 Украинцы винят в подорожании газа центральную власть, президента и депутатов, - соцопрос

41,9% украинцев считают, что за рост цен на природный газ для населения в большей мере ответственна центральная власть в целом, 19,6% – президент Украины Петр Порошенко и 11% – Верховная Рада. Об этом свидетельствуют данные опроса Института социальных технологий "Социополис", представленные на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг, сообщает Цензор.НЕТ.

Кроме того, 8,2% украинцев возложили ответственность за подорожание газа на премьер-министра Владимира Гройсмана, 7,2% – на Международный валютный фонд, 4,9% – выбрали другой вариант. 7,2% затруднились с ответом.

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Респондентам также задавали вопрос, насколько сложно их семьям будет оплачивать счета за природный газ после подорожания.

56% ответили, что если не оформлять субсидию, то доходов семьи будет недостаточно для полной оплаты счетов за газ, 28,5% сказали, что это будет сложно, но в целом семья сможет оплачивать счета, 8,1% отметили, что их домохозяйство не потребляет газ, 2,7% констатировали, что удорожание не составит значительных проблем для их семей, а 4,7% затруднились с ответом.

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Опрос Института социальных технологий "Социополис" был проведён с 8 по 16 ноября 2018 года. Опрошено 2403 респондента в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, кроме населения АР Крым и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность составила не более 2% для показателей близких к 50%, 1,7% – для показателей до 25%, 1,2% – для показателей до 10% и 0,9% – для показателей до 5%.