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 Происшествия, Общество
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 На Закарпатье появились билборды с Москалем, ректором венгерского университета и призывом победить фашизм. ФОТО

Кто расклеил рекламу – неизвестно. Это не первые провокационные билборды на Закарпатье.

В Закарпатской области появились очередные провокативные билборды на тему украинско-венгерских отношений. Соответствующее фото в четверг, 22 ноября, обнародовал активист-правозащитник из Хустского района Закарпатской области Роман Келемен на своей странице в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

На билборде изображен председатель ОГА Геннадий Москаль и скандальная ректор Закарпатского венгерского института Ильдика Орос, которые держатся за турула. Плакат венчает надпись "Преодолеем фашизм вместе".

На Закарпатье появились билборды с Москалем, ректором венгерского университета и призывом победить фашизм 01

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Местная пресса назвала билборды провокационными.

В октябре на Закарпатье уже случился "рекламный" скандал после того, как там развесили борды с лидерами венгерского меньшинства, среди которых была и Ильдика Орос. На плакатах было написано "Остановим сепаратистов". Геннадий Москаль заявил, что антивенгерские борды на Закарпатье – это провокация российских спецслужб. Прокуратура Закарпатья открыла производство из-за скандальных антивенгерских бордов.

Напомним также, что ректора венгерского института в Берегово вызвали в СБУ из-за заявления о притеснениях в Украине. Предметом интереса спецслужбы стало выступление Ильдики Орос в Будапеште 23 октября, во время которого она заявила о притеснениях венгров в Украине фашистскими методами.

Отношения Венгрии и Украины усложнились на фоне языкового вопроса. Так, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Документ, вступивший в силу 28 сентября 2017 года, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Впоследствии в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене.

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Отношения Украины и Венгрии стали еще хуже после скандала с раздачей венгерских паспортов на Закарпатье. 28 сентября стало известно, что прокуратура возбудила по факту раздачи венгерских паспортов дело о государственной измене.

10 октября Венгрия вызвала на ковер посла Украины Любовь Непоп из-за публикации сайтом "Миротворец" информации о более 300 закарпатских чиновников, которые имеют украинское и венгерское гражданство.

4 октября Украина объявила консула Венгрии в Берегово персоной нон-грата. Он должен покинуть территорию Украины.

24 октября министерство иностранных дел Венгрии предложило Украине подписать соглашение о защите нацменьшинств. Венгерское предложение предусматривает, что обе страны будут воздерживаться от политики, которая приведет к ассимиляции нацменьшинств и к изменению состава национальностей на Закарпатье.

Источник: https://censor.net.ua/n3098387
 
 
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кОГО, МЛЯ, МОСКАЛЬ-УРОД ВВАЖАЭ ФАШИСТОМ.
Москаль-урод з угорцями ледве не в засос цылуэться. Петро мыняй цього гывнюка, поки не пыздно...
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зачетная "работа", ватное быдло прощается с пенсиями на такие вот штучки. главное што вяликия и скрепорогия. скот вообще может по колено в говне радоваться шо на стадионе ценой в 10 таковы в норм. стране, их сборная кривоногов перепинала мячом сборную Науру или Саудии. норм, че На Закарпатье появились билборды с Москалем, ректором венгерского университета и призывом победить фашизм - Цензор.НЕТ 3344
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Москаль на два фронта работает? Гибкий товарищ... На Закарпатье появились билборды с Москалем, ректором венгерского университета и призывом победить фашизм - Цензор.НЕТ 9349
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Коли,Соня Кошкіна,спитала Коломойського,що він буде робити,як Порошенко буде, знову президентом,той засміявся,...і сказав:"Не буде.."bo taty добавил(а),Boris Borisenko
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А может Москаль стал членом партии "Йоббик" На Закарпатье появились билборды с Москалем, ректором венгерского университета и призывом победить фашизм - Цензор.НЕТ 5540
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Скорее всего чья-то провокация, наклеено криво-косо.
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якось криво наклеєно, наче аматори ліпили
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Якби Москаль та вся ієрархія під ним більше займався економікою краю, а не політиканством та політичним піаром, то не з'являлися б такі провокативні білборди. А так результат його роботи і роботи його командосу роботи поки що плачевні: автодороги краю - ужас, нові робочі місця - 0, народ тікає з регіону.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Закарпатье появились билборды с Москалем, ректором венгерского университета и призывом победить фашизм. ФОТО
 
 
 
 
 
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