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Темы дня: Евробляхи Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 За рубежом
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Все про:опрос (1600) Путин (24390) Россия (71146)

 Большинство россиян считают, что за все проблемы страны в ответе Путин

Количество верящих в полную ответственность президента в России растет год от года.

Более половины россиян (61%) уверены, что президент России Владимир Путин несет полную ответственность за проблемы, стоящие перед страной. Об этом свидетельствуют результаты опроса российской негосударственной исследовательской организации "Левада-центр", сообщает Цензор.НЕТ.

В то же время 22% опрошенных полагают, что Путин несет ответственность лишь в некоторой мере.

10% россиян возлагают ответственность за проблемы в РФ на коррумпированных чиновников, а 6% респондентов считают, что все проблемы страны – это результат "объективных обстоятельств".

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Это раны за Путина", - главе краснодарских "бабушек Путина" Динаеву прострелили ноги. ВИДЕО

Вера россиян в полную ответственность президента за все плохое, что случается в стране, растет. В прошлом году во время аналогичного опроса всю ответственность на Путина возложили 55% респондентов, в 2016-м – 52%.

Кроме того, в этом году резко снизилась доля тех россиян, кто проголосовал бы за Путина, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье. Согласно опросу, в октябре этого года за него бы проголосовали 56% респондентов, в то время как год назад его были готовы поддержать 66%.

Опрос проводился 18–24 октября 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, в 52 субъектах РФ. Респондентов опрашивали на дому методом личного интервью.

Также на Цензор.НЕТ: "Путин – вор", - российские школьники запустили флешмоб в соцсетях. ФОТО

Ранее, 8 октября "Левада-центр" обнародовал результаты опроса, свидетельствующие о том, что рейтинг доверия россиян к Путину с ноября 2017 года по сентябрь 2018-го уменьшился на 20 процентных пунктов – с 59% до 39%.

Источник: https://censor.net.ua/n3098403
 
 
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это был ДО "выборов". а ПОСЛЕ... было повышение пенс. возраста в частности... а до этого было обещание не повышать... это был плевок в нежную халявщицкую душу кацапогуманоидов Большинство россиян считают, что за все проблемы страны в ответе Путин - Цензор.НЕТ 4095
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Я не могу понять..

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Росция в Сирии поддерживает "конституцыонный"- и ФАШИССКИЙ режим АСАДА ,-который УНИЧТОЖАЛ СВОЙ НАРОД ХИМИЧЕССКИМ и т д 0РУЖИЕМ МАССОВОГО УНИЧТОЖЭНИЯ..

.

УНИЧТ0ЖАЕТ Сирийсский народ и сирийсских ОПОЛЧЕНЦЕВ ?!!!!!!!!!

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А в УКРАИНЕ- ЗАЩИЩАЕТ как бы ополченцев , которые как бы ВООРУЖИЛИСЬ ТАНКАМИ ГРАДАМИ и Т Д -дажэ ЕЩЕ ДО ВЫБОРОВ в УКРАИНЕ НОВОЙ ВЛАСТИ ????
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ответ очевиден:
- холодильник всегда побеждает телевизор
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Росія зараз схожа на гарбуз для Хеллоуїна: зовні загрозлива, страхітлива морда,
а всередині все моральне і матеріальне вирізане, порожнеча, недоноски і сміття, і горить свічка... Горить на її передсмертному одрі...
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Оптимисты однако! Не знают, что все проблемы в кацапизме головного мозга. А пу... Да что пу - просто кацапский флюгер... Не хотят ребятки свои хотелки узнавать... Большинство россиян считают, что за все проблемы страны в ответе Путин - Цензор.НЕТ 5791
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да пофиг мне мнение населения параши...там население встает с колен и скрепнет скрепнет скрепнет.
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Так мы тоже изо дня в день перемоги совершаем!
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А кремлеботы на это отвечают, что хуйло поднял армию и с ним считается весь мир, а вам надо больше работать и зарабатывать.
Ничего не напоминает? Большинство россиян считают, что за все проблемы страны в ответе Путин - Цензор.НЕТ 1266
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Иш ты какие не благодарные ХОЛОПЫ дастались Сцарю Володе!)))
Ослепить всех лазерями! Недавно новость про ЛО тут было...
Пускай ухами слушают что все хороше и стабильно...
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І шо, мля з того... Вони типу його скинуть чи типу не проголосують, чи їх максимум -- тихенько позвіздіти на кухні про це, причому шепотом...
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але більшість росіян обожнюють свого царька.
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если ты промониторишь их форумы и сайты с 14 года, за это время картина сильно изменилась
и не в сторону ху#ла
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Та похрену, что они там считают. Пока не начнут убивать друг друга, неинтересно
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їх по-тихеньку кавказці, буряти і китайці і так витісняють. Там уже практично не видно слов"янської зовнішності, а видно виключно гібридні монголоїдні рила...
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Тема правда старая эта. Много было сказано, написано. И соглашались. НО! Но тема царя в том народе вечная, сначала царь БОГ---а потом во всём виноват. Меняем царя---и дальше рай. И так из века в век. Путин---верхушка айсберга. Всего лишь. И он делает, говорит то что на потребу толпе. А не наоборот. Не ново там. Там так вечно. Там никогда не жили хорошо. Там всегда выживали. Им это нравиться -----выживать. Тогда работать не надо от зари до зари. Там всегда была карточная система, там и сегодня мечтают о времени---когда стакан газировки стоил 1 коп. Круг замкнулся в который раз. Пусть ходят. Так лучше для всех остальных.
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Начнут душить, ой начнут, поверь. Поползновения сибири отойти в сторону и не кормить масквабад было же, дальше больше будет
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Та врядли. Там глухарь. Нет среды что бы выбросить лидера, реформатора, сбалансированного в этом времени. Таже беда и здесь. Но у нас молодёжь сама стала пробиваться. Там в Сибири совдепия в мозгах. Делить поровну, что в земле. Это уже тупик. Это их проблема. Своей хватает. Не стоит смотреть на недостатки чужих. Это не помогает никогда и никому.
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а это уже ребята обратная сторона того что туПин может всё..... пропаганда наступила сама себе на хвост....
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Так оно и есть...на расее за все отвечает царь-батюшка
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Чогож не зайдеш - гарант з прем"єром + уся виконавча влада + Верховна Рада, яку обираємо МИ, мля, ми... Треба ходити на вибори і не продаватись ...
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одни воры-инвалиды
а с инвалида какой спрос?
Большинство россиян считают, что за все проблемы страны в ответе Путин - Цензор.НЕТ 4125

Большинство россиян считают, что за все проблемы страны в ответе Путин - Цензор.НЕТ 1274
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РФ пора переименовать в "колхоз" - мы люди серые/бедные, председателя выбрали, вот он за всё и отвечает....
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офф топ

ватофобия..... мокши....... мельдоний..... моча..... фсб..... опять! Большинство россиян считают, что за все проблемы страны в ответе Путин - Цензор.НЕТ 5780

Международный олимпийский комитет потребует от бобслеиста рф Александра Зубкова вернуть золотые медали, которые он завоевал на Олимпиаде в Сочи.
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Кацапы умнее порохоботов))Те и то поняли что виноват сЦарь,а у соевых виновата Юлька))
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Ваша царица на канале Ахмета ногами дрыгала))
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их же сжег тов. Гиммлер, все 46млн., не? ах да, это потом было?
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Большую часть доносов написали шшидды, живущие среди русских под русскими фамилиями - такие как Довлатов...
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А мокши не писали по причине безграмотности. Они только диктовали и ставили крестик. Тебя дрессировщики по системе Павлова и Дурова научили писать, но думать безмозглую кацапскую голову еще никто не научил.
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Ну, у них національний герой і приклад для молоді Павлік Морозов.
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Удивительно! Но в Украине тоже Петя во всём виноват!
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меня не интерисует "что у кацапов", меня интерисует что у нас и как с єтим дерьмом бороться
"Шкиряк - украинцам: повоняете немного и успокоитесь."
https://censor.net.ua/forum/2870542/shkiryak_ukraintsam_povonyaete_nemnogo_i_uspokoites_video
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В каждой стране ругают президента, потому что не доверяют. Кроме нас конечно.
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совпадение?
- не думаю
---------------------------------
Игорь Стрелков
годину тому
"Началось, что ли?"
https://news.yandex.ru/story/61_rossiyan_nazvali_Puti..
Всё, кончилась "сакральное единство" наших СМИ в прославлении Наногения? Начнут теперь топить, как Януковоща? Ну, заслужил, да... Предупреждали-же - аж с осени 14-го года, что так оно и будет. "Что в лоб - что по лбу". Все возможности - упущены, все запасы авторитета - спущены в унитаз... И, как и иудушка-Горби, вероятно, утащит страну на дно вместе с собой.
---
61% россиян назвали Путина ответственным за проблемы страны
https://news.yandex.ru/story/61_rossiyan_nazvali_Putina_otvetstvennym_za_problemy_strany--e9d36ae2a751d2a7c1d362cc2cce4cbc?lang=ru&from=main_portal&stid=GeM147CsolgnJrNq0rp7&t=1542893187&lr=213&msid=1542893906.56887.140338.4791&mlid=1542893187.glob_225.e9d36ae2
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Как только в холодильнике стало пусто, крайним сразу стал путин.
А что не так - кому из кричавших "крымнаш" тот Крым был реально нужен ?
Чисто путинская хотелка - решил психануть в ответ на пинок Януковичу под зад.
Можно подумать, московитской армии сильно хотелось поднимать зады,
и переться в казармы "родной гавани" ...
У них были дела поважнее - водка, закуска, дачи, гаражи, кореша, любовницы, Египет, Турция - причём тут беляшно-чебуречный Крым ?
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Не скажи. Скільки кацапів зустрічав їх хвилювало питання ісконно рузького Криму.
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Еге, так "хвилювало", що вони туди їхати чомусь не поспішали,
бо для відпочинку їм той Крим наффіг не здався.
А як поговорити - то Крим, звісно буде у них "ісконно-русскім".
Тепер, коли його грунтовно загидили, він ще більше наблизився "к істокам".
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А Путін це хто? То вони так Хуйло дражнять?
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це ми як дурнi(як?) з т. зору мiжн. права зi своїми обзивалками + дебiли з "роСССССия" i т.д.
бiлi нiгери йопта. реально, як папуаси, просять кредити, при завалених люксовими машинами "мiстах"(помийницях, бо мiсто - для людей)
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Какая разница - Пыня, Ххуйло, путин или карлик ?
Вам шашечки или ехать ?
Фотографии пынеходов подняли всем настроение на пару дней.
Ну кроме одного - кому долго расшнуровывать этот прибабах.
Да еще старческие пальцы гудут.
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єщьо нікакда рассія нє жила так плоха как прі парашенка...
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Это что за вольнодумство, блть? На царя майданить посмели?
Срочно выяснить, кто конкретно так считает.
Использовать для этого поощрение доносов. Провести массовые аресты по месту проживания, работы и учёбы. Арестованным агентам Госдепа задавать 2 ключевых вопроса:
1) кто тебя, паскуда, завербовал?
2) кого завербовал(а) сам(а), гнида? Имена, адреса, аккаунты, мразь!
После чего - массовые суды чрезвычайными трибуналами за измену родине, терроризм и саботаж. И максимальные сроки без права бумажной и электронной переписки.
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Было время, когда немцы Третьего Рейха то же считали, что во всём виноват Гитлер...
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Проблемы кацапов они себе сеё куйло выбрали на шею пусть и расхлёбывают Більшість росіян вважають, що за всі проблеми в країні відповідальний Путін - Цензор.НЕТ 2474
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Что характерно, украинцы так же считают, кто виноват за жопу, в Украине)))
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как там погодка у тебя в Мацквабаде...?\когда в Украину вернёшься...?\
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Чем больше вера в пропаганду, тем тяжелее похмелье.
А у наших сладеньких, будет не похмелье, а диатез
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Миф про гениальные многоходовочки разбился о закон про пенсии и прочую обдираловку.
Биомассу надо кормить на должном уровне, иначе пойдут анекдоты, шуточки, тосты
за вову-педофила - совок валился именно так: пустые магазины, анекдоты, демонстрации
и кердык.
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Мироправитель тьмы века сего и есть грядущий на царство мещанин, Грядущий Хам. У этого Хама в России - три лица… Третье лицо будущее - лицо хамства, идущего снизу, - хулиганства, босячества, черной сотни - самое страшное из трех лиц. - Д. Мерeжковский
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Большинство россиян считают, что за все проблемы страны в ответе Путин

Это неправда. Ну нет у них ума, что бы это понять.Это доказывает наука и их поведения
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Холодильник таки главнее телевизора..
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Ну он же царь всея Раши. Конечно отвественость вся на нём.
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За все СВОИ проблемы виноваты ОНИ (РАБЫ ИМПЕРИИ) ВСЕ САМИ! Он лишь один из них (не с Марса прилетел)!
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знатная отмаза, ежели чего, спихнуть всё на царя. олд рашн традишн.
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на крысьме:1. Волонтеры международной разведывательной группы Inform Napalm выявили доказательства участия в захвате Крыма 99-й отдельной бригады материально-технического обеспечения Южного военного округа ВС рф http://atr.ua/news/180332-obnarodovany-dokazatelstva-ucastia-rossijskih-voennyh-99-j-otdelnoj-brigady-v-zahvate-kryma (2. Оккупанты в Алуште приговорили предателей Украины Павла Степанченко (пиНжак) к 3 годам 9 месяцам и пропагандона Алексея Назимова - к 4 годам 7 месяцам колонии общего режима. Оба были яростными пособниками оккупантов во время захвата Крыма россией, но некоторое время спустя начали искать телевизионную версию россии за окном. Не найдя, открыли свои рты, позабыв о том, что свободы больше нет, благодаря им в том числе https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1065565186248060928 (фото). Напомню, оккупанты после задержания пытали коллаборантов, а само судилище стало очередным фарсом. Все подробности прочтите по ссылке https://ru.krymr.com/a/pytki-i-provokatsii-kak-sudili-alushtinskih-vymogateley/29613228.html
3. От зависти и бессилия у нациста Горного случилась диарея. В этом словесном поносе он перечеркнул все лживые старания оккупантов: "(Крымчане) упорно не хотят расставаться с украинскими паспортами, а многие их обновляют в Херсонской области, где Украиной созданы специальные центры. Одни оправдывают это необходимостью поездок на Украину к родственникам или по бизнесу, а другие принципиально не хотят отказываться от украинского гражданства. Практически у всех крымских татар, проживающих в Крыму, есть украинский паспорт, а это около 200 000 человек. Особая группа владельцев вторых паспортов - это молодёжь 16-25 лет, которые родились при Украине, и некоторые до сих пор испытывают ностальгию. Ошибка была заложена ещё в 2014 году, когда Кремль по наивности думал, что крымчане в едином, дружном порыве вернулись в россию, порвав окончательно с Украиной. Но, увы, этого не произошло. Это мнимое трёх язычее только раскачивает лодку. Нужен один государственный - русский язык и точка. Я категорически настаиваю, что в россии должно быть запрещено второе гражданство, и в первую очередь украинское, а также введён жёсткий визовый режим с Украиной. Украина для нас - отрезанный ломоть. Не мы начали эти дикие пляски и предательство на Майдане ради европеченюшек" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10653314521355182084. В Азовском море у побережья Керченского полуострова затонула баржа, перевозившая 3300 тонн зерна из Ростова-на-Дону. Я уже сбился со счета, сколько всего ЧП произошло в этом районе под управлением оккупантов за неполных 5 лет https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1065522632106393600 5. "Чернобыль № 2". Репортаж из Армянска, написанный в медицинской маске. По ссылке последние новости из медленно умирающего города, до которого никому нет дела https://ru.krymr.com/a/chernobyl-2-reportazh-iz-armyanska/29614873.html 6. В центре Севастополя на улице Ленина полсотни ватников очень аккуратно и тихо протестовали против политики засланного путиным для разграбления города оккупанта Дмитрия Овсянникова. Ватники говорят, что "подошел край терпения, идет полная деградация" https://ru.krymr.com/a/news-v-sevastopole-protestovali-protiv-politiki-rossiiskogo-gubernatora-ovsyannikova/29615062.html 7. Путин 23 ноября проведет в Ялте "расширенное заседание президиума Госсовета по исполнению майского указа с руководителями регионов рф", сообщил Песков. Слет группировки состоится в гостинице "Мрия", которую 8 ноября США внесли в санкционный список https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10655953096722882588. В Джанкое провели "очередной рейд" по ликвидации и недопущению фактов стихийной торговли. А рейда по отлову тварей, что крадут детей в Крыму, не провели. У оккупантов две проблемы - бабка с петрушкой и репост на Фейсбуке https://twitter.com/KrimRt/status/1065271960698085377 . В Феодосии и с аптеками беда: "Что с аптеками в городе происходит? Напротив автовокзала была хорошая аптека. Недавно обнаружили, что вместо неё открылась «Ригла» с ценами, вдвое выше на многое, что там было, т.е. в ассортименте более дорогие аналоги", "А с аптеками, правда, беда. Их заставили продать, как я поняла. Теперь хозяин с материка (прим - из россии), у него свои условия. Хотя многие говорили: «вот придут с материка, будет тут конкуренция, и крымчане цены скинут». А получается наоборот" https://twitter.com/KrimRt/status/106556877062057164910. В Евпатории завершен ремонт по расширению дороги на улице Сытникова. Столбы уличного освещения оказались почти посередине дороги. ГОСТ рф не выдержан - столбы должны быть ровно по центру в качестве "стоячих полицейских" https://twitter.com/KrimRt/status/106524229800130150411. Из кранов жителей оккупированного Севастополя течет вода разного цвета: то голубого, то коричневого https://twitter.com/CrimeaUA1/status/106532616733349888012. От понаехов из Санкт-Петербурга даже друзья отказались. Понаехи теперь просятся большой семьей бесплатно у кого-нибудь пожить, да еще евпаторийцев "евпаторианами" обозвали: "Друзья Евпаториане! Наши друзья больше не могут принять нас в гости, а мы очень хотим! Слободка, откликнись!!! Мы хотим приехать большой семьёй!". Комментарии: "Прекращайте нас коверкать, мы евпаторийцы", "Да лааан, мы же их куржами называем", "Прям как «марсиане»", "Мы евпаториидзе, ошиблись", "Ну это прям новый уровень наглости!!! Правильно вас друзья не хотят принимать - припрутся тут большой семьей на халяву. Снимаете жилье и отдыхаете в свое удовольствие, а не сваливаетесь кучей проблем другим людям на голову!", "Нас тоже альтернативно одаренные вечно называют севастопольчанами" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/106516376407130931213. У меня такое впечатление, или даже уверенность, что половина жителей "великой и прекрасной" хотят свалить из россии, чтобы забыть ее как страшный сон. Ну хоть куда-нибудь, да хоть в Крым, ведь Крым - это Украина!
14. Сьогодні 1712-ий день каменепаду в Криму. Це так, щоб не забували.P.S. Вернусь к истерике Горного, которого продолжает сводить с ума то, что жители Крыма, являясь гражданами Украины, пользуются благами цивилизации, а у Горного такой возможности нет. Очередным своим постом он еще раз подтвердил всю ложь оккупантов и придворных кремлевских ТВ-шавок. Да, Горный совершенно прав в том, что молодежь Крыма выбирает Украину. Пусть и не все, но процент достаточно высок. Да, Горный совершенно прав, что все крымские татары имеют украинские паспорта. Я даже больше скажу: все жители Крыма имеют украинские паспорта, и ни один человек, включая Гоблина и Ко, не отказались от украинского гражданства. Кстати, когда Горный всех крымских татар включил одним махом в "предателей россии", он с Бальбеком проконсультировался? А то Бальбек постоянно всем в уши заливает, как "счастливы крымские татары", при этом "не замечая" репрессий против них. Да, Горный совершено прав, что наличие "трех государственных языков" в Крыму - это всего лишь "мнимое трёх язычее", поскольку украинский и крымскотатарский практически вытеснены. Но при этом россия требует от Украины ввести вторым государственным - русский, а Горный требует на официальном уровне отменить украинский и крымскотатарский, которые и так уничтожаются. Да, Горный совершенно прав, когда пишет, что "Кремль по наивности думал, что крымчане в едином, дружном порыве вернулись в россию, порвав окончательно с Украиной, но, увы, этого не произошло". Стоит ли напоминать о лжи про "97% крымчан", которые якобы рвались в лоно оккупации? Стоит ли напоминать, что оккупантам пришлось завозить через переправу тысячи "путинских туристов", которые на площадях изображали "местных жителей", а после шабашей блокировали с оружием наши воинские части? Да, Горный совершенно прав, назвав свою желчную статью: "Их родина там, где масло мажут на хлеб толще". Именно за этим и бежали предатели на оккупендум, именно это и обещала им россия, но суровая правда в том, что до оккупации и хлеб был качественней, и слой масла - толще. Да, Горный совершенно прав: Украина для вас - "отрезанный ломоть". Наши дороги разошлись навсегда, вы уже проиграли битву за Украину, а вопрос деоккупации Крыма и части Луганской и Донецкой областей - это лишь вопрос времени и цены, которую вы и ваши потомки еще долго будете платить. Нет, Горный, не мы "начали эти пляски", а вы! Не наша вина в том, что вам стало страшно, глядя на то, как народ соседней для вас страны восстал против своего зажравшегося президента, который решил с вашей помощью сделать из Украины "россию в миниатюре", взобравшись на золотой унитаз и вцепившись зубами в свой золотой батон. Мы выбираем президентов, а не прогибаемся под царей. Мы ценим свободу, а не рабство.КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомБольшинство россиян считают, что за все проблемы страны в ответе Путин
 
 
 
 
 
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