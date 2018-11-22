 На Закарпатье появились билборды с Москалем, ректором венгерского университета и призывом победить фашизм. ФОТО

В Закарпатской области появились очередные провокативные билборды на тему украинско-венгерских отношений. Соответствующее фото в четверг, 22 ноября, обнародовал активист-правозащитник из Хустского района Закарпатской области Роман Келемен на своей странице в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

На билборде изображен председатель ОГА Геннадий Москаль и скандальная ректор Закарпатского венгерского института Ильдика Орос, которые держатся за турула. Плакат венчает надпись "Преодолеем фашизм вместе".

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Местная пресса назвала билборды провокационными.

В октябре на Закарпатье уже случился "рекламный" скандал после того, как там развесили борды с лидерами венгерского меньшинства, среди которых была и Ильдика Орос. На плакатах было написано "Остановим сепаратистов". Геннадий Москаль заявил, что антивенгерские борды на Закарпатье – это провокация российских спецслужб. Прокуратура Закарпатья открыла производство из-за скандальных антивенгерских бордов.

Напомним также, что ректора венгерского института в Берегово вызвали в СБУ из-за заявления о притеснениях в Украине. Предметом интереса спецслужбы стало выступление Ильдики Орос в Будапеште 23 октября, во время которого она заявила о притеснениях венгров в Украине фашистскими методами.

Отношения Венгрии и Украины усложнились на фоне языкового вопроса. Так, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Документ, вступивший в силу 28 сентября 2017 года, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Впоследствии в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене.

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Отношения Украины и Венгрии стали еще хуже после скандала с раздачей венгерских паспортов на Закарпатье. 28 сентября стало известно, что прокуратура возбудила по факту раздачи венгерских паспортов дело о государственной измене.

10 октября Венгрия вызвала на ковер посла Украины Любовь Непоп из-за публикации сайтом "Миротворец" информации о более 300 закарпатских чиновников, которые имеют украинское и венгерское гражданство.

4 октября Украина объявила консула Венгрии в Берегово персоной нон-грата. Он должен покинуть территорию Украины.

24 октября министерство иностранных дел Венгрии предложило Украине подписать соглашение о защите нацменьшинств. Венгерское предложение предусматривает, что обе страны будут воздерживаться от политики, которая приведет к ассимиляции нацменьшинств и к изменению состава национальностей на Закарпатье.