 Спасение Интерпола от Кремля еще не завершено, - Wall Street Journal

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говрится в статье Wall Street Journal.

Издание отмечает, что Россия злоупотребляла возможностями организации больше всего. Если бы российский генерал из путинского МВД Александр Прокопчук победил, как хотели в Кремле, это убило бы все надежды на реформирование организации.



Неожиданная победа Ким Чон Яна произошла после того, как в последнюю минуту большинство западных стран выступили против кандидатуры Прокопчука. Шесть сенаторов США от обеих партий также выступили с заявлением против избрания россиянина, обвиняя его в том, что он "лично причастен" к стратегии использования Интерпола для преследования оппонентов Кремля.

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Администрация Дональда Трампа тоже высказалась против кандидатуры Прокопчука, а Совет национальной безопасности США подтвердил факты российского злоупотребления, подчеркнув, что Америка "решительно поддерживает" Ким Чон Яна.

Когда Прокопчук проиграл, Кремль объяснил это "беспрецедентным давлением и вмешательством".

Издание пишет, что надеется, что так все и было. Но Интерпол все еще не спасен. Несмотря на то, что организация два года назад начала реформы, которые ей остро необходимы, ей до сих пор не удалось избавиться от проблемы злоупотребления со стороны авторитарных режимов, которые пытаются преследовать своих критиков по всему миру. Поэтому у новоизбранного президента Интерпола много работы, чтобы восстановить доверие.

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