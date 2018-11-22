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 Правовой комитет рекомендовал Раде поддержать в первом чтении закрепление в Конституции курса Украины на членство в ЕС и НАТО

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал парламенту предварительно утвердить президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно интеграции Украины в ЕС и НАТО.

Соответствующее решение члены комитета поддержали на заседании в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Таким образом, теперь открыть путь для рассмотрения законопроекта в сессионном зале парламента в первом чтении.

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Спикер Верховной Рады Андрей Парубий отметил, закрывая утреннее заседание Рады, что парламент сможет во время вечернего заседания рассмотреть законопроект, если комитет примет решение.

"Я даю поручение комитету правовой политики, чтобы в обеденный перерыв вы могли рассмотреть (законопроект. - Ред.). Будет символично, если в пятую годовщину начала Революции Достоинства мы сможем проголосовать за первое чтение изменений в Конституцию", - сказал он, закрывая утреннее пленарное заседание в четверг.

Источник: https://censor.net.ua/n3098381
 
   
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Тебята, а что бы будете закреплять в Конституции, если ЕС распадется? Или вы про Брекзит не слышали?
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какой бред(
конституция государства пишется навека!
какой евросоюз какое нато? при всём моём к ним уважении
колхоз червоно дышло
напишите там уже шо петр алексеич лучший гетьман украины
и все украинцы любят шакалад больше чем сало
сколько можно уже украину ставить раком?
надеюсь через четыре месца этот кошмар закончиться

псы. вертушки прут на госпиталь, одна за другой(
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я смотрю пЭтю сильно пучит перед выборами... может давайте закрепим в Конституции Украины что президентом имеет право быть только тот - кто владеет Рошеном?! Правовий комітет рекомендував Раді підтримати в першому читанні закріплення в Конституції курсу України на членство в ЄС і НАТО - Цензор.НЕТ 6286..бред
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ця новина для того,щоб рогатих пучило!!))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПравовой комитет рекомендовал Раде поддержать в первом чтении закрепление в Конституции курса Украины на членство в ЕС и НАТО
 
 
 
 
 
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