 Сразу после принятия бюджета на 2019 год Украина ожидает транша МВФ в $2 млрд, - Ирина Луценко

Транш Международного валютного фонда Украине в сумме около $2 млрд ожидается сразу после принятия и подписания государственного бюджета на 2019 год. Об этом заявила журналистам в кулуарах парламента в четверг, 22 ноября, представитель президента в Верховной Раде Украины, народный депутат от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Ожидается около $2 млрд. Я думаю, что как только бюджет будет проголосован и подписан, МВФ уже говорил об этом неоднократно, задержки с выделением транша Украине не будет", – сказала Луценко.

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Как известно, Международный валютный фонд и власти Украины 19 октября договорились о новой программе сотрудничества в формате stand-by на общую сумму $3,9 млрд.

В опубликованном 15 ноября интервью Reuters премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил надежду, что Украина получит новый транш от Международного валютного фонда в декабре, когда в стране будет принят государственный бюджет на 2019 год.

В первом чтении Верховная Рада приняла проект закона о госбюджете 18 октября. В доработанном ко второму чтению законопроекте доходы госбюджета предусмотрены в размере 1,026 трлн грн, а расходы – 1,112 трлн грн.

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22 ноября Верховная Рада проголосовала за продление вечернего заседания до принятия государственного бюджета на 2019 год. За это решение с третьей попытки проголосовали 226 нардепов.