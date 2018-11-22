 Российская баржа с зерном затонула в Азовском море

Об этом сообщает "управление" МЧС РФ в оккупированном Крыму, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса".
"На выходе из Керчь-Еникальского канала, к северу от мыса Борзовка, на глубине 10 метров в 600 метрах от берега, к востоку от мыса Хрони затонула баржа с зерном 3300 тонн", – говорится в сообщении.
Устанавливаются причины происшествия и владелец груза.
Также отмечается, что разлива топлива, жертв и пострадавших нет. В результате происшествия движение судов в Азовском море и Керченском проливе не было затруднено.
рыбалка будет хорошая надеюсь
Зерна тоже уже нет!)))
Кто то умненький зерно увел на лево...
У кого сознательность ваше ???
Чьи скрепы победят ???
Стоит только почитать комменты порохоботов - там мозгов нет , одни карамельные скрепы .
Духовные скрепы (также просто скрепы) - распространённая в политическом дискурсе фраза, запущенная Владимиром Путиным в 2012 году, означающая ценности, скрепляющие Россию в единое целое.
Подробнее: http://www.wikireality.ru/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%8B
на халявную кормежку сплывется все, что может двигаться!... гыгыгы
или то они экспериментируют... течение проверяют....на всякий случай...
Скоро на южноукраинских рынках:
- Ого, а что это у вас осетры так недорого?
- Да какие нахрен осетры, это хамса...