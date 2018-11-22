 Украинцы винят в подорожании газа центральную власть, президента и депутатов, - соцопрос

41,9% украинцев считают, что за рост цен на природный газ для населения в большей мере ответственна центральная власть в целом, 19,6% – президент Украины Петр Порошенко и 11% – Верховная Рада. Об этом свидетельствуют данные опроса Института социальных технологий "Социополис", представленные на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг, сообщает Цензор.НЕТ.
Кроме того, 8,2% украинцев возложили ответственность за подорожание газа на премьер-министра Владимира Гройсмана, 7,2% – на Международный валютный фонд, 4,9% – выбрали другой вариант. 7,2% затруднились с ответом.
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Респондентам также задавали вопрос, насколько сложно их семьям будет оплачивать счета за природный газ после подорожания.
56% ответили, что если не оформлять субсидию, то доходов семьи будет недостаточно для полной оплаты счетов за газ, 28,5% сказали, что это будет сложно, но в целом семья сможет оплачивать счета, 8,1% отметили, что их домохозяйство не потребляет газ, 2,7% констатировали, что удорожание не составит значительных проблем для их семей, а 4,7% затруднились с ответом.
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Опрос Института социальных технологий "Социополис" был проведён с 8 по 16 ноября 2018 года. Опрошено 2403 респондента в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, кроме населения АР Крым и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность составила не более 2% для показателей близких к 50%, 1,7% – для показателей до 25%, 1,2% – для показателей до 10% и 0,9% – для показателей до 5%.
ПОФИГ КАК ГОЛОСУЮТ ГЛАВНОЕ КАК СЧИТАЮТ
удачи вам в месте на выборах смотрите не обосритесь!!
-уряду вдалося домовитися і будуть вставляти 10-сантиметровий!
-так це вдвічі меньше ніж хотіли?
- а у вас взагалі- субсидія- вам вставлятимуть 7-сантиметровий!
УРЯД ГРОЙСМАНА.
ЧАС ПРИЙМАТИ ВІДПОВІДАЛЬНІ РІШЕННЯ !!!
Ясен пень, что властная козлота во всем виновата.
2018 ноябрь - получателей субсидий 3,5 ляма
Це не може бути їхньою картинкою.
По перше, переможЕмо.
По друге, УкраЇні !
Це якийсь кацап малював.
Хуйло нами уже стократно обвинен и проклят.
Запухлый боров на посту нашего президента тоже - явление вредное, но благо временное.
Гройсман? - харизматийный винницкий еврей, который хочет одновременно обогатится сам и сделать приятно всем окружающим. (Ни....Я из этого не выходит)
Я бы обвинил самих нас, раз мы позволили этой грязной шайке ворюг сесть нам на шею. Так будет честнее.
Лично Я ни за ПЕЦЮ ни за ГРОСЮ не голосовал! Вопрос почему я разгребаю это дерьмо?!!
В стране меньше 3% достойно зарабатывающих граждан.
Це безумовно ришуча и потужна перемога, которой ми завдячуємо лично пану президенту. Еге ж, соя?
Щроблем не було.
ВАМ РИГОШОКОЛАДИ ПОТРІБНО ЩЕ ДОБАВИВИТИ.
Може вас сусіди задавлять дебілів.
🤑
Конкретика дуже проста, і саме Ви від неї тікаєте. Ротердам+, схема яку зробив ставленик порошенка Вовк, і за якою вкрадено щонайменше 25 мільярдів. Це - найяскравіший приклад. Але для мене більш показовими прикладами є:
- орден Охендовському,
- крадіжки Авакова,
- безкарність катів Майдану,
- Іловайський котел,
- ліпєцька фабрика,
- візит до Фірташа перед виборами,
- відновлення електропостачання в окупований Крим,
- працюючий рупор кремля телеканал Інтер,
- працюючі банки окупанта,
- репресії проти блокадників торгівлі на крові,
- репресії проти антикорупціонерів.
Але, найголовніше - неочищення влади від корупціонерів, саботаж боротьби з корупцією.
Отже, Порошенко - відвертий ворог, агент кремля.
ПЕЦЯ это наш спаситель из спсика ФОРБС, а ВСЕ ВКРАЛА ЮЛЬКА И СХОВАЛА НА ТАЙНОМУ СХОВИЩИ