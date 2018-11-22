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Все про:авто (3595) растаможка (79) Ярошевич Олег (1)

 "Вы знаете, почему мы хитрожопые? Мы стараемся выжить. Нас подвела система к этому", - глава организации "Автоевросила" Ярошевич

Глава общественной организации "Автоевросила" Олег Ярошевич заявил, что владельцев автомобилей с иностранной регистрацией к обходу растаможки машин "подвела система, которая не обеспечивает человека какими-то благами".

Об этом он заявил в интервью "Цензор.НЕТ".

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"Сегодня мы нашли все изъяны в таможенном законодательстве. И это мы назвали кнутом, при котором, действительно, все приходы в государство, будут регламентированы определенными правилами при условии жестких наказаний. Другая сторона медали – пряник, мы ее не получили. Смотрите, мы, как общественная организация, как правило, за все это время мы пробовали в законном поле привести в идеальную, так скажем, картинку. Мы требовали снять евроограничения. Мы доказали это документально – выписками, документами полученными из Европы, из международных ассоциаций, там где были подписаны и ратифицированы в Украине. Евроограничений для Украины нету - раз. Мы доказали, народные депутаты согласились, почитали бумажку их заместители, сказали: да, нету такого ограничения", - отметил Ярошевич

"Второе – это должен быть Закон, а не переходное Положение, это не должна быть амнистия. Амнистия – можно применить это слово только тогда, когда ты что-то нарушил, реально сделал какое-то преступление. Мы не сделали преступления. Мы говорим о том, что дайте нам возможность и мы принесем вам в бюджет 2-3 миллиарда долларов буквально за короткое время. Не берите у МВФ, люди сами вам принесут и сами заплатят. Из МВФ кредит может и не дойти в Украину, а тут реальные деньги. И еще общественность будет смотреть, куда будут идти расходы", - подчеркнул глава "Автоевросилы".

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Отвечая на вопрос, как он реагирует, когда владельцев авто на иностранной регистрации называют хитрожопыми, Ярошевич заявил, что "хитрожопые абсолютно все".

"Вы знаете, почему мы хитрожопые? Мы стараемся выжить. И вы, и оператор, и народные депутаты. Нас подвела система к этому. Система, которая не обеспечивает человека какими-то благами. Мы стараемся каким-то образом выжить. Действительно, правильно говорят: хитрожопые. А знаете, почему хитрожопые? Потому что, не нарушая закон, мы себе позволили иметь то, что мы хотим. Мы привыкли иметь право выбора без выбора. Мы привыкли жить по навязанным нам стереотипам. Мы привыкли жить и исполнять чьи-то прихоти, вместо того, чтобы …. Смотрите, есть 5 статья Конституции: основним джерелом влади в країні є народ. Почему-то законы делаются не для людей, а законы, как правило, делаются для, или в хотение каких-то олигархов. Для того, чтобы снизить налоги при экспорте товаров, или, скажем так, вырубки леса, находятся какие-то экологические проблемы. При том, что нужно взять кредит МВФ, значит, надо поднять газ для населения. Слушайте, ну это абсолютно бредовая ситуация. Вместо того, чтобы сделать для предпринимателей удобную позицию, они не делают этого. Они наоборот, зажимают гайки таким образом, что проще закрыть предприятие и поехать, ну, извините, я вам скажу грубо, жопу мыть где-то в Италию. Потому что тебе чистыми заплатят 1000-1500 евро, за которые ты там сможешь жить достойно. Да, на чужбине, да, имея какие-то там некомфортные ситуации, но твоя семья здесь в Украине и выживет и будет одеваться, кормиться и так далее", - резюмировал Ярошевиич.

Полный текст материала: "Евробляхи: за и против" читайте ЗДЕСЬ.

Напомним, Верховная Рада 21 ноября разблокировала процесс подписания закона о внесении изменений в Налоговый кодекс, который снизит акциз на легковые автомобили:- парламентарии не поддержали два проекта постановления, которыми предлагалось отменить результаты голосования за закон.

Кроме того, в этот день парламентарии не поддержали два проекта постановления, которыми предлагалось отменить результаты голосования за законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс и некоторые законодательные акты относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины в целом.

Верховная Рада 8 ноября поддержала законопроект №8487 о снижении акцизного налога с автомобилей во втором чтении с технико-юридическими поправками.

"Поскольку большинство машин оформлено на нерезидентов, очевидно, что снова этих "верблюдов" привезти в Украину невозможно. Поэтому мы предложили компромиссное решение об освобождении от ответственности за нарушение налоговых норм и таможенных правил в отношении соблюдения сроков и условий таможенных режимов временного везения или транзита для лиц, выполнивших условия временного порядка таможенного оформления таких автомобилей", – сказала глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, представляя проект закона в парламенте.

При этом она уточила, что предлагается за третье лицо уплатить штраф 8,5 тыс. грн.

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Согласно технико-юридической поправке, внесенной в законопроект, понижающий коэффициент при растамаживании автомобиля в 50% будет применен на 90 календарных дней.

"На все 90 календарных дней – 50%, без применения частички 0,75", – уточнила Н.Южанина.

Законопроект №8487, в частности, предполагает базовые ставки акцизного налога на уровне EUR50 для авто на бензиновых двигателях с объемом до 3 тыс. см куб., для автомобилей с большим объемом двигателя - EUR100. Для автомобилей на дизельных двигателей до 3,5 тыс. куб. см - EUR75 и EUR150 - для авто на более мощных двигателях. При этом размер акциза будет равен базовой ставке, умноженной на коэффициент двигателя и коэффициент возраста.

Кроме того, 8 ноября Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №8488 об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей, зарегистрированных в других государствах, с технико-юридическими поправками. Документ, в частности, предусматривает изменения в Кодекс об административных правонарушениях об установлении админответственности за вождение транспортным средством, за которым числятся нарушения сроков его временного ввоза или перемещения в режиме транзита, а также которое было использовано для предпринимательской деятельности.

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Документ также содержит изменения в закон о Нацполиции, которые содержат нормы об остановке автомобиля с иностранными номерами.

Источник: https://censor.net.ua/n3098367
 
   
 Топ комментарии
 
им даже не дадут поставить палатки... и это правильно! "Вы знаете, почему мы хитрожопые? Мы стараемся выжить. Нас подвела система к этому", - глава организации "Автоевросила" Ярошевич - Цензор.НЕТ 1368
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Правильно что в этой стране авто новые авто стоят дороже чем в ЕС и США?))
При этом собственного производства у нас по факту НЕТ
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Странный способ выживания...Я понимаю, что если бы они от голоду пухли, то тогда логично. А такой способ "выживания" вызывает желание быстрее их обложить акцизом
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Євробидло і є бидло. Міліони людей працюють і заробляють,а тільки ці мудакі хочуть заробляти особливим способом--шахрайством. Європа збавляється від свого хламу, а вони везуть до України. Створена мафіозна структура,я
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такой бред шо писец, законы не для людей. та его бы в европе так вздрючили за неуплату налога, за чадящие машины. и типа европа не для людей.
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Ну ты и гонишь))) для начала в Европе такой как петя деятель - уже получил бы три пожизненных срока с конфискацией, так как уважение к закону начинается с власти, ибо если власть ложит на закон - люди будут делать так же.
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Вы знаете, почему мы хитрожопые? Мы стараемся выжить. Нас подвела система к этому", - глава организации "Автоевросила" Ярошевич////
Стараются выжить? За чей счет? За счет пенсионеров, больных,детей.За счет тех , кто наименее социально защищен ибо эти деньги идут в казну . Деньги у них на машины есть. Совести нет. Оне не хитрожопые, оне ..обнутые. Жлобьё.
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Евробляхери хоч щось роблять щоб домогтися свого. Судячи з коментарів багатьох інших влаштовує наша влада і наше житття.
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Ты с темы не спрыгивай, здесь речь идет о хитрожопых евробляхерах а не о власти. Пусть лучше будет хреновая власть чем анархия и полное безвластие.
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" Я знаю. Что это нарушение Закона. Но государство подводит к тому, что Закон нарушается на любом этапе."Источник: https://censor.net.ua/r3098291

Интересно.
Государство "подводит к этому" всех, но нарушает меньшинство. А потом перекрывает дороги большинству и требует "понять, простить" и узаконить.
А вы не охренели ли?
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Хитрожопые потому что деньги дали олигархи и Кремль, для которых самое главное свалить действующую власть, а для этого и евробляди сгодятся!
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робота ВР паралізована....евробляхери з ранку до ночі....там ні хто й не думав розмитнювати своі (а фактично не своі) автівки хоч би який ідеальний закон ім не дай. А політичні демагоги роблять собі популярність. Це ідеотизм
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Чому наші можновладці проти дешевих вживаних автівок? Бо всі вони мають достатньо грошей, аби купувати нові. Але через деякий час ці колись нові переходять у категорію вживаних, і можновлацям, перш, ніж купити нову, треба продати "стару" і бажано якомога дорожче. А якщо вторинний ринок буде насичений дешевими автівками, то і за вживані автівки наших можновладців більше не дадуть. От і приймають такі закони, аби не втратити своє.
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Да не смеши ты своими можновладцями, будут ахметы, фирташи, бени, депутаты-министры мелочиться и заниматься хернёй-продавать подержанные авто за $30. Не смеши мои тапочки!
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"Ви знаєте, чому ми хитрожопі? Ми намагаємося вижити. Нас підвела система до цього", - глава організації "АвтоЄвроСила" Ярошевич - Цензор.НЕТ 9173"...знаете почему мы захватили крым?потому что бандеровцы,мальчики в трусиках..."
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"Не мы такие, жизнь такая" (с). к.ф. "бумер".
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Если можно офшоры и другие схемы,то почему нельзя "евробляхи"
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Поражают комменты тех, кто считает нормой драконовские акцизы на ввоз автосеконда. Кроют матом "евробляхеров", требуют пополнять казну большими податями. Так ведь завтра вы, ваши дети-внуки будут покупать авто и за подержанную иномарку выложат две-три цены в виде акцизов и сборов. Это нормально, это по-европейски? Своего производства нет, новые авто в салонах не по карману простому украинцу.ю Единственное доступное-автосеконд, но и тут с украинца дерут три шкуры, а местные холуи подпевают в край оборзевшей власти...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Вы знаете, почему мы хитрожопые? Мы стараемся выжить. Нас подвела система к этому", - глава организации "Автоевросила" Ярошевич
 
 
 
 
 
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