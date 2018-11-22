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Все про:ВР (22464) ЦИК (2778) кибербезопасность (313)

 Рада выделила 50 млн грн на усиление кибербезопасности информационных систем ЦИК

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 8496 об изменениях в государственный бюджет на 2018 год, выделив деньги на усиление кибербезопасности Центризбиркома.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", соответствующее решение на заседании в четверг, 22 ноября, поддержали 253 народных депутата.

Закон предусматривает уменьшение расходов по бюджетной программе Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов на 49 млн 660 тысяч гривен.

Вместо этого деньги пойдут на усиление кибербезопасности информационных систем ЦИК. Закон вступит в силу на следующий день после официальной публикации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК готовится к "гибридным атакам" на выборах-2019 и продумывает контрмеры, - Слипачук

Ранее стало известно, что в Центризбиркоме создадут подразделение по кибербезопасности.

Источник: https://censor.net.ua/n3098369
 
 
 Топ комментарии
 
В Мариуполе отпустили судно́ «Comet» с 3 тыс. т продукции, перевозившее металл с АМК, захваченного Сергеем Курченко.
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50 лямов на што ? Ведь достаточно иметь один комп вне сети.Один промежуточный. И один сетевой. Цена - двадцать косарей отечественных.
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В Мариуполе отпустили судно́ «Comet» с 3 тыс. т продукции, перевозившее металл с АМК, захваченного Сергеем Курченко.
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50 лямов на што ? Ведь достаточно иметь один комп вне сети.Один промежуточный. И один сетевой. Цена - двадцать косарей отечественных.
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на транзитний сервер. щоб голоси порохлу накручував. чи гадаєш що дарма порохло Ківалова а ЦВК взяв?
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Наверно рассчитывают на электронное голосование за рубежом. Но даже если организовать новый сервак со всеми примочками, то 50 лямов - цена заоблачная.
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це важливо, і добре, як рахують, то зрозуміло, а гроші ніколи не бувають зайвими! Рада выделила 50 млн грн на усиление кибербезопасности информационных систем ЦИК - Цензор.НЕТ 9234
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Так не так Кибер как Полрох и ОПГ безопасность.
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Уберите ФСБшную секту гундяя из Украины,будет вам безопасность,это контора так влияет на моск втанов,шо никакая техника не поможет.
Накрученные путинской контразведкой ,поповское кодло натравит любого бесноватого фанатика мп на всевозможную гадость,и не где то ,а под носом,в сердце Украины.
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Цэ я так понимаю, ДЭНЬГИ НА ВЕТЕР. А можэ нэ так?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада выделила 50 млн грн на усиление кибербезопасности информационных систем ЦИК
 
 
 
 
 
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