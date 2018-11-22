 Облгазы Фирташа ставят под угрозу проведение отопительного сезона, - "Нафтогаз"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении НАК "Нафтогаз Украины".
Согласно сообщению, большинство облгазов, которым предъявляет претензии "Нафтогаз", относятся к группе РГК бизнесмена Дмитрия Фирташа.
"В связи с запланированным внедрением с 1 декабря 2018 года системы суточного балансировки газа, "Нафтогаз" обращает внимание на откровенный саботаж начала работы системы со стороны облгазов, большинство из которых относится к группе РГК Дмитрия Фирташа. После завершения периода первичной регистрации потребителей в Информационной платформе суточной балансировки были выявлены значительные недостатки в наполнении системы: неполная или недостоверная информация о потребителях, предоставленная облгазами", - заявили в "Нафтогазе".
Из-за этого, как сообщается, корректная регистрация потребителей, включая тех, которые имеют право на получение газа на возложении специальных условий (ВСО), невозможна.
"Нафтогаз" отмечает, что операторы ГРС (газораспределительных сетей), вопреки поручению НКРЭКУ, так и не выполнили в полном объеме свои обязательства по корректному наполнению информационной платформы.
В заявлении также напоминается, что "Нафтогаз" не сможет оказывать номинации потребителям на условиях ВСО, данные о которых отсутствуют в Информационной платформе. При этом, согласно Кодексу ГТС, облгазы имеют право отключать потребителей, которым не предоставлено номинации.
да одним отсутствии счетчиков тепла приписывают и продают 5 млрд кубов газа!!!
в канкретные карманы
а субсидии из нашего же кармана покрывають это воровство
А вот оно как - неполная информация...
так верни в державну власність ...слабо?
а то на кого стрелки переводить тогда?
Облгазы придумали новый способ заработать на украинцах - им начали насчитывать «ненормированные кубы», ссылаясь на погоду и приказ Минэнерго 15-летней давности. Благодаря применению хорошо забытой методики расчета, людям приходится платить за газ на 5-10% больше, чем пообещал Гройсман.
Об этом сегодня рассказывает издание UBR.ua.
Суть ноу-хау газовщиков заключается в умножении фактически потребленного объема газа на корректирующий коэффициент. Последний был разработан и утвержден приказом Министерства энергетики №595 еще 21 октября 2003 года. В зависимости от области и месяца года множитель составляет от 0,98 летом, до 1,1 к концу зимы. И хотя никаких изменений в правила расчетов правительство не вносило, а последние несколько лет поставщики не применяли «дважды дореволюционную» методику, именно на этот документ ссылаются облгазы, объясняя людям, почему им взвинтили платежки.
«С 1 октября вступил в действие приказ Министерства топлива и энергетики, согласно которому кубометр природного газа будет приводиться к стандартным условиям и для каждого потребителя природного газа будет применяться определенный коэффициент в зависимости от расположения газового счетчика, региона, в котором потребитель проживает, и календарного месяца, за который оплачивается газ», - прокомментировали изданию на горячей линии «Киевоблгаза».
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В целом, говорят эксперты, логика в действиях облгазов есть. Ведь идея коэффициента заключается в том, чтобы откорректировать заниженные показатели «уличных» счетчиков. Зимой и летом газ в зависимости от температуры сжимается или расширяется. А приборы учета рассчитаны на работу при стандартных 20 градусах.
Выходит, что жители домов (преимущественно частных) с установленными на улице счетчиками летом немного переплачивают за газ, а зимой прилично недоплачивают. Устранить несправедливость и призваны коэффициенты. Однако это никак не объясняет, почему облгазы вспомнили о старой технологии только сейчас, когда правительство решилось на повышение тарифов накануне отопительного сезона, а коэффициенты близки к максимальным. Да еще и грозят применить их задним числом, и пересчитать потребленные за предыдущие 3 года «кубы».
Облгазы в долгах
Практику применения завышающих множителей пока используют лишь несколько облгазов. Но нет никаких сомнений, что технологию очень быстро примут на вооружение и другие поставщики. Некоторые эксперты связывают воскресшие из ниоткуда коэффициенты с тяжелым финансовым положением облгазов - предприятия утонули в долгах перед «Нафтогазом».
«Да, такой приказ действительно есть. Но летом ведь никто не пересчитывал объемы газа в меньшую сторону. Кто-то вспомнил, что много лет назад был принят такой приказ, и решил заработать на потребителе. Ведь фактическая цена на газ вырастет процентов на 10. Думаю, что, если найдут еще способ накрутить, то им обязательно воспользуются. Причем все вполне законно, так как приказ никто не отменял», - рассказал изданию директор специальных проектов НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев.
Эксперты отмечают, что облгазы из-за неприменения коэффициентов прежде теряли каждый год до 400 млн м3 газа - столько недосчитывали счетчики в домах людей зимой. Однако приказ ранее не использовался, так как существовала негласная договоренность с властями не применять коэффициенты в обмен на приемлемые тарифы на «распределительные» услуги самих облагзов. Сейчас отпускные цены для населения подняли, но выросла и «закупочная» цена топлива. Доходы же газовщиков не поменялись. В то время как затраты неуклонно растут: многие жалуются, что им уже нечем платить зарплату работникам.
Заплатят не все
Если жители Киевской области уже получают платежки с новыми «тарифами», то киевлян это не касается. Во всяком случае пока. Эксперты это связывают с тем, что в Киеве потери газа из-за некорректного подсчета счетчиками по сравнению в регионами намного ниже.
«У большинства потребителей «Киевгаза» счетчики стоят внутри квартир, да и расходуют топлива они совсем немного - в основном на готовку. В областных же компаниях, где население отапливает газом дома, а газовые трубы идут поверху, потерь гораздо больше. Эта проблема была всегда, но на нее закрывали глаза. Сейчас же, когда облгазам не дают поднимать свои расценки, это становится способом подзаработать», - считает сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.
Эксперты уверены, что заплатить украинцам в итоге придется, ведь все законно. И если перерасчет объемов потребленного газа за три года под вопросом, то применение коэффициентов в дальнейшей практике не вызывает сомнений. По крайней мере, если Кабмин не решит вдруг отменить дореволюционный документ. А в ряде областей, прогнозируют эксперты, платежки за газ вырастут, не считая октябрьского подорожания, еще на 10%.
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Добавлю к вышеизложенному, что большинство облгазов принадлежат олигарху Фирташу - большому другу президента Порошенко…
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До "приватизації" сумарна заборгованість "облгазів2 перед нафтогазом становила більше 24 млрд ₴ і звісно, що "ціна" таких "облгазів була невеликою, м'яко кажучи.
Після "прихватизації" борги були списані за рахунок "держави".
Хочу ще нагадати стова "залізної леді" : "There is no such thing as public money; there is only taxpayers' money."
Нас, українців, тоді наї₴али в черговий раз..
Панове, вгадайте кого тоді наї&али..
Можно будет отключаться от отопления.