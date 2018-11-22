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 Российская баржа с зерном затонула в Азовском море

У побережья в районе Керчи в Азовском море затонула баржа с зерном из российского Ростова-на-Дону.

Об этом сообщает "управление" МЧС РФ в оккупированном Крыму, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса".

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"На выходе из Керчь-Еникальского канала, к северу от мыса Борзовка, на глубине 10 метров в 600 метрах от берега, к востоку от мыса Хрони затонула баржа с зерном 3300 тонн", – говорится в сообщении.

Устанавливаются причины происшествия и владелец груза.

Также отмечается, что разлива топлива, жертв и пострадавших нет. В результате происшествия движение судов в Азовском море и Керченском проливе не было затруднено.

Источник: https://censor.net.ua/n3098372
 
   
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Хоть какая-то польза есть. Подкормили рыбку, а через пару лет мы эту жирную тарань и рыбца съедим под пиво.
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...вдвоём, сгибаясь под тяжёлой ношей, нести домой одну рыбину раскабаневшей азовской тюльки Російська баржа із зерном затонула в Азовському морі - Цензор.НЕТ 6599
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Она только майонезом у дерипаски кормилась... Російська баржа із зерном затонула в Азовському морі - Цензор.НЕТ 80
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сегодня у бычка праздник, порвали все баяны, русалка пострадала тоже Російська баржа із зерном затонула в Азовському морі - Цензор.НЕТ 9769
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Скоро название рыбы "бычок" обрастёт новым смыслом... килограмм на 100 так обрастёт Російська баржа із зерном затонула в Азовському морі - Цензор.НЕТ 5574
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лапти, рисуйте на борту "Ашота" еще одну звездочку
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класно! але новина ще зранку була. слоупоки якісь
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День пішов " наростаючими " положительными емоціями (бодай якась моральна компенсація за ціни на газ).
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овцевоз Ашот, нарисовал на борту еще один трезубец, за удачный таран ? ))
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Нормально... Главное - баржа не в "мёртвой зоне", зараженной сероводородом...Теперь зерном займутся донные микроорганизмы, потом за них возьмутся кольчатые черви. Ну, а дальше бычок, барабулька, кефаль, ставрида, скумбрия... Подкормят экосистему...
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и течение прибережное как раз в нашу сторону!
рыбалка будет хорошая надеюсь
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Рыбачил я там в 90-е, несколько раз... Ставридку на "самодур", и бычка, а один раз на кефаль нарвались...
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Разлива мазута нет...пострадавших нет...
Зерна тоже уже нет!)))
Кто то умненький зерно увел на лево...
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Росийская баржа с зерном против украинской с контрабасными сигами - кто кого ???
У кого сознательность ваше ???
Чьи скрепы победят ???
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СкрЄпи могут быть тоКА у лишнехромосомных... Російська баржа із зерном затонула в Азовському морі - Цензор.НЕТ 6118
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Это миф .
Стоит только почитать комменты порохоботов - там мозгов нет , одни карамельные скрепы .
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Запутинец, матчасть читать надо, а не гнать пургу.
Духовные скрепы (также просто скрепы) - распространённая в политическом дискурсе фраза, запущенная Владимиром Путиным в 2012 году, означающая ценности, скрепляющие Россию в единое целое.
Подробнее: http://www.wikireality.ru/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%8B
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Я протестую - то не политический дискурс, а срач клоунов за деньги пидораса хуйло
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Так выходить тогда Шо все лишнехромосомные порохоботы?
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шикарная рыбалка будет в том месте!!! Російська баржа із зерном затонула в Азовському морі - Цензор.НЕТ 614
на халявную кормежку сплывется все, что может двигаться!... гыгыгы
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нормально! а если бы она в горлышке ...под мостом затонула?
или то они экспериментируют... течение проверяют....на всякий случай...
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Хотят азов превратить в брашку. Не смейтесь, РОССИЯНЕ ВСЕ МОГУТ.
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к сожалению для роисян - пшеница в соленой воде не проростает
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Ну, откуда им это знать. Они просто хотят.
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"Морские котики" Украины в действии Російська баржа із зерном затонула в Азовському морі - Цензор.НЕТ 6533 Слава Украине!
Російська баржа із зерном затонула в Азовському морі - Цензор.НЕТ 4637
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Ну вот ,мясо уже на дне,теперь хлебушек,осталось еще баржу с боярай потопить и кацапы добровольно пойдут топиться.
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с наступающим новым годом, украинская рыба, все, что можем, пока только зерно
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Никто не пострадал, баржа и груз застрахованы.
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Если бы баржа рос. МИДа затонула(главарь - Лярвов, лошадь), то вся рыба - на берег в радостных конвульсиях от кайфа, кокаинового то. Кто не поймал - я его удочку гнул. А так, просто может какой-то "новичок" везли себе... ой(убегает)
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Контрольна закупка... В партії зерна сторонніх домішок не виявлено.😎😎😎
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Попутно так, вроде не по этой теме, пришла мысль: сколько же всего за многие годы попало на дно мировых водных бассейнов, уму непостижимо! Быстрее от этого, чем от глобального потепления климата, поднимается уровень воды в океанах.
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Сльози заливають мені клаву не можу писати
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Норм босяцкий подгон экосистеме )))
Скоро на южноукраинских рынках:
- Ого, а что это у вас осетры так недорого?
- Да какие нахрен осетры, это хамса...
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Тьху ты .... Показалось : российская баржа с фуйлом затонула ...)))
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Рукожопые как-то вырастили урожай и то не смогли его доставить по назначению. Может они его хотели продать или обменять на спиртное. Вам всем смешки, а в России горе, может траур объявят.
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Не, братцы, шо то с этой расеей в последнее время не так, не то и вообще... Російська баржа із зерном затонула в Азовському морі - Цензор.НЕТ 8480
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