EN|RU|UK
Темы дня: Евробляхи Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Здоровье
  247  9
Все про:лекарства (770) медицина (1719) НСЗУ (9)

 Программа "Доступные лекарства" может быть расширена с 2020 года, - глава НСЗУ Петренко

Программа реимбурсации (возмещения) стоимости лекарственных средств "Доступные лекарства" при условии ее эффективного администрирования Национальной службой здоровья Украины с 2020 года может быть расширена.

Об этом заявил глава НСЗУ Олег Петренко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если наше администрирование программы будет успешным и первые кварталы нашего администрирования это продемонстрируют, с 2020 года при правительственной поддержке может состояться расширение не только финансового обеспечения программы, но и в разрезе нозологий, МНН (международных непатентованных названий - ред.)… но только при условии, что мы с вами будем в этом направлении правильно работать", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав зарегистрировал государственное предприятие для централизованной закупки лекарств

Как сообщалось, НСЗУ начнет заключать договоры с аптеками для финансирования программы "Доступные лекарства" с февраля 2019 года. НСЗУ начнет администрировать программу реимбурсации с 1 апреля 2019 года.

В настоящее время в программу "Доступные лекарства" включен 261 препарат, стоимость 59 из них возмещается полностью.

Читайте также: Запорожье, Днепр, Одесса, Николаев и Херсон до сих пор не вошли в медреформу, - глава Нацслужбы здоровья Петренко

Источник: https://censor.net.ua/n3098411
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вот интересно - а скольким тясячам больным в 2020 году эти доступные лекарства уже не понадобятся? И не понадобятся так как -- не доживут...!!! Программа "Доступные лекарства" может быть расширена с 2020 года, - глава НСЗУ Петренко - Цензор.НЕТ 9816
 показать весь комментарий
 
 
как модно расширить то чего нет
это как - 0 ьесконечности в субсидии приравнять Программа "Доступные лекарства" может быть расширена с 2020 года, - глава НСЗУ Петренко - Цензор.НЕТ 509
 показать весь комментарий
 
Плохо,що исток программы выходит из бедности.Чому радоваться бедности людей яки не можуть купувати собi лiки,або переможной программе ставшей возможной из-за скудных доходов и пенсий?
 показать весь комментарий
 
нічого собі ,,скудниє пєнсіїї,,!цілих пітьдесят баксов в місяць пєнсіонєри в Україні отгрєбають послє потужної пенсорєформи
 показать весь комментарий
 
Владе проще вводить такие программы,чем увеличивать пенсии.Опять же распилить можно.Этой аптеке дать,а эта за БПП не голосует не давать
 показать весь комментарий
 
Програма "Доступні ліки" може бути розширена з 2020 року, - глава НСЗУ Петренко - Цензор.НЕТ 9243

апАтамуша...ухуйла даже прАхожие бамбушки" в чинах..
 показать весь комментарий
 
 
За 2019 год даже разговора нет, а там -- "может быть...".

Програма "Доступні ліки" може бути розширена з 2020 року, - глава НСЗУ Петренко - Цензор.НЕТ 5341Програма "Доступні ліки" може бути розширена з 2020 року, - глава НСЗУ Петренко - Цензор.НЕТ 2869
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеПрограмма "Доступные лекарства" может быть расширена с 2020 года, - глава НСЗУ Петренко
 
 
 
 
 
 вверх