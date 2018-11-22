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Все про:присяга (137) ГБР (177)

 27 ноября 295 следователей ГБР должны принять присягу: Бюро откроет первые уголовные производства

Назначение 295 следователей Государственного бюро расследований (ГБР) и принятие присяги запланировано на 27 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"27 ноября следователи Государственного бюро расследований примут присягу и начнут первые уголовные производства. На эту дату планируется назначение 295 следователей ГБР, если они получат положительные заключения по результатам специальных проверок и психофизиологического исследования с помощью полиграфа", - говорится в сообщении.

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Среди них - 102 следователя центрального аппарата и 193 следователя территориальных управлений ГБР.

В Госбюро указали, что в центральном аппарате и территориальных управлениях сформированы следственные подразделения по трем направлениям: расследование преступлений в сфере служебной деятельности и коррупции; расследование преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов и в сфере правосудия; расследование военных преступлений.

Также уже идут конкурсы на 73 должности следователей, из них: 38 должностей в центральном аппарате и 35 - в территориальных управлениях. Всего по состоянию на 27 ноября в Государственном бюро расследований должны быть назначены 520 работников. Среди них: 177 - в центральном аппарате и 343 - в территориальных управлениях.

В то же время, Государственное бюро расследований начнет работу без оперативных работников, а во время досудебных расследований будут привлекаться оперативные подразделения других правоохранительных органов. 

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Территориальные управления Бюро начнут работу одновременно с центральным аппаратом. Созданы 7 территориальных управлений.

Источник: https://censor.net.ua/n3098373
 
 
 Топ комментарии
 
Смысл так торопиться? После 31.03.2019....всё будет пересмотрпено, новые Реальные конкурсы.
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Кто сидит? Один "мушкетёр" Ефремов, один за всех.....понты...все Ни ф чём не финофаты......откупились в супермаркете ГПУ.
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Борьба с коррупцией набирает обороты. Теперь заносить надо уже в 4 органа : ГПУ, НАБУ, САП,ГБР. А еще есть куча "антикоррупционеров". О них тоже забывать нельзя.
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Смысл так торопиться? После 31.03.2019....всё будет пересмотрпено, новые Реальные конкурсы.
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Точно.Кто сейчас сидит-будет выносить приговоры. 27 ноября 295 следователей ГБР должны принять присягу: Бюро откроет первые уголовные производства - Цензор.НЕТ 636
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Кто сидит? Один "мушкетёр" Ефремов, один за всех.....понты...все Ни ф чём не финофаты......откупились в супермаркете ГПУ.
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Уже не куда.......думать, память вскрывать, весна 2019........
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жаль текст присяги не опубликован
поржали бы
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27 ноября 295 следователей ГБР должны принять присягу: Бюро откроет первые уголовные производства

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надеюсь это будет прототив главбарыги.
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- Ничего, ничего, либер фатер Конрад Карлович Михельсон ! Святое дело! Батистовые портянки будем носить, крем Марго кушать. (с)
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Борьба с коррупцией набирает обороты. Теперь заносить надо уже в 4 органа : ГПУ, НАБУ, САП,ГБР. А еще есть куча "антикоррупционеров". О них тоже забывать нельзя.
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"27 ноября 295 следователей ГБР должны принять присягу: Бюро откроет первые уголовные производства" - что за фигня? У нас всё открывает и ленточки перерезает Порошенко.
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последним абзацем присяги должны быть следующие слова, -
"ЕСЛИ Я НЕ ВЫПОЛНЮ СВОИ ОБЕЩАНИЯ, ТО ПУСТЬ МЕНЯ ПОСТИГНЕТ СУРОВАЯ КАРА, СОДЕРЖАЩЕГО МЕНЯ, УКРАИНСКОГО НАРОДА ПУТЁМ ПОВЕШАНИЯ МЕНЯ НА МАЙДАНОВСКОМ ФОНАРЕ !"
Почему то думается, что ряды чиновников воровской власти сильно поредеют. Если они вообще останутся на своих должностях...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины27 ноября 295 следователей ГБР должны принять присягу: Бюро откроет первые уголовные производства
 
 
 
 
 
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