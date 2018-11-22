 27 ноября 295 следователей ГБР должны принять присягу: Бюро откроет первые уголовные производства

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"27 ноября следователи Государственного бюро расследований примут присягу и начнут первые уголовные производства. На эту дату планируется назначение 295 следователей ГБР, если они получат положительные заключения по результатам специальных проверок и психофизиологического исследования с помощью полиграфа", - говорится в сообщении.
Среди них - 102 следователя центрального аппарата и 193 следователя территориальных управлений ГБР.
В Госбюро указали, что в центральном аппарате и территориальных управлениях сформированы следственные подразделения по трем направлениям: расследование преступлений в сфере служебной деятельности и коррупции; расследование преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов и в сфере правосудия; расследование военных преступлений.
Также уже идут конкурсы на 73 должности следователей, из них: 38 должностей в центральном аппарате и 35 - в территориальных управлениях. Всего по состоянию на 27 ноября в Государственном бюро расследований должны быть назначены 520 работников. Среди них: 177 - в центральном аппарате и 343 - в территориальных управлениях.
В то же время, Государственное бюро расследований начнет работу без оперативных работников, а во время досудебных расследований будут привлекаться оперативные подразделения других правоохранительных органов.
Территориальные управления Бюро начнут работу одновременно с центральным аппаратом. Созданы 7 территориальных управлений.
поржали бы
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надеюсь это будет прототив главбарыги.
"ЕСЛИ Я НЕ ВЫПОЛНЮ СВОИ ОБЕЩАНИЯ, ТО ПУСТЬ МЕНЯ ПОСТИГНЕТ СУРОВАЯ КАРА, СОДЕРЖАЩЕГО МЕНЯ, УКРАИНСКОГО НАРОДА ПУТЁМ ПОВЕШАНИЯ МЕНЯ НА МАЙДАНОВСКОМ ФОНАРЕ !"
Почему то думается, что ряды чиновников воровской власти сильно поредеют. Если они вообще останутся на своих должностях...