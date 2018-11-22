 Хорошо осведомлен и усилит позиции Украины, - Ирина Геращенко о назначении Марчука в ТКГ

Об этом заявила журналистам в кулуарах парламента первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Президент Украины Петр Порошенко усилил позиции Украины в Трехсторонней контактной группе и назначил новым переговорщиком от Украины Евгения Кирилловича Марчука. Он очень хорошо осведомлен в ходе Минских переговоров, потому что все эти годы очень успешно работал в группе по вопросам безопасности, сейчас он просто перемещается на более высокую ступень", - сказала Геращенко.

Она отметила, что Марчук берет на себя эту нелегкую ношу представления Украины в ТКГ в очень трудное время, ведь несмотря на все усилия Украины российская сторона не хочет выполнять Минских соглашений.

Читайте также: Украина готова помиловать более 60 преступников в обмен на освобождение заложников на Донбассе, - Ирина Геращенко

В этом контексте Геращенко обратила внимание на то, что президент России отказался встречаться в Париже в рамках "нормандского формата" с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эмануэлем Макроном и Президентом Украины Петром Порошенко.

"Поэтому, к сожалению, мои прогнозы являются не простыми, но реалистичными - к сожалению, я не вижу возможностей большого продвижения (в переговорах ТКГ. - Ред.) со стороны Украины, потому что блокирует Минский процесс исключительно российская сторона. Свидетельством этого в том числе являются и псевдовыборы, которые они (РФ. - ред.) там провели", - отметила Геращенко.

Читайте также: Марчук будет исполнять обязанности представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу на общественных началах, - АП

Она добавила, что вся небольшая украинская команда, которая работала и работает в Минске, достойно представляет Украину, а предыдущий представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма достаточно жестко защищал территориальную целостность и суверенитет Украины.

"Безусловно, Евгений Кириллович Марчук, который как лев борется в группе по вопросам безопасности, свою риторику и свою мудрость перенесет в Трехстороннюю контактную группу. Будет ли результат? Это зависит от Российской Федерации, которая не выполняет безопасный блок, гуманитарный блок, заблокировала вопрос освобождения заложников и другие", - констатировала Геращенко.