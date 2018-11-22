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Все про:Интерпол (434) Кремль (480)

 Спасение Интерпола от Кремля еще не завершено, - Wall Street Journal

Авторитарные режимы на протяжении последних лет манипулировали международной правоохранительной сетью, чтобы преследовать своих политических оппонентов. И именно это сделало недавние выборы нового лидера Интерпола чрезвычайно важными.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говрится в статье Wall Street Journal.

Издание отмечает, что Россия злоупотребляла возможностями организации больше всего. Если бы российский генерал из путинского МВД Александр Прокопчук победил, как хотели в Кремле, это убило бы все надежды на реформирование организации.

Неожиданная победа Ким Чон Яна произошла после того, как в последнюю минуту большинство западных стран выступили против кандидатуры Прокопчука. Шесть сенаторов США от обеих партий также выступили с заявлением против избрания россиянина, обвиняя его в том, что он "лично причастен" к стратегии использования Интерпола для преследования оппонентов Кремля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина смогла консолидировать усилия стран-членов Интерпола при избрании главы организации, - начальник Укрбюро Неволя

Администрация Дональда Трампа тоже высказалась против кандидатуры Прокопчука, а Совет национальной безопасности США подтвердил факты российского злоупотребления, подчеркнув, что Америка "решительно поддерживает" Ким Чон Яна.

Когда Прокопчук проиграл, Кремль объяснил это "беспрецедентным давлением и вмешательством".

Издание пишет, что надеется, что так все и было. Но Интерпол все еще не спасен. Несмотря на то, что организация два года назад начала реформы, которые ей остро необходимы, ей до сих пор не удалось избавиться от проблемы злоупотребления со стороны авторитарных режимов, которые пытаются преследовать своих критиков по всему миру. Поэтому у новоизбранного президента Интерпола много работы, чтобы восстановить доверие.

Также читайте: Замысел РФ провалился, - МИД Украины об избрании нового главы Интерпола

Источник: https://censor.net.ua/n3098382
 
 
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а тоже не краду, но мне не пофиг если очередной рашист появится в такой влиятельной организации и начнет подигрывать хуйлу
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ты это рашисту объясняешь? )))) Конечно ему пофиг - теперь то он ничего изменить не может ))
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Кремль усрался в очередной раз. Сколько можно? Вонь на весь мир, дышать уже нечем.
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Тебе КИРПИЧЕВ виднеее. Ты там живешь. Порятунок Інтерполу від Кремля ще не завершено, - Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 7006
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Рецепт спасения от маскалей Интерпола и всего человечества один (собачку жаль) :
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Похоже, еще придется Интерпол охранять от кацапов. Полый народец, никому нет спокойствия
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Не! Ну нам интерпол надо. А как здать ХУЙЛУ наших воевавших в сраном ДНР или ЛНР. Или дисидентов с Северной Корее. Или чеченцев, которые Кадырову не в нюх?
И МНОГО МНОГО СЛУЧАЕВ. А ЕСЛИ КАКОЙ-ТО РИГОШОКОЛАД НЕ ЗНАЕТ Я НАПОМНЮ ЕСЛИ ЦН (позволит).
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСпасение Интерпола от Кремля еще не завершено, - Wall Street Journal
 
 
 
 
 
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