 САП завела уголовное дело против Сытника. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил первый заместитель руководителя САП Максим Грищук.
"13 ноября были внесены данные в Единый реестр досудебных расследований по факту возможного незаконного декларирования Артема Сытника и определена подследственность за Национальной полицией", - сказал он.
Он добавил, что САП не может расследовать это дело из-за конфликта интересов.
Уголовное дело было зарегистрировано по заявлению нардепа от "Народного фронта" Максима Полякова. Он обнародовал на Facebook ответ САП, в котором говорится о возбуждении дела.
Отметим, ранее в Окружной административный суд города Киева поступил иск ООО "Юридическая компания "Студия права" к директору НАБУ Артему Сытнику относительно его деклараций за 2015, 2016, 2017 годы.
Истец просит суд признать противоправной бездеятельность директора НАБУ, которая выразилась в неподаче им ежегодных деклараций за 2015, 2016, 2017 годы с достоверными сведениями о праве собственности на земельный участок в городе Севастополе.
цирк на дроти
Назар Холодницький, який є не лише керівником САП, але й віце-президентом ФФУ, публічно вступився за Павелка. Утім, обіцяє, що САП буде об'єктивною.
https://censor.net.ua/blogs/3093995/krimska_oborudka_direktora_nabu
Но оно по каким-то причинам не было так растиражировано в СМИ, как по Семочко.
Почему?
Никто не мешает Сытнику отреагировать и прокомментировать появившуюся информацию.
P.S. Я за то, чтобы расследование было проведено по обоим фигурантам журналистских расследований.
https://censor.net.ua/blogs/3093995/krimska_oborudka_direktora_nabu
Сытник за Петра Алексеевича или против?
Естественно не своими руками порошенко борется с непокорными, для этого есть луцик и подконтрольная ему САП.
И это никакая не межведомственная война, это одна из схем, задача которой , первое, затаскать Сытника по судам, чтоб у него не было времени на работу. И конечная цель- это замена Сытника на что- нибудь типа МС Луценко.
Вот почему Грузия была самой коррумпированной страной бывшего совка, а у грузин все-таки хватило сил и ума это переламать? А Украина захлебыватеся в этом дерьме и ничего не меняется?
С такой формулировкой можно на каждого завести. Прокурватура вся в этом.
Для явных ворюг - нет доказательств, но если очень нужно, то можно возможного правонарушения.
корупцію в тюрмі.. запросто те саме може бути і з Ситником. До речі, цікаво, чи
будуть ще розслідувати виплату Ситником грошей в бюджет Росії… чи на цей момент
закриють очі?