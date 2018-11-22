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 Политика Украины, Общество
  2011  51
Все про:суд (21546) госпитализация (117) Штепа (124)

 Штепу госпитализировали с инсультом: заседание суда по делу о госизмене перенесли на 24 января, - адвокат Тананакин

Заседание Орджоникидзевского районного суда по делу обвиняемой в госизмене экс-мэра Славянска Нели Штепы перенесли.

Запланированное на сегодня, 22 ноября, заседание не состоялось, поскольку, по словам адвокатов, Нелю Штепу госпитализировали с инсультом в больницу Славянска, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на KHARKIV Today.

"Да, это инсульт. Подзащитная находится на амбулаторном лечении в Славянске. Ее состояние медики оценивают как стабильно тяжелое", - сообщил Александр Тананакин.

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Следующее заседание суда назначили на 24 января 2019 года, сообщает прокуратура Харьковской области.

Как сообщалось, Н.Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

5 ноября 2014 года коллегия судей Червонозаводского райсуда решила направить производство по обвинению Н.Штепы в апелляционный суд Харьковской области для обращения в Высший специализированный суд Украины (ВССУ) по рассмотрению гражданских и уголовных дел для определения подсудности. В мотивировочной части определения суд ссылался на то, что преступления, инкриминируемые Н.Штепе, совершались на территории г.Славянска (Донецкая область), т.е. не в рамках территориальной юрисдикции Червонозаводского райсуда Харькова. Кроме того, свидетели по делу живет в Славянске и, если им придется ездить на суд в Харьков, это может привести к затягиванию сроков рассмотрения дела. ВССУ вынес определение о рассмотрении дела в отношении Н.Штепы в Червонозаводском райсуде Харькова.

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4 февраля 2016 года было принято решение о начале судебного рассмотрения заново со стадии подготовительного заседания в связи с изменением в составе коллегии судей. Вместо председательствующего Дениса Чудовского, уволенного указом президента Украины Петра Порошенко за неправовые решения в отношении активистов Революции Достоинства, был назначен Виктор Ежов. А судью Марину Миндареву (в связи с продолжительной болезнью) заменила Светлана Салайчук. В.Ежов был назначен судьей Червонозаводского райсуда Харькова в апреле 2015 г. До этого он работал в райсуде в Макеевке (Донецкая обл.).

26 января 2017 года на очередном заседании Червонозаводского райсуда Харькова по делу в отношении Н.Штепы гособвинители заявили отвод председательствующему судье Виктору Ежову, поскольку им стало известно об уголовном производстве в отношении него по ч.1 ст. 258-3 УК Украины (создание террористической группы или организации), зарегистрированном по материалам СБУ. После получения информации о начатом расследовании, В.Ежов заявил самоотвод.

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В тот же день коллегия судей удовлетворила ходатайство гособвинения об отводе В.Ежова и его самоотвод.

Защита заявила ходатайство об определении подсудности. Апелляционный суд Харьковской области вынес определение о рассмотрении дела в отношении Н.Штепы в Коминтерновском райсуде города.

В мае 2017г. дело было перенаправлено в Ленинский райсуд Харькова и начало слушаться с самого начала в четвертый раз.

6 ноября 2017 г. председательствующий судья по делу Штепы ушла в декретный отпуск. А 21 декабря 2017 г. Высший совет правосудия уволил судью Ленинского райсуда Харькова Сергея Скляренко, который в качестве председательствующего судьи вел дело экс-мэра Славянска Нели Штепы. Это была смена пятого судьи в деле.

В Октябрьском райсуде дело Штепы начали рассматривать заново в пятый раз. При этом 16 января 2018 года у нее истек срок домашнего ареста.

22 января 2018г. подготовительное заседание по этому делу не состоялось, поскольку председательствующий Владимир Курило заявил самоотвод, ссылаясь на то, что его отец, судья апелляционного суда Харьковской области Александр Курило участвовал в рассмотрении апелляционной жалобы на меру пресечения Н.Штепе на стадии досудебного расследования. Коллегия судей заявление о самоотводе удовлетворила. 28 февраля 2018 года коллегия Октябрьского райсуда Харькова, рассматривающая дело экс-мэра Славянска Нели Штепы, удовлетворила отвод, заявленный защитниками Н.Штепы, председательствующему коллегии Д.Чижиченко и запасному судье Наталье Васильевой. Это был девятый отвод состава суда по делу.

В итоге в Октябрьском районном суде Харькова не осталось судей уголовной специализации для повторного перераспределения дела Штепы.

1 июня коллегия Орджоникидзевского райсуда Харькова по делу Н.Штепы удовлетворила ходатайство защитника экс-мэра Славянска Александра Тананакина об отводе председательствующей судьи Виктории Поповой, члена коллегии Елены Саркисян и запасной судьи Елены Бугеры.

В Октябрьском райсуде Харькова подготовительное заседание по делу провести так и не удалось из-за ряда отводов и самоотвода членов коллегии и председательствующего.

5 июня была назначена новая коллегия судей. 12 июня суд не смог продолжить подготовительное заседание из-за неявки обвиняемой и ее защитников, а 6 августа - из-за отпуска одного из адвокатов.

Источник: https://censor.net.ua/n3098360
 
   
 Топ комментарии
 
У нас так долго судят, что Штепа и умрет,не дождавшись приговора. Кто такую судебную систему создал наверное сам преступник. Просто ужас.
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Евакуювали у клітчастій ковдрі?
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У нас так долго судят, что Штепа и умрет,не дождавшись приговора. Кто такую судебную систему создал наверное сам преступник. Просто ужас.
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Петя смастрячил судовую реформу , и она вам не нравиться? Вы бесспорно шатаете будку являясь конечно агентом Кремля Штепу госпитализировали с инсультом: заседание суда по делу о госизмене перенесли на 24 января, - адвокат Тананакин - Цензор.НЕТ 8311
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Да, розового кольору з червоною лЄнточкою... Штепу госпитализировали с инсультом: заседание суда по делу о госизмене перенесли на 24 января, - адвокат Тананакин - Цензор.НЕТ 6726
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...уже закопать ее к хренам - проблемой меньше... Штепу госпитализировали с инсультом: заседание суда по делу о госизмене перенесли на 24 января, - адвокат Тананакин - Цензор.НЕТ 1206
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Если правда, то хоть боженька ее наказал, Украинский суд не смог.
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Да на ней пахать можно. Отродясь за холодную воду не бралась. Бралась за взятки и откаты. Сделала Славянск центром наркоторговли цыган .
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Независимого врача в личную больничку Штепы и о чудо завтра она вылечится....
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Кращі ліки для цієї кацапської шмати кілок в писок..😕😕😕
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...Следующее заседание суда назначили на 24 января 2019 года... якшо доживе... Штепу госпитализировали с инсультом: заседание суда по делу о госизмене перенесли на 24 января, - адвокат Тананакин - Цензор.НЕТ 7324
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Ви вірите??????????????Я НІ.Як вже ця брехня заіпала.
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ДА-А-А. Из-за болячек и не посидит нормально. НЕ ПОВЕЗЛО.
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Инсульт- и на амбулаторном лечении????Если она приходит на лечение в амбулаторию, то почему не может дойти до суда???Прошмандовка чертова!
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Интересно было бы посмотреть как Штепу с инсультом ежедневно из камеры на больничку возят прокапатся. Сколько транспортировок туда и назад она пережила бы? В общем, это новое слово в украинской медицине.
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Тоже удивилась. В "стабильно тяжелом" в поликлинику шляется???
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какой нафиг инсульт! она из кабака не вылазила последнее время.
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Да оставьте вы Штепу в покое! Она прикольная!
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Вона скоріше сама подохне,чим її коли небудь осудять...
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И сколько лет эту предательницу Родины судить будут?? В Хуйлостане оно бы за три дня загудело в лагерь на Колыму.
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Инсульт? Амбулаторно?Ультрасуперминимикроинсульт
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эта тварь загибаетца, а начальник ГРУ всё .... можно открывть шампанское
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" Подзащитная находится на амбулаторном лечении в Славянске. Ее состояние медики оценивают как стабильно тяжелое" Блиять, уже просто воротит от этой брехни....
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Та хороніть ви вже її! Скільки можна знущатися над цією старою курвою?!
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Таки дождутся когда эта сепаратиска сдохнет своей смертью...
Отряхнут свои пухлые, липкие ладошки и с глубочайшем выдохом закроют это дело.
Это я про "реформированные" украинские суды, если хто не понял.
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У меня мать пережила инсульт, какое там нахрен амбулаторное лечение!? Фуфло, это всё.
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Деякі селюки не знають, що хвороба, яка називається певним словом, може протікати по різному. Одного інсульт може моментально вбити, іншого може перетворити з людини на овоча, або паралізувати до кінця днів. А комусь повезе і після недовгого лікування як нічого і не було. Це тільки в Тимошенко була "пустячна" міжхребцева грижа, як до цих пір дрищуть кінчені негідники-юлєфоби, хоч і це захворювання може в різних людей протікати по різному.
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Інсульт і амбулаторне лікування? Допускаю. Так, коли в амбулаторію може ходити, то чому до судоваї зали не ходити?
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Набрали всяку шваль в суди, яка як піранья на живе, безмірно ласа на гроші, а тепер всі чекають початку судового процесу, в якому для цих суддів, в силу обставин, не світить ні копійки, крім гемороя і головного болю. Простіше і справедливіше, за скоєні злочини, цієї бандерші, за вироком польового суду, як у воєнний час, пустити їй кулю в потилицю, для науки іншим їй подібним.
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Кто поверит в эту брехню, тот ЛОХ! А одеяло ей Насирова передали.)_ Штепу госпіталізували з інсультом: засідання суду у справі про держзраду перенесли на 24 січня, - адвокат Тананакін - Цензор.НЕТ 4908
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Штепа, це як символ для прокуратури. Мовляв, ось ми як боремося з сепаратистами. А ті, хто організовував, фінансував сепаратизм на Донбасі і в Криму вільно ходять по Києву, засідають у ВР та освоюють нову ціну вугілля Дурбан +.
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если не зае...у, так замучаю, как Пол Пот Кампучию
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5 лет с ней сиськи морщат... маразм....в США уже давно бы сидела с полной конфискацией имущества...да в тойже параше Расии..она бы была на следующий день на Нарах! Пару дней, максимум через неделю будет бегать и скакать...прошмандовка Штепа.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныШтепу госпитализировали с инсультом: заседание суда по делу о госизмене перенесли на 24 января, - адвокат Тананакин
 
 
 
 
 
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