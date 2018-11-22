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Все про:грипп (389) Минздрав (1770)

 Циркуляция гриппа началась в Украине, - Минздрав

Впервые в Украине в этом эпидемическом сезоне зафиксирована циркуляция вирусов гриппа, а показатели заболеваемости за семь дней выросли почти на 10%.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

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"За прошедшую неделю в Украине впервые с начала сезона зафиксирована циркуляция вирусов гриппа. Пока заболеваемость гриппом и ОРВИ находится на неэпидемическом уровне - на 17,5% меньше эпидемического порога по Украине", - отметили в Минздраве.

В ведомстве проинформировали, что за неделю гриппом и ОРВИ заболели около 165 тысяч украинцев.

"В течение недели гриппом и ОРВИ заболели 164 826 человек, из них 68% - дети в возрасте до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей уровень заболеваемости среди взрослых и детей до 17 лет увеличился на 9,7 % и 8 % соответственно. Летальных случаев от гриппа не зарегистрировано", - подчеркнули в Минздраве.

Источник: https://censor.net.ua/n3098413
 
 
 Топ комментарии
 
Я сам ледве вичухався від цього грипу, бо в транспорті зараз повно хворих на грип.
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і рота не затуляє..
що за народ.. Циркуляция гриппа началась в Украине, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1449
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среди тех кто при кашле, чихании, закрывает рот ладонью, тоже не верно делают. Ведь микроорганизмы вируса попадают на руки и дальше переносятся на поручни в транспорте.
Стоить знать самим и учить наших детей чихать в локоть.
Циркуляція грипу почалася в Україні, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6957
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Я сам ледве вичухався від цього грипу, бо в транспорті зараз повно хворих на грип.
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а ешё не совсем - а траеспорт капец и не проветривается нихрена!!1
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І кожна зараза стоїть поруч та постійно чхає на тебе😒
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среди тех кто при кашле, чихании, закрывает рот ладонью, тоже не верно делают. Ведь микроорганизмы вируса попадают на руки и дальше переносятся на поручни в транспорте.
Стоить знать самим и учить наших детей чихать в локоть.
Циркуляція грипу почалася в Україні, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6957
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Їжте часник - і вітаміни і в транспорті вільніше вам буде
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Привіт Алі, та часнику поїсиш та дихни вогнем на кхекающего)) знесе його))
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А как сложно в Украине пройти анти-гриппозную вакцинацию?
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Дякую, Цензор, але я це вже знаю. Добу на роботі...
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вот где скайп поможет! Правда, Ульяна Георгиевна?
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***
насморк лечится простым закапыванием

а вот простуда и коварный грипп плюс насморк на всех и по всей маршрутке - закапыванием.... и отпеванием (тьху, тьху!)
сиди дома, болезный! лечись! твои сопли в лицо и на затылок, мало кого обрадуют!!!
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Цілющий крем плавно переходив у кремацію
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Я теж подумав, що ТамифлЮля найкраще би підійшла для боротьби з хворими на грип.
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Чесник та цибульку на допомогу треба кликати)))
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В Україні дві хвороби: )(уйня та пиzдець.Перша сама минає,друга невиліковна.
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеЦиркуляция гриппа началась в Украине, - Минздрав
 
 
 
 
 
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