 "Чеботарев кричал Крысину: твои 400 уродов за две ночи не сделали то, что мои 150 пацанов за ночь!" - Чемес дал показания по делу о похищении Вербицкого и Луценко. ФОТО

21 ноября 2018 года Бориспольский районный суд Киевской области закончил заслушивать показания ключевого свидетеля стороны обвинения в деле о похищении и пытках в январе 2014 года активистов Майдана Юрия Вербицкого и Игоря Луценко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".

В этом деле обвиняемым является Александр Волков – доверенное лицо украинского бизнесмена, экс-президента футбольного клуба "Десна" (Чернигов) Алексея Чеботарева. По данным прокуратуры, Чеботарев – криминальный авторитет, во времена президентства Януковича был "смотрящим" за "Укрспиртом". С 2014 года он скрывается от следствия в России, объявлен в розыск. Именно по заказу Чеботарева, настаивают в прокуратуре, зимой 2014 года Киев наводнили титушки для похищения, избиения и запугивания активистов Майдана.

Один из вероятных заказчиков титушек во время Майдана Алексей Чеботарев (слева) и фигурант дела об убийстве Веремия, пытках и похищениях активистов Юрий Крысин.

Координацию между различными группами титушек, согласно материалам дела, осуществлял в том числе приближенный к Чеботареву Александр Волков. Более того, именно Волков, по данным следствия, организовывал похищение и пытки Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, из-за чего последний скончался в бориспольском лесу в ночь с 21-го на 22 января 2014 года, став первым убитым активистом Майдана.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если начну говорить, то прокурору уже бежать некуда будет. А знаю я много, - Крысин в суде

Александр Волков – одноклассник и подчиненный Чеботарева, бывший директор футбольного клуба "Десна", взят под стражу в июле 2017 года по подозрению в непосредственной организации убийства Вербицкого и похищения Луценко по заказу, как утверждает следствие, Чеботарева. Дело Волкова рассматривает Бориспольский суд Киевской области, ему грозит пожизненное.

Ключевым свидетелем против Волкова стал Сергей Чемес – охранник Юрия Крысина, фигуранта дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия. Чемес неофициально работал в охранной фирме Крысина "Пятый регион". В январе 2014 года Крысин улетел отдыхать на Мальдивы, а руководство своей бригадой титушек поручил Чемесу и еще одному своему подчиненному Павлу Бялаю. Именно титушек Крысина в январе 2014-го наняли на "работу" Чеботарев и Волков, а сам Крысин постоянно контролировал работу своих подчиненных по телефону.

В сентябре 2018-го обвиняемый Чемес пошел на сделку со следствием, дал важные показания об организации, иерархии и структуре титушек, признал свою вину и получил приговор в виде трех лет и трех месяцев содержания под стражей. Неделю назад Чемес вышел из тюрьмы и теперь находится под круглосуточной охраной, поскольку, по словам прокуроров, есть реальная угроза его жизни.

На вчерашнее заседание в Бориспольский суд Чемес прибыл в окружении спецподразделения СБУ, а возле здания суда дежурила полиция. Непосредственно в зал заседаний Чемес входил и выходил в плотном кольце спецохраны. Почти пять часов подряд Чемес подробно рассказывал суду, как именно в 2014 году собирались и координировались титушки, какие задачи им ставились, кто платил по $50 на человека за день "работы", перед кем должен был отчитываться. Особенно подробно Чемес остановился на событиях 20–22 января 2014 года, когда титушки избивали, похищали и пытали активистов Майдана.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Надеюсь, что установят не только подразделение, которое стреляло, но и конкретных лиц, – адвокат Закревская о делах Героев Небесной Сотни. ВИДЕО

21 ноября 2018 года, Бориспольский суд. Сергей Чемес (слева) дает показания суду, справа от него – сотрудники спедподразделения СБУ, охраняющие свидетеля 24 часа в сутки.

В суде Чемес рассказал, что в январе трижды встречался с обвиняемым Волковым, который вместе с Чеботаревым ставил титушкам задачи и расплачивался с ними. Согласно его показаниям:

Первый раз Чемес встретился с Волковым 20 января 2014 года на Контрактовой площади в Киеве. Была поставлена задача собрать 400 титушек, каждому из которых пообещали заплатить по $50 за день "работы". Чемес должен был посчитать людей и наладить контакты со старшими групп.

"Примерно в 19.00 подъехал черный внедорожник, вышли два человека: один – высокий и темный, второй – Волков, Они подошли к нам, спросили, кто старший. Через пять минут мы выстроили людей в шеренги по пять человек, насчитали всего 409 человек. Волков сказал: "Собери старших, разделитесь по 100 человек. Ваша задача – ехать к постам ДПС на въезде в Киев, там гаишники будут останавливать машины. Если в них будут майдановцы или машины "Автомайдана", ваша задача их не пускать в Киев любой ценой". Он (Волков) сказал старшим (групп), на какие трассы ехать", – рассказал Чемес в суде.

В тот же день, по словам Чемеса, ему с Мальдив позвонил Крысин и сказал: "Завтра поедете на офис и заберете деньги у Леши Чеботарева. И скажешь Паше (Бялаю), чтобы дал тебе штуку 200 баксов на людей. Ну вы знаете, что вы работаете по $100 каждый".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Суд рассмотрел сделку Чемеса со следствием о признании вины по делу о похищении активистов Евромайдана. ВИДЕО (обновлено)

Вторая встреча Чемеса и Волкова была утром 21 января 2014 года непосредственно в офисе Чеботарева на Подоле. Чемес вместе с Бялаем приехали туда, чтобы получить деньги и расплатиться со своими титушками.

"За столом внутри кабинета сидел Чеботарев, слева стоял, наклонившись к нему, Волков с тетрадкой и что-то ему объяснял. Чеботарев сказал: "Ну как так, что вы никого (из майдановцев) не взяли, никого не привели (в офис), не приняли?" А Волков ему отвечает: "Мы их (титушек) неправильно поделили. Мы их поделили по 10–15 человек, а майдановцы ходят по 20, 30, 40. Они просто физически не справились". Чеботарев говорит: "Давай на сегодня тоже 400 человек (титушек)". Волков повернулся к людям, которые стояли у окна, сказал им что-то про автобусы и они вышли", – объяснял Чемес суду.

По словам Чемеса, после они вышли из кабинета Чеботарева, к ним подошел Волков и спросил, рассчитались ли с ними. Получив ответ "нет", Волков позвал одну из сотрудниц Чеботарева и приказал ей выдать деньги. В тот день Чемесу и Бялаю дали $1300 для группы крысинских титушек.

Третья встреча Чемеса и Волкова состоялась в тот же день, 21 января 2014 года, но вечером. Волков, по словам Чемеса, опять поставил задачу останавливать машины активистов Майдана "любой ценой". Когда один из старших группы переспросил: "А как нам их останавливать, голыми руками, что ли?", Волков ответил: "Вас что, не предупредили, куда едете и чем будете заниматься?" и приказал приехать в офис Чеботарева на Подоле, где титушкам выдут "30 черенков от лопат и 20 газовых баллончиков для пацанов".

Согласно данным следствия, титушек против Майдана начали собирать еще в ноябре 2013-го, как только начался протест. Но апогея "работа" титушек достигла в январе–феврале 2014-го, когда началось массовое избиение, похищение и пытки активистов.

Также Чемес добавил, что 22 января 2014 года его непосредственный начальник Крысин вернулся с отдыха с Мальдив и встретился с Чеботаревым возле Киево-Печерской Лавры.

"Чеботарев приехал на двух каких-то "рендж роверах", вышел с охраной. Крысин подошел к нему. Чеботарев очень ругался, кричал: "Твои 400 уродов за две ночи не сделали то, что мои 150 пацанов сделали за одну ночь!" Крысин говорит: "Ну чего ты так про пацанов, они там что смогли, то сделали". Чеботарев ему: "Да им свиней пасти по селам!" Крысин опять оправдывался, после Чеботарев отдал ему (Крысину) пакет с деньгами", – рассказал Чемес.

После завершения пятичасовых показаний Чемеса вывели из зала суда под охраной. Адвокаты Волкова настояли, что еще раз хотят заслушать показания Чемеса, но только после того, как в суде будут изучены письменные доказательства обвинения. Кроме того, Чемес будет давать показания еще в двух судах – по делу Юрия Крысина (Дарницкий суд) и по делу Павла Бялая (Шевченковский суд).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: 19 ноября Дарницкий райсуд Киева приступит к рассмотрению дела против Крысина по сути: будет зачитан обвинительный акт. ВИДЕО

Злоумышленники напали на Луценко и Вербицкого 21 января 2014 года. Их похитили в Александровской центральной клинической больнице столицы и вывезли в лесополосу в Киевской области, где начали бить, требуя предоставить информацию о деятельности Евромайдана. Впоследствии их вывезли в безлюдную местность и отпустили. В результате пыток Вербицкий умер.

Александр Волков был задержан и взят под арест 29 июля 2017 года. Следствие считает его организатором этого похищения, а также человеком, связанным с вероятным заказчиком похищения – украинским бизнесменом Алексеем Чеботаревым. На прошлом заседании, 15 ноября 2018 года, Бориспольский суд продлил Волкову меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней, до 13 января 2019 года включительно.

Волков обвиняется по пяти статьям Уголовного кодекса Украины, среди них ст. 115 (умышленное убийство), ст. 127 (пытки), ст. 146 (похищение). Ему грозит пожизненный срок.