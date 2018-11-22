EN|RU|UK
Темы дня: Евробляхи Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины
  946  17
Все про:компенсации (245) суд (21546) Минобороны РФ (479)

 КБ "Южное" не хочет выплачивать России 1,1 млрд рублей компенсации за расторжение контракта с Минобороны РФ

Представители КБ подали иск в российский Верховный суд.

Конструкторское бюро "Южное" подало жалобу в Верховный суд России на решение о взыскании с него 1,1 миллиарда рублей (462 миллионов гривен) за прекращение контракта с Министерством обороны России в 2014 году. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське телебачення".

Так "Южное" пытается отменить решения судов низших инстанций, в частности, арбитражного суда Москвы, который обязал украинскую компанию возместить ущерб за расторжение контракта с российским военным ведомством.

Судебные заседания проходили в закрытом режиме, поэтому деталей дела пока нет.

Читайте на Цензор.НЕТ: Умер очередной начальник ГРУ, посылавший в Лондон Петрова и Боширова. ФОТО

В то же время, отмечается, что речь идет об отмене "Южным" контракта от 2003 года, в рамках которого конструкторское бюро должно было продлевать сроки эксплуатации одной из самых мощных стратегических ракет в мире РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО "Сатана").

Данный контракт "Южное" разорвало в августе 2014 году, выполняя решение СНБО о прекращении военного сотрудничества с государством-агрессором.

На одном из предыдущих заседаний по делу представитель "Южного" сообщал, что компания рассматривает возможность заключение мирового соглашения с российским Минобороны, однако соответствующего решения принять не удалось.

Также на Цензор.НЕТ: Проще обвинить Америку, чем признать свою беспомощность, - в США назвали нелепыми российские обвинения в атаке на базу Хмеймим

Отметим, что КБ "Южное" является одним из ключевых научных центров Украины в области ракетостроения. В частности, предприятие производит ракеты-носители, выводящие космические аппараты на орбиту.

Источник: https://censor.net.ua/n3098394
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вам сразу решение суда рашки сказать?
Хотя у нас же мир, торговля с рашкой.
По законодательству - КБ виновато!
 показать весь комментарий
 
 
А почему КБ подает??? Не государство ли Украина должна решать что НЕ БУДЕТ ПЛАТИТЬ.... И пусть раися подает в международные суды... А так они раисе делают подарок так как та 200 процентов скажет что украинское кб ей должно и скорее всего разработками новейшего оружия Украины ,..
 показать весь комментарий
 
Правильно, шлите ту винторогию на половой признак дедушки, та и в половой признак бабушки тоже можно
 показать весь комментарий
 
какой нах компенация - никакого бабла окупанту
они нам должны репарации - много!!! КБ "Южное" не хочет выплачивать России 1,1 млрд рублей компенсации за расторжение контракта с Минобороны РФ - Цензор.НЕТ 7205
 показать весь комментарий
 
 
Петр Алексеевич, в последнее время, как-то редко стал вспоминать об успехах своей судебной реформы. И совершенно зря.Потому что выстроенная им система удобных и правильных судей у стороннего наблюдателя может вызвать только восхищение. Могут же - когда захотят.В качестве примера приведу связь Верховного суда и юридической фирмой "Астерс", которая благодаря успешной реформе сейчас закрывает любые вопросы клиентов и ПАПы в "вышке".Схема реализована через владельца фирмы "Астерс" Алексея Дидковского, который является одним из ключевых юристов НБУ на аутсорсе.И хоть сам Дидковский регулярно по ночам встречается с первой замглавы НБУ Рожковой (подотчетной лично Петру), со студенческой скамьи у него была другая возлюбленная - Анна Вронская.Ныне ставшая судьей Верховного суда. Через которую "Астерс" и Дидковский решают все нужные АП / Рожковой / банкам дела.Благодарю за помощь в раскрытии этой связи экс-министра экологии Ігор Шевченко, у которого на странице опубликована фото держащихся за руки Вронской и Дидковского.С днем студента вас, господа 🙂https://www.facebook.com/…/a.88083103533…/1952821621464750/…
 показать весь комментарий
 
 
а ктото сомневался что тн правосудие стало кривосудием
неудивительно что правонарушительная система теперь сдает позиции законам кольта-линча
никакие криви юГика в перерывах медлу отловом чертей - уже никаму ничего не докажут КБ "Южное" не хочет выплачивать России 1,1 млрд рублей компенсации за расторжение контракта с Минобороны РФ - Цензор.НЕТ 5415
 показать весь комментарий
 
 
А тепер знайдіть на КБ "Южное" порохоботів🤣
 показать весь комментарий
 
Прикольно,а так можно?Гитлер на Сралина в суд подавал за разрыв поставок снарядов,бомб,нефти и зерна во время войны?
 показать весь комментарий
 
 
В Верховный суд Украины нужно подавать,Алени.
 показать весь комментарий
 
 
аха в неьбесную канцеоярию
в службу газа
и лигу сексрефрпм КБ "Южное" не хочет выплачивать России 1,1 млрд рублей компенсации за расторжение контракта с Минобороны РФ - Цензор.НЕТ 5768
 показать весь комментарий
 
 
Днепр КБ "Южное" - це торгові партнери хуйла, пєрємєстітєлі грузов, оніжєдєті...
 показать весь комментарий
 
 
Гром сауди фінансують, зеніти - кацапова прокладка С7, антарес - сша.
Наши маріонетки невдахи ( напевно по вказівці кураторів з Ленглі) і гривню бояться на Южмаш кинути.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКБ "Южное" не хочет выплачивать России 1,1 млрд рублей компенсации за расторжение контракта с Минобороны РФ
 
 
 
 
 
 вверх