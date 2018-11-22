 Рада выделила 50 млн грн на усиление кибербезопасности информационных систем ЦИК

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", соответствующее решение на заседании в четверг, 22 ноября, поддержали 253 народных депутата.
Закон предусматривает уменьшение расходов по бюджетной программе Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов на 49 млн 660 тысяч гривен.
Вместо этого деньги пойдут на усиление кибербезопасности информационных систем ЦИК. Закон вступит в силу на следующий день после официальной публикации.
Ранее стало известно, что в Центризбиркоме создадут подразделение по кибербезопасности.
Накрученные путинской контразведкой ,поповское кодло натравит любого бесноватого фанатика мп на всевозможную гадость,и не где то ,а под носом,в сердце Украины.