментарий
 
Мне вот интересно, это только я вижу у себя такое?

 показать весь комментарий
 
Это реклама Петруся - это он так хвастает...))
 показать весь комментарий
 
 
Єто гугел подсовьівает рекламу твоих любимьіх запросов
 показать весь комментарий
 
 
Это, конечно, хорошо! Но только прописать в Конституции - мало!
Надо что-то и ДЕЛАТЬ: сажать коррупционеров, перевооружать армию, поднимать экономику, реформировать налоговую систему и т.п.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
При уровне доверия общества в 4% Рада вносит изменения в общественный договор. Это правильно?
Теперь у кого-то есть вопросы почему в Украине официально (юридически) не признается война?
 показать весь комментарий
 
 
Ботік , не кіпішуй . Все буде Україна ! А твій бог - хуйло !
 показать весь комментарий
 
 
Мля, як важко спостерігати розумову обмеженість. В тебе є інші аргументи крім звинувачення в розгойдуванні лодки?
 показать весь комментарий
 
Ну давай тогда так, согласно рейтингу 4% решений она примимает правильньіх
 показать весь комментарий
 
А що для змін в Конституції України вже не потрібно конституційної більшості в Парламенті (2/3 голосів) і достатньо тільки 226 голосів депутатів?..
Щось ЦН тормозить....
 показать весь комментарий
 
Это-первое чтение,нужно 226 голосов,когда Закон будет приниматься в целом-нужно Конституционное большинство.

 показать весь комментарий
 
 
За проголосовал 331, Контитуционное большинство 330
 показать весь комментарий
 
 
Проголосували 311, а конституційна більшість завжди була 300 голосів.
 показать весь комментарий
 
 
"За" проголосовал 331 депутат при необходимых 226 голосах. Следующее голосование по этому вопросу - в феврале.Источник: https://censor.net.ua/n3098423
 показать весь комментарий
 
 
Ну то редактор Цензору помилився 311 за я трансляцію дивився.
 показать весь комментарий
 
А кто не голосовал? Дай угадаю: Родина, БВР и БСП.
 показать весь комментарий
 
Ну все теперь петя может отваливать на пенсию с чистой совестью !
 показать весь комментарий
 
 
В любом деле главное конечный результат,а не красивые слова!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВерховная Рада поддержала поправки в Конституцию, предусматривающие курс на ЕС и НАТО
 
 
 
 
 
 вверх