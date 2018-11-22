 Большинство россиян считают, что за все проблемы страны в ответе Путин

Более половины россиян (61%) уверены, что президент России Владимир Путин несет полную ответственность за проблемы, стоящие перед страной. Об этом свидетельствуют результаты опроса российской негосударственной исследовательской организации "Левада-центр", сообщает Цензор.НЕТ.

В то же время 22% опрошенных полагают, что Путин несет ответственность лишь в некоторой мере.

10% россиян возлагают ответственность за проблемы в РФ на коррумпированных чиновников, а 6% респондентов считают, что все проблемы страны – это результат "объективных обстоятельств".

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Вера россиян в полную ответственность президента за все плохое, что случается в стране, растет. В прошлом году во время аналогичного опроса всю ответственность на Путина возложили 55% респондентов, в 2016-м – 52%.

Кроме того, в этом году резко снизилась доля тех россиян, кто проголосовал бы за Путина, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье. Согласно опросу, в октябре этого года за него бы проголосовали 56% респондентов, в то время как год назад его были готовы поддержать 66%.

Опрос проводился 18–24 октября 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, в 52 субъектах РФ. Респондентов опрашивали на дому методом личного интервью.

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Ранее, 8 октября "Левада-центр" обнародовал результаты опроса, свидетельствующие о том, что рейтинг доверия россиян к Путину с ноября 2017 года по сентябрь 2018-го уменьшился на 20 процентных пунктов – с 59% до 39%.