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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Нафтогаз (2591) Фирташ (984) отопительный сезон (223)

 Облгазы Фирташа ставят под угрозу проведение отопительного сезона, - "Нафтогаз"

Предоставляя неполную и недостоверную информацию в Информационную платформу "Укртрансгаза", облгазы ставят под угрозу проведение отопительного сезона.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении НАК "Нафтогаз Украины".

Согласно сообщению, большинство облгазов, которым предъявляет претензии "Нафтогаз", относятся к группе РГК бизнесмена Дмитрия Фирташа.

"В связи с запланированным внедрением с 1 декабря 2018 года системы суточного балансировки газа, "Нафтогаз" обращает внимание на откровенный саботаж начала работы системы со стороны облгазов, большинство из которых относится к группе РГК Дмитрия Фирташа. После завершения периода первичной регистрации потребителей в Информационной платформе суточной балансировки были выявлены значительные недостатки в наполнении системы: неполная или недостоверная информация о потребителях, предоставленная облгазами", - заявили в "Нафтогазе".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Под угрозой отключения от газа и отопления еще 22 теплоснабжающих предприятия в девяти регионах Украины, - Шахов

Из-за этого, как сообщается, корректная регистрация потребителей, включая тех, которые имеют право на получение газа на возложении специальных условий (ВСО), невозможна.

"Нафтогаз" отмечает, что операторы ГРС (газораспределительных сетей), вопреки поручению НКРЭКУ, так и не выполнили в полном объеме свои обязательства по корректному наполнению информационной платформы.

В заявлении также напоминается, что "Нафтогаз" не сможет оказывать номинации потребителям на условиях ВСО, данные о которых отсутствуют в Информационной платформе. При этом, согласно Кодексу ГТС, облгазы имеют право отключать потребителей, которым не предоставлено номинации.

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Источник: https://censor.net.ua/n3098377
 
 
 Топ комментарии
 
первый раз за первый год правления шоколадной мрази что ли
да одним отсутствии счетчиков тепла приписывают и продают 5 млрд кубов газа!!!
в канкретные карманы
а субсидии из нашего же кармана покрывають это воровство
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Почему тогда Облгазы находяться во владении не государства а какого то человечка *фирташа*??? Может это Господь Бог или один из ангелов всесильных настолько что с ним не может справиться целое государство?????
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Угу, а еще помниться как в 2014 кандидат в однотуровые летал на поклон к Фирташу в Австрию. Зрада в квардате. ))
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Якщо цікавишся питанням, а не просто пустозвониш, то зараз вводиться ринок газу: труби одні, але можна купляти газ у будь-кого.
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первый раз за первый год правления шоколадной мрази что ли
да одним отсутствии счетчиков тепла приписывают и продают 5 млрд кубов газа!!!
в канкретные карманы
а субсидии из нашего же кармана покрывають это воровство
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.....
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Почему тогда Облгазы находяться во владении не государства а какого то человечка *фирташа*??? Может это Господь Бог или один из ангелов всесильных настолько что с ним не может справиться целое государство?????
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Шо вы делаете? Своими заявлениями вы за ЮЛЮ, ОНА с ним воевала, оказывается не напрасно? ИДИОТЫ.
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тише...ша скажут шо фирташ самий кращий друг юльки
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А мамашка Коболева надо полагать не при делах?
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Я думал статья про заоблачные тарифы и коррупционные схемы от мародеров. Про права на средства производства, оказавшиеся у жуликов всех мастей - это фундаментальные нерешенные вопросы Революции Достоинства.
А вот оно как - неполная информация...
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І що? Хтось щось зробе? Ні. Бо при владі у нас такіж самі "Фірташи".
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да ты шо .... вона оно как ...
так верни в державну власність ...слабо?
а то на кого стрелки переводить тогда?
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Украинцам рассылают платежки за газ по завышенным тарифам: подробности новой обдираловки Ноябрь 22, 2018Без рубрикиКомментарии: 5
Облгази Фірташа ставлять під загрозу проведення опалювального сезону, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 9754Облгазы придумали новый способ заработать на украинцах - им начали насчитывать «ненормированные кубы», ссылаясь на погоду и приказ Минэнерго 15-летней давности. Благодаря применению хорошо забытой методики расчета, людям приходится платить за газ на 5-10% больше, чем пообещал Гройсман.
Об этом сегодня рассказывает издание UBR.ua.
Суть ноу-хау газовщиков заключается в умножении фактически потребленного объема газа на корректирующий коэффициент. Последний был разработан и утвержден приказом Министерства энергетики №595 еще 21 октября 2003 года. В зависимости от области и месяца года множитель составляет от 0,98 летом, до 1,1 к концу зимы. И хотя никаких изменений в правила расчетов правительство не вносило, а последние несколько лет поставщики не применяли «дважды дореволюционную» методику, именно на этот документ ссылаются облгазы, объясняя людям, почему им взвинтили платежки.
«С 1 октября вступил в действие приказ Министерства топлива и энергетики, согласно которому кубометр природного газа будет приводиться к стандартным условиям и для каждого потребителя природного газа будет применяться определенный коэффициент в зависимости от расположения газового счетчика, региона, в котором потребитель проживает, и календарного месяца, за который оплачивается газ», - прокомментировали изданию на горячей линии «Киевоблгаза».
В тему - Сколько должен стоить газ для украинцев по-справедливому - эксперт
В целом, говорят эксперты, логика в действиях облгазов есть. Ведь идея коэффициента заключается в том, чтобы откорректировать заниженные показатели «уличных» счетчиков. Зимой и летом газ в зависимости от температуры сжимается или расширяется. А приборы учета рассчитаны на работу при стандартных 20 градусах.
Выходит, что жители домов (преимущественно частных) с установленными на улице счетчиками летом немного переплачивают за газ, а зимой прилично недоплачивают. Устранить несправедливость и призваны коэффициенты. Однако это никак не объясняет, почему облгазы вспомнили о старой технологии только сейчас, когда правительство решилось на повышение тарифов накануне отопительного сезона, а коэффициенты близки к максимальным. Да еще и грозят применить их задним числом, и пересчитать потребленные за предыдущие 3 года «кубы».
Облгазы в долгах
Практику применения завышающих множителей пока используют лишь несколько облгазов. Но нет никаких сомнений, что технологию очень быстро примут на вооружение и другие поставщики. Некоторые эксперты связывают воскресшие из ниоткуда коэффициенты с тяжелым финансовым положением облгазов - предприятия утонули в долгах перед «Нафтогазом».
«Да, такой приказ действительно есть. Но летом ведь никто не пересчитывал объемы газа в меньшую сторону. Кто-то вспомнил, что много лет назад был принят такой приказ, и решил заработать на потребителе. Ведь фактическая цена на газ вырастет процентов на 10. Думаю, что, если найдут еще способ накрутить, то им обязательно воспользуются. Причем все вполне законно, так как приказ никто не отменял», - рассказал изданию директор специальных проектов НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев.
Эксперты отмечают, что облгазы из-за неприменения коэффициентов прежде теряли каждый год до 400 млн м3 газа - столько недосчитывали счетчики в домах людей зимой. Однако приказ ранее не использовался, так как существовала негласная договоренность с властями не применять коэффициенты в обмен на приемлемые тарифы на «распределительные» услуги самих облагзов. Сейчас отпускные цены для населения подняли, но выросла и «закупочная» цена топлива. Доходы же газовщиков не поменялись. В то время как затраты неуклонно растут: многие жалуются, что им уже нечем платить зарплату работникам.
Заплатят не все
Если жители Киевской области уже получают платежки с новыми «тарифами», то киевлян это не касается. Во всяком случае пока. Эксперты это связывают с тем, что в Киеве потери газа из-за некорректного подсчета счетчиками по сравнению в регионами намного ниже.
«У большинства потребителей «Киевгаза» счетчики стоят внутри квартир, да и расходуют топлива они совсем немного - в основном на готовку. В областных же компаниях, где население отапливает газом дома, а газовые трубы идут поверху, потерь гораздо больше. Эта проблема была всегда, но на нее закрывали глаза. Сейчас же, когда облгазам не дают поднимать свои расценки, это становится способом подзаработать», - считает сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.
Эксперты уверены, что заплатить украинцам в итоге придется, ведь все законно. И если перерасчет объемов потребленного газа за три года под вопросом, то применение коэффициентов в дальнейшей практике не вызывает сомнений. По крайней мере, если Кабмин не решит вдруг отменить дореволюционный документ. А в ряде областей, прогнозируют эксперты, платежки за газ вырастут, не считая октябрьского подорожания, еще на 10%.
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Добавлю к вышеизложенному, что большинство облгазов принадлежат олигарху Фирташу - большому другу президента Порошенко…
В тему - В США потребовали от Порошенко и Гройсмана избавить Украину от коррупционных схем Фирташа в газовой сфере
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еще пяток процентов в копилку ВОНЫ на будущих "выборах".
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Хочу нагадати..
До "приватизації" сумарна заборгованість "облгазів2 перед нафтогазом становила більше 24 млрд ₴ і звісно, що "ціна" таких "облгазів була невеликою, м'яко кажучи.
Після "прихватизації" борги були списані за рахунок "держави".
Хочу ще нагадати стова "залізної леді" : "There is no such thing as public money; there is only taxpayers' money."
Нас, українців, тоді наї₴али в черговий раз..
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..а перед цим була афера з "Надра Банком", коли Фірташу надрукували декілька мільярдів ₴, НБУ конкретно "обвалив" курс $, Фірташ на міжбанку скупив на ті мільярди ₴ мільярди $, потім НБУ "обвалив" курс ₴ , Фірташ продав частину $ і повернув "борг" НБУ, НБУ стерилізував ті ₴, а у Фірташа залишився в кишені 1 млрд $.
Панове, вгадайте кого тоді наї&али..
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та влада ще й не знає,скількі ж там субсидіантів.Мабудь кількість пишуть по домовленності а потім ділять гроші.Хто цим займається----рева чи розенко.
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Баришня! Такі справи робляться тільки з мовчазної згоди найвищого керівництва держави. Це мільярди доларів...
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Быстрее бы перестали топить!
Можно будет отключаться от отопления.
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У зрадофілів зараз почнеться розрив шаблона: як може влада щемити Фірташа, який дружбан Пороха?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОблгазы Фирташа ставят под угрозу проведение отопительного сезона, - "Нафтогаз"
 
 
 
 
 
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