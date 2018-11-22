 Большинство россиян считают, что за все проблемы страны в ответе Путин

Более половины россиян (61%) уверены, что президент России Владимир Путин несет полную ответственность за проблемы, стоящие перед страной. Об этом свидетельствуют результаты опроса российской негосударственной исследовательской организации "Левада-центр", сообщает Цензор.НЕТ.
В то же время 22% опрошенных полагают, что Путин несет ответственность лишь в некоторой мере.
10% россиян возлагают ответственность за проблемы в РФ на коррумпированных чиновников, а 6% респондентов считают, что все проблемы страны – это результат "объективных обстоятельств".
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Вера россиян в полную ответственность президента за все плохое, что случается в стране, растет. В прошлом году во время аналогичного опроса всю ответственность на Путина возложили 55% респондентов, в 2016-м – 52%.
Кроме того, в этом году резко снизилась доля тех россиян, кто проголосовал бы за Путина, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье. Согласно опросу, в октябре этого года за него бы проголосовали 56% респондентов, в то время как год назад его были готовы поддержать 66%.
Опрос проводился 18–24 октября 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, в 52 субъектах РФ. Респондентов опрашивали на дому методом личного интервью.
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Ранее, 8 октября "Левада-центр" обнародовал результаты опроса, свидетельствующие о том, что рейтинг доверия россиян к Путину с ноября 2017 года по сентябрь 2018-го уменьшился на 20 процентных пунктов – с 59% до 39%.
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Росция в Сирии поддерживает "конституцыонный"- и ФАШИССКИЙ режим АСАДА ,-который УНИЧТОЖАЛ СВОЙ НАРОД ХИМИЧЕССКИМ и т д 0РУЖИЕМ МАССОВОГО УНИЧТОЖЭНИЯ..
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УНИЧТ0ЖАЕТ Сирийсский народ и сирийсских ОПОЛЧЕНЦЕВ ?!!!!!!!!!
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А в УКРАИНЕ- ЗАЩИЩАЕТ как бы ополченцев , которые как бы ВООРУЖИЛИСЬ ТАНКАМИ ГРАДАМИ и Т Д -дажэ ЕЩЕ ДО ВЫБОРОВ в УКРАИНЕ НОВОЙ ВЛАСТИ ????
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- холодильник всегда побеждает телевизор
а всередині все моральне і матеріальне вирізане, порожнеча, недоноски і сміття, і горить свічка... Горить на її передсмертному одрі...
Ничего не напоминает?
Ослепить всех лазерями! Недавно новость про ЛО тут было...
Пускай ухами слушают что все хороше и стабильно...
и не в сторону ху#ла
а с инвалида какой спрос?
ватофобия..... мокши....... мельдоний..... моча..... фсб..... опять!
Международный олимпийский комитет потребует от бобслеиста рф Александра Зубкова вернуть золотые медали, которые он завоевал на Олимпиаде в Сочи.
"Шкиряк - украинцам: повоняете немного и успокоитесь."
https://censor.net.ua/forum/2870542/shkiryak_ukraintsam_povonyaete_nemnogo_i_uspokoites_video
- не думаю
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Игорь Стрелков
годину тому
"Началось, что ли?"
https://news.yandex.ru/story/61_rossiyan_nazvali_Puti..
Всё, кончилась "сакральное единство" наших СМИ в прославлении Наногения? Начнут теперь топить, как Януковоща? Ну, заслужил, да... Предупреждали-же - аж с осени 14-го года, что так оно и будет. "Что в лоб - что по лбу". Все возможности - упущены, все запасы авторитета - спущены в унитаз... И, как и иудушка-Горби, вероятно, утащит страну на дно вместе с собой.
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61% россиян назвали Путина ответственным за проблемы страны
https://news.yandex.ru/story/61_rossiyan_nazvali_Putina_otvetstvennym_za_problemy_strany--e9d36ae2a751d2a7c1d362cc2cce4cbc?lang=ru&from=main_portal&stid=GeM147CsolgnJrNq0rp7&t=1542893187&lr=213&msid=1542893906.56887.140338.4791&mlid=1542893187.glob_225.e9d36ae2
А что не так - кому из кричавших "крымнаш" тот Крым был реально нужен ?
Чисто путинская хотелка - решил психануть в ответ на пинок Януковичу под зад.
Можно подумать, московитской армии сильно хотелось поднимать зады,
и переться в казармы "родной гавани" ...
У них были дела поважнее - водка, закуска, дачи, гаражи, кореша, любовницы, Египет, Турция - причём тут беляшно-чебуречный Крым ?
бо для відпочинку їм той Крим наффіг не здався.
А як поговорити - то Крим, звісно буде у них "ісконно-русскім".
Тепер, коли його грунтовно загидили, він ще більше наблизився "к істокам".
бiлi нiгери йопта. реально, як папуаси, просять кредити, при завалених люксовими машинами "мiстах"(помийницях, бо мiсто - для людей)
Вам шашечки или ехать ?
Фотографии пынеходов подняли всем настроение на пару дней.
Ну кроме одного - кому долго расшнуровывать этот прибабах.
Да еще старческие пальцы гудут.
Срочно выяснить, кто конкретно так считает.
Использовать для этого поощрение доносов. Провести массовые аресты по месту проживания, работы и учёбы. Арестованным агентам Госдепа задавать 2 ключевых вопроса:
1) кто тебя, паскуда, завербовал?
2) кого завербовал(а) сам(а), гнида? Имена, адреса, аккаунты, мразь!
После чего - массовые суды чрезвычайными трибуналами за измену родине, терроризм и саботаж. И максимальные сроки без права бумажной и электронной переписки.
А у наших сладеньких, будет не похмелье, а диатез
Биомассу надо кормить на должном уровне, иначе пойдут анекдоты, шуточки, тосты
за вову-педофила - совок валился именно так: пустые магазины, анекдоты, демонстрации
и кердык.
Это неправда. Ну нет у них ума, что бы это понять.Это доказывает наука и их поведения
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3. От зависти и бессилия у нациста Горного случилась диарея. В этом словесном поносе он перечеркнул все лживые старания оккупантов: "(Крымчане) упорно не хотят расставаться с украинскими паспортами, а многие их обновляют в Херсонской области, где Украиной созданы специальные центры. Одни оправдывают это необходимостью поездок на Украину к родственникам или по бизнесу, а другие принципиально не хотят отказываться от украинского гражданства. Практически у всех крымских татар, проживающих в Крыму, есть украинский паспорт, а это около 200 000 человек. Особая группа владельцев вторых паспортов - это молодёжь 16-25 лет, которые родились при Украине, и некоторые до сих пор испытывают ностальгию. Ошибка была заложена ещё в 2014 году, когда Кремль по наивности думал, что крымчане в едином, дружном порыве вернулись в россию, порвав окончательно с Украиной. Но, увы, этого не произошло. Это мнимое трёх язычее только раскачивает лодку. Нужен один государственный - русский язык и точка. Я категорически настаиваю, что в россии должно быть запрещено второе гражданство, и в первую очередь украинское, а также введён жёсткий визовый режим с Украиной. Украина для нас - отрезанный ломоть. Не мы начали эти дикие пляски и предательство на Майдане ради европеченюшек" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10653314521355182084. В Азовском море у побережья Керченского полуострова затонула баржа, перевозившая 3300 тонн зерна из Ростова-на-Дону. Я уже сбился со счета, сколько всего ЧП произошло в этом районе под управлением оккупантов за неполных 5 лет https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1065522632106393600 5. "Чернобыль № 2". Репортаж из Армянска, написанный в медицинской маске. По ссылке последние новости из медленно умирающего города, до которого никому нет дела https://ru.krymr.com/a/chernobyl-2-reportazh-iz-armyanska/29614873.html 6. В центре Севастополя на улице Ленина полсотни ватников очень аккуратно и тихо протестовали против политики засланного путиным для разграбления города оккупанта Дмитрия Овсянникова. Ватники говорят, что "подошел край терпения, идет полная деградация" https://ru.krymr.com/a/news-v-sevastopole-protestovali-protiv-politiki-rossiiskogo-gubernatora-ovsyannikova/29615062.html 7. Путин 23 ноября проведет в Ялте "расширенное заседание президиума Госсовета по исполнению майского указа с руководителями регионов рф", сообщил Песков. Слет группировки состоится в гостинице "Мрия", которую 8 ноября США внесли в санкционный список https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10655953096722882588. В Джанкое провели "очередной рейд" по ликвидации и недопущению фактов стихийной торговли. А рейда по отлову тварей, что крадут детей в Крыму, не провели. У оккупантов две проблемы - бабка с петрушкой и репост на Фейсбуке https://twitter.com/KrimRt/status/1065271960698085377 . В Феодосии и с аптеками беда: "Что с аптеками в городе происходит? Напротив автовокзала была хорошая аптека. Недавно обнаружили, что вместо неё открылась «Ригла» с ценами, вдвое выше на многое, что там было, т.е. в ассортименте более дорогие аналоги", "А с аптеками, правда, беда. Их заставили продать, как я поняла. Теперь хозяин с материка (прим - из россии), у него свои условия. Хотя многие говорили: «вот придут с материка, будет тут конкуренция, и крымчане цены скинут». А получается наоборот" https://twitter.com/KrimRt/status/106556877062057164910. В Евпатории завершен ремонт по расширению дороги на улице Сытникова. Столбы уличного освещения оказались почти посередине дороги. ГОСТ рф не выдержан - столбы должны быть ровно по центру в качестве "стоячих полицейских" https://twitter.com/KrimRt/status/106524229800130150411. Из кранов жителей оккупированного Севастополя течет вода разного цвета: то голубого, то коричневого https://twitter.com/CrimeaUA1/status/106532616733349888012. От понаехов из Санкт-Петербурга даже друзья отказались. Понаехи теперь просятся большой семьей бесплатно у кого-нибудь пожить, да еще евпаторийцев "евпаторианами" обозвали: "Друзья Евпаториане! Наши друзья больше не могут принять нас в гости, а мы очень хотим! Слободка, откликнись!!! Мы хотим приехать большой семьёй!". Комментарии: "Прекращайте нас коверкать, мы евпаторийцы", "Да лааан, мы же их куржами называем", "Прям как «марсиане»", "Мы евпаториидзе, ошиблись", "Ну это прям новый уровень наглости!!! Правильно вас друзья не хотят принимать - припрутся тут большой семьей на халяву. Снимаете жилье и отдыхаете в свое удовольствие, а не сваливаетесь кучей проблем другим людям на голову!", "Нас тоже альтернативно одаренные вечно называют севастопольчанами" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/106516376407130931213. У меня такое впечатление, или даже уверенность, что половина жителей "великой и прекрасной" хотят свалить из россии, чтобы забыть ее как страшный сон. Ну хоть куда-нибудь, да хоть в Крым, ведь Крым - это Украина!
14. Сьогодні 1712-ий день каменепаду в Криму. Це так, щоб не забували.P.S. Вернусь к истерике Горного, которого продолжает сводить с ума то, что жители Крыма, являясь гражданами Украины, пользуются благами цивилизации, а у Горного такой возможности нет. Очередным своим постом он еще раз подтвердил всю ложь оккупантов и придворных кремлевских ТВ-шавок. Да, Горный совершенно прав в том, что молодежь Крыма выбирает Украину. Пусть и не все, но процент достаточно высок. Да, Горный совершенно прав, что все крымские татары имеют украинские паспорта. Я даже больше скажу: все жители Крыма имеют украинские паспорта, и ни один человек, включая Гоблина и Ко, не отказались от украинского гражданства. Кстати, когда Горный всех крымских татар включил одним махом в "предателей россии", он с Бальбеком проконсультировался? А то Бальбек постоянно всем в уши заливает, как "счастливы крымские татары", при этом "не замечая" репрессий против них. Да, Горный совершено прав, что наличие "трех государственных языков" в Крыму - это всего лишь "мнимое трёх язычее", поскольку украинский и крымскотатарский практически вытеснены. Но при этом россия требует от Украины ввести вторым государственным - русский, а Горный требует на официальном уровне отменить украинский и крымскотатарский, которые и так уничтожаются. Да, Горный совершенно прав, когда пишет, что "Кремль по наивности думал, что крымчане в едином, дружном порыве вернулись в россию, порвав окончательно с Украиной, но, увы, этого не произошло". Стоит ли напоминать о лжи про "97% крымчан", которые якобы рвались в лоно оккупации? Стоит ли напоминать, что оккупантам пришлось завозить через переправу тысячи "путинских туристов", которые на площадях изображали "местных жителей", а после шабашей блокировали с оружием наши воинские части? Да, Горный совершенно прав, назвав свою желчную статью: "Их родина там, где масло мажут на хлеб толще". Именно за этим и бежали предатели на оккупендум, именно это и обещала им россия, но суровая правда в том, что до оккупации и хлеб был качественней, и слой масла - толще. Да, Горный совершенно прав: Украина для вас - "отрезанный ломоть". Наши дороги разошлись навсегда, вы уже проиграли битву за Украину, а вопрос деоккупации Крыма и части Луганской и Донецкой областей - это лишь вопрос времени и цены, которую вы и ваши потомки еще долго будете платить. Нет, Горный, не мы "начали эти пляски", а вы! Не наша вина в том, что вам стало страшно, глядя на то, как народ соседней для вас страны восстал против своего зажравшегося президента, который решил с вашей помощью сделать из Украины "россию в миниатюре", взобравшись на золотой унитаз и вцепившись зубами в свой золотой батон. Мы выбираем президентов, а не прогибаемся под царей. Мы ценим свободу, а не рабство.КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1