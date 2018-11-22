 САП завела уголовное дело против Сытника. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил первый заместитель руководителя САП Максим Грищук.

"13 ноября были внесены данные в Единый реестр досудебных расследований по факту возможного незаконного декларирования Артема Сытника и определена подследственность за Национальной полицией", - сказал он.

Он добавил, что САП не может расследовать это дело из-за конфликта интересов.

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Уголовное дело было зарегистрировано по заявлению нардепа от "Народного фронта" Максима Полякова. Он обнародовал на Facebook ответ САП, в котором говорится о возбуждении дела.





Отметим, ранее в Окружной административный суд города Киева поступил иск ООО "Юридическая компания "Студия права" к директору НАБУ Артему Сытнику относительно его деклараций за 2015, 2016, 2017 годы.

Истец просит суд признать противоправной бездеятельность директора НАБУ, которая выразилась в неподаче им ежегодных деклараций за 2015, 2016, 2017 годы с достоверными сведениями о праве собственности на земельный участок в городе Севастополе.

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