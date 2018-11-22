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Темы дня: Евробляхи Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
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Все про:ВР (22464) Газ (8974) опрос (1600) Порошенко (15781) цены (2073) Гройсман (4448)

 Украинцы винят в подорожании газа центральную власть, президента и депутатов, - соцопрос

56% опрошенных сказали, что без субсидии не смогут оплачивать счета за газ.

41,9% украинцев считают, что за рост цен на природный газ для населения в большей мере ответственна центральная власть в целом, 19,6% – президент Украины Петр Порошенко и 11% – Верховная Рада. Об этом свидетельствуют данные опроса Института социальных технологий "Социополис", представленные на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг, сообщает Цензор.НЕТ.

Кроме того, 8,2% украинцев возложили ответственность за подорожание газа на премьер-министра Владимира Гройсмана, 7,2% – на Международный валютный фонд, 4,9% – выбрали другой вариант. 7,2% затруднились с ответом.

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Респондентам также задавали вопрос, насколько сложно их семьям будет оплачивать счета за природный газ после подорожания.

56% ответили, что если не оформлять субсидию, то доходов семьи будет недостаточно для полной оплаты счетов за газ, 28,5% сказали, что это будет сложно, но в целом семья сможет оплачивать счета, 8,1% отметили, что их домохозяйство не потребляет газ, 2,7% констатировали, что удорожание не составит значительных проблем для их семей, а 4,7% затруднились с ответом.

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Опрос Института социальных технологий "Социополис" был проведён с 8 по 16 ноября 2018 года. Опрошено 2403 респондента в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, кроме населения АР Крым и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность составила не более 2% для показателей близких к 50%, 1,7% – для показателей до 25%, 1,2% – для показателей до 10% и 0,9% – для показателей до 5%.

Источник: https://censor.net.ua/n3098379
 
   
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дураки которые делают ставку на выборы запомните одну истину которую уже знает даже школьник

ПОФИГ КАК ГОЛОСУЮТ ГЛАВНОЕ КАК СЧИТАЮТ

удачи вам в месте на выборах смотрите не обосритесь!!
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да ты что, а почему счас неззя применить коктели молотова? почему надо ждать ФАЛЬСИФИКАЦИЙ НА ВЫБОРАХ, если все понятно и так?! так что ни тешь себя иллюзиями, вам счас постоянно говорят НЕЗЗЯ А ТО ПУТИН НАПАДЕТ, так же само вам скажут и на выборах что НЕЗЗЯ А ТО ПУТИН НАПАДЕТ и вы молча как всегда пойдете в стойло мукать!!
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Потный,старый,гадкий...Внешне. А в середени - одна трухлятина.
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Эх, Марфуша, нам ли быть в печали?Танцуют все!Я требую продолжения банкета! (С)
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- а ви чули - що всім будуть вставляти 20 сантиметровий?
-уряду вдалося домовитися і будуть вставляти 10-сантиметровий!
-так це вдвічі меньше ніж хотіли?
- а у вас взагалі- субсидія- вам вставлятимуть 7-сантиметровий!
УРЯД ГРОЙСМАНА.
ЧАС ПРИЙМАТИ ВІДПОВІДАЛЬНІ РІШЕННЯ !!!
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А как папередники? Это Юлька все украла, разве нет?
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так порохло в 2014 році казав що борг уряда Тимошенко списано.. коли він брехав? в 2014 чи зараз?
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А кого должны винить, себя, что ли？
Ясен пень, что властная козлота во всем виновата.
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да всем дадут субсидии ! не переживайте!
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2017 ноябрь - получателей субсидий 7 лямов
2018 ноябрь - получателей субсидий 3,5 ляма
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буде більше незадоволених порохловим лайном. класно!
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Странно. ДА? Кто выгодопоучатель? Циничный, лживый барыга с трактора???
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НЕ верю. Виновата не власть, БАРАНЫ, БАРАНЫ ВИНОВАТЫ. А кто БАРАНЫ?
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кто? Вы себя к баранам естественно не относите? Легче всего не голосовать,плыть по течению, а потом винить во всем "баранов".
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Ты прям в зеркало перед собой........соболезнования
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Неправда! Это Тимошенко виновата! Я Гройсману верю как самому себе! А он сказал, что еще в 2009году это повышение юлька сделала.
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Правий сектор не знає української мови ???
Це не може бути їхньою картинкою.
По перше, переможЕмо.
По друге, УкраЇні !
Це якийсь кацап малював.
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ЛЮБІ МОЇ! КОЛИ Я СТАНУ ПРЕЗИДЕНТОМ - ОБІЦЯЮ, ЗИМИ НЕ БУДЕ!!
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Шо за дурь? А кого еще винить в наших бедах?
Хуйло нами уже стократно обвинен и проклят.
Запухлый боров на посту нашего президента тоже - явление вредное, но благо временное.
Гройсман? - харизматийный винницкий еврей, который хочет одновременно обогатится сам и сделать приятно всем окружающим. (Ни....Я из этого не выходит)
Я бы обвинил самих нас, раз мы позволили этой грязной шайке ворюг сесть нам на шею. Так будет честнее.
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хорошо будем честными!!
Лично Я ни за ПЕЦЮ ни за ГРОСЮ не голосовал! Вопрос почему я разгребаю это дерьмо?!!
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Інститут соціальних технологій "Соціополіс"? - "Кто женщину ужинает, тот ее и танцует".... Далі можна не продовжувати.😕😕😕
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Ну не платите. Будет кризис неплатежей - задумаются.
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Дик хитросракі ...закон про пеню з 1 січня ..не відклали !?
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ага, щасс. Будка предусмотрительно уже приняла закон о банкротстве физ лиц. Будут безжалостно выкидывать на мороз.
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Какие выборы?Кто-то позавчера писал - "Это конец власти Порошенка." Не помнишь кто? Украинцы винят в подорожании газа центральную власть, президента и депутатов, - соцопрос - Цензор.НЕТ 3042
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Ну ежели не хуйло. то 100 пудов - виноват Папа Римский !
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дорогие украинцы... вы этих уплюдков привели к власти.. так что виноваты ВЫ САМИ!!!!!!!!!!
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"2,7% констатировали, что удорожание не составит значительных проблем для их семей,".

В стране меньше 3% достойно зарабатывающих граждан.
Це безумовно ришуча и потужна перемога, которой ми завдячуємо лично пану президенту. Еге ж, соя?
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А что, варианта, что виноваты москали, в опросе вообще не было?
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а где соевые гои в теме? или они все про проклятых евробляхеров пишут?
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А на кого щещ? Верніть на Юльку! Тількі при Юльці у нас такіх п
Щроблем не було.
ВАМ РИГОШОКОЛАДИ ПОТРІБНО ЩЕ ДОБАВИВИТИ.
Може вас сусіди задавлять дебілів.
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Гріігорій, на сьогодні тобі мабуть вже досить. Бо вже пальці заплітаються..😃😃😃
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отомщу на выборах шоколадные мрази по полной
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сколько же в этой стране агентов кремля, да соевые холуи, один пеця поцриот, ворует чтобы бороться с пропагандой путина
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Прошло триста лет а, хохол как и раньше всегда поёт одну и тужу песенку . Вокруг все все виноваты вот только не сам хохол . Печально . Таких и 21 ст. подавляющее большинство ...
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А цифры как совпали. В 2014-м 54% голосовали за пэдру, теперь 56% не могут обойтись без субсидии. 100% пэрэмога.
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Думали: выберем кондитера президентом - будем все в шоколаде. Но совпал только цвет💩..
🤑
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Думали: выберем кондитера президентом - будем все в шоколаде. Но совпал только цвет💩...
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Ну хоть 56% уже начали соображать.
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Тут порохобот один конкретики просить, так от.
Конкретика дуже проста, і саме Ви від неї тікаєте. Ротердам+, схема яку зробив ставленик порошенка Вовк, і за якою вкрадено щонайменше 25 мільярдів. Це - найяскравіший приклад. Але для мене більш показовими прикладами є:
- орден Охендовському,
- крадіжки Авакова,
- безкарність катів Майдану,
- Іловайський котел,
- ліпєцька фабрика,
- візит до Фірташа перед виборами,
- відновлення електропостачання в окупований Крим,
- працюючий рупор кремля телеканал Інтер,
- працюючі банки окупанта,
- репресії проти блокадників торгівлі на крові,
- репресії проти антикорупціонерів.
Але, найголовніше - неочищення влади від корупціонерів, саботаж боротьби з корупцією.
Отже, Порошенко - відвертий ворог, агент кремля.
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та не ты слушай ПЕЦЕБОТОВ
ПЕЦЯ это наш спаситель из спсика ФОРБС, а ВСЕ ВКРАЛА ЮЛЬКА И СХОВАЛА НА ТАЙНОМУ СХОВИЩИ
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраинцы винят в подорожании газа центральную власть, президента и депутатов, - соцопрос
 
 
 
 
 
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