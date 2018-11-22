 Часть средств, собранных с показа по пьесе Сенцова "Номера", будет направлена в помощь политзаключенным

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на пресс-конференции сообщила продюсер, директор кинокомпании 435 FILMS Анна Пеленчук.

Читайте также: Спектакль "Номера" по пьесе Сенцова представят 7 декабря: "Олег очень этого ждет"

"Где-то в марте этого года Олег попросил, чтобы я продюссировала представление "Номера". Ранее было много читок этой пьесы. Олег хотел полноценную театральную постановку и чтобы это представление потом было в репертуаре какого-то театра", - сказала она.

Премьера состоится 7 декабря на "Сцене 6" в "Довженко Центре". Также будет три предпремьерных показа 27, 28 и 29 ноября. Планируется, что в дальнейшем "Номера" будут в репертуаре "Довженко Центра".

Часть собранных средств будет направлена в помощь Олегу Сенцова, другим политзаключенным и их семьям.

"Люди постоянно задают один и тот же вопрос: как мы можем помочь Олегу Сенцову. Мы со среды искусства отвечаем: вы можете помочь, придя на представление и увидите творчество Сенцова, - отметила Пеленчук. - Главное, что Олег знает, что на следующей неделе мы будем делать предпремьерные показы. Я уверена, что там, в Лабытнанги, он доволен. Он не верил, что мы так быстро сможем все это сделать. Олег голодал 145 дней, и это самый страшный и сильный для нас стимул так активизироваться".

Рассказывая о своем прочтении произведения режиссер-постановщик Тамара Трунова отметила, что пьеса и представление – это разные истории.

"Любое представление – это взгляд на пьесу… Когда мне предложили стать постановщиком этой работы, я поняла что для меня это вызов как для режиссера. Это история и тема, с которой я раньше не работала в театре. Это меня профессионально завело. Конечно та свобода, которую мне дал Олег в работе с текстом – это редкость. Получив свободу от Олега, я ощутила свободу творчества, а это очень важно".

Постановку частично финансирует Украинский культурный фонд. Его исполнительный директор Юлия Федив сказала:

"Это был один из лучших проектов, которые пришли на конкурс УКФ. Он получил высокие баллы среди экспертов фонда и финансируется фондом в размере около 1 млн 900 тысяч гривен. Уверена, что мы станем свидетелями эпохального события в истории украинской театральной среды".

Сенцов написал утопическую пьесу-гротеск в 2009 году. Это рассказ об обществе заключенных, которое пытается побороть свои страхи, получить свободу, но продолжает бежать по кругу. В утопическом мире номеров все подчиняется строгой системе и верховному богу - Нулю. Десять героев уже привыкли все время бежать по кругу. У них нет права выбирать как жить и кого любить. Они существуют по закону инерции, пока один из них не начинает протестовать против привычного порядка вещей.

7 декабря, "Сцена 6" (Васильковская, 1).



Билеты можно приобрести здесь.



Часть собранных средств направят в помощь семье Олега Сенцова.