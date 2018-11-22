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Все про:НАБУ (2530) Поляков (180) Сытник (615) САП (926)

 САП завела уголовное дело против Сытника. ДОКУМЕНТ

Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту возможного недостоверного декларирования директором НАБУ Артемом Сытником.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил первый заместитель руководителя САП Максим Грищук.

"13 ноября были внесены данные в Единый реестр досудебных расследований по факту возможного незаконного декларирования Артема Сытника и определена подследственность за Национальной полицией", - сказал он.

Он добавил, что САП не может расследовать это дело из-за конфликта интересов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы вплотную подошли к тому, чтобы антикоррупционная реформа была необратимой в Украине: НАБУ демонстрирует высокий уровень работы, несмотря на давление, - Хан

Уголовное дело было зарегистрировано по заявлению нардепа от "Народного фронта" Максима Полякова. Он обнародовал на Facebook ответ САП, в котором говорится о возбуждении дела.

САП завела уголовное дело против Сытника 01
САП завела уголовное дело против Сытника 02

Отметим, ранее в Окружной административный суд города Киева поступил иск ООО "Юридическая компания "Студия права" к директору НАБУ Артему Сытнику относительно его деклараций за 2015, 2016, 2017 годы.

Истец просит суд признать противоправной бездеятельность директора НАБУ, которая выразилась в неподаче им ежегодных деклараций за 2015, 2016, 2017 годы с достоверными сведениями о праве собственности на земельный участок в городе Севастополе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все доказательства в "янтарном деле" являются законными, убедительными и исчерпывающими, - НАБУ о новом расследовании САП

Источник: https://censor.net.ua/n3098368
 
 
 Топ комментарии
 
а тот заведет на них - так и будут друх друха судить и поедом есть САП завела уголовное дело против Сытника - Цензор.НЕТ 8792
цирк на дроти САП завела уголовное дело против Сытника - Цензор.НЕТ 2004
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З бюджету ФФУ, яку очолює Андрій Павелко, вивели понад $1 млн у офшор.

Назар Холодницький, який є не лише керівником САП, але й віце-президентом ФФУ, публічно вступився за Павелка. Утім, обіцяє, що САП буде об'єктивною. САП завела уголовное дело против Сытника - Цензор.НЕТ 786
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- Тут Ипполит Матвеевич не выдержал и с воплем смачно плюнул в доброе лицо отца Федора. Отец Федор немедленно плюнул в лицо Ипполита Матвеевича и тоже попал. (С)
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- Тут Ипполит Матвеевич не выдержал и с воплем смачно плюнул в доброе лицо отца Федора. Отец Федор немедленно плюнул в лицо Ипполита Матвеевича и тоже попал. (С)
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Не смешно. Это жизнь целого поколения. Вас было когда-то 52 миллиона, А теперь? Вы исчезаете как народ.
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а тот заведет на них - так и будут друх друха судить и поедом есть САП завела уголовное дело против Сытника - Цензор.НЕТ 8792
цирк на дроти САП завела уголовное дело против Сытника - Цензор.НЕТ 2004
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и этот ворует?????????? место проклятое эта прокуратура
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самое проклятое место, это налоговая, каждого руководителя разыскивает полиция.
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З бюджету ФФУ, яку очолює Андрій Павелко, вивели понад $1 млн у офшор.

Назар Холодницький, який є не лише керівником САП, але й віце-президентом ФФУ, публічно вступився за Павелка. Утім, обіцяє, що САП буде об'єктивною. САП завела уголовное дело против Сытника - Цензор.НЕТ 786
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аха объективно употребит бабла по максимуму - ну и про премии не забудет)))
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Смешно, какой-то участок в Севастополе... Кто проверит и кто знает есть ли у Сытника этот участок или кацпье сидящее в прокуратуре оформило его на Сытника также как оформляется граждаствно РФ каждому встречному ??
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Тогда то же самое можно писать и о Семочко...
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По Семочко провели целое журналистское расследование. Он даже не отрицал большую его часть. Это не какой-то таинственный участок на оккупированной территории и иск какой-то ООО "МММ".
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По Сытнику тоже есть расследование.
https://censor.net.ua/blogs/3093995/krimska_oborudka_direktora_nabu

Но оно по каким-то причинам не было так растиражировано в СМИ, как по Семочко.
Почему?
Никто не мешает Сытнику отреагировать и прокомментировать появившуюся информацию.

P.S. Я за то, чтобы расследование было проведено по обоим фигурантам журналистских расследований.
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Чего ж ты сюда пришел с таким за... банным мозгом?
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Вот щаз тебе рзовый и упитанный рыбки боком выскочат
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кто в курсах?
Сытник за Петра Алексеевича или против? САП завела кримінальну справу проти Ситника - Цензор.НЕТ 6355
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Это зависит от темы статьи. Часто одни и те же персонажи в одних темах пишут, что Сытник враг Пети, а в других он же орудие Пети по расправе с неугодными.
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ну если не брать во внимание статьи, а чисто факты и действия со стороны Сытника, а это закрытие дел друзей президента, ночные визиты в Козин, то можно предположить, что Сытник все же за Петра Алексеевича.
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Бляъ\ха на Холодницком улейма негде ставить, реально СИЗО СБУ прогулы ставит.
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сытник - всех посадить ... а меня то за что (с)
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А шо цэ за мадам по деклорациям замолчали, уже забыл, как ее зовут?
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реформы в действии. чтобы не говорили, что средняя зарплата в Украине не растет.
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Пэтя не может терпеть самостоятельные реально антикоррупционные органы. Проводится очевидная компания по дискредитации Свтника , его зама Углавы.
Естественно не своими руками порошенко борется с непокорными, для этого есть луцик и подконтрольная ему САП.
И это никакая не межведомственная война, это одна из схем, задача которой , первое, затаскать Сытника по судам, чтоб у него не было времени на работу. И конечная цель- это замена Сытника на что- нибудь типа МС Луценко.
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Сытник следил за Холодницким, теперь Холодницкий открыл дело на Сытника. Все кристально честные.
Вот почему Грузия была самой коррумпированной страной бывшего совка, а у грузин все-таки хватило сил и ума это переламать? А Украина захлебыватеся в этом дерьме и ничего не меняется?
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Може ви забули,але САП і НАБУ створювали не для того,щоб ви між собою собачились.Де результати вашої роботи,чи вас створили і виділили на ваше утримання шалені кошти тільки для галочки???
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Це не ми забули. Це вони забули. Не смотря на размеры своих зарплат.
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Зарегистрировала уголовное производство по факту возможного!!! . САП завела кримінальну справу проти Ситника - Цензор.НЕТ 3503
С такой формулировкой можно на каждого завести. Прокурватура вся в этом.
Для явных ворюг - нет доказательств, но если очень нужно, то можно возможного правонарушения.
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Поляков корупционер и взяточник.вместе со всей шоблой народным фронтом Яценюка.
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Треба ще одну установу створити. Генеральна антикорупційна інспекція за антикорупційними структурами і антикорупційні три комітети по підтримці. І зарплати по мільйону. От що б точно антикорупційно було. Головою можна коболєва чи вітренко.
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Директор Антикорупційного Бюро в Польщі сидить за
корупцію в тюрмі.. запросто те саме може бути і з Ситником. До речі, цікаво, чи
будуть ще розслідувати виплату Ситником грошей в бюджет Росії… чи на цей момент
закриють очі?
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учитывая тесную связь Сытника и АП, то возможно и закроют глаза) Ведь не просто так Сытник в Козин ночью ездил к господину президенту))
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Так він мало того, що сєпар, ба має дім в елітною районі Криму, так ще й не декларує доходи повністю. Як такі люди можуть змішувати інших дотримуватись законодавства
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Чего так долго тянули? Когда всплыли факты про квартиру в Броварах, которую Сытник получил в качестве взятки, нужно было тогда уже открывать на него дело.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСАП завела уголовное дело против Сытника. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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